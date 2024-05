Ford Almussafes ultima un acomiadament col·lectiu important i prolongarà més enllà de juny els actuals aturs temporals

La direcció de Ford Almussafes va convocar els sindicats dimarts per a encetar la negociació d’un nou expedient de regulació d’ocupació (ERO) per a abordar el futur de la plantilla per als pròxims tres anys, fins a l’arribada del nou model híbrid anunciat per la companyia, tenint en compte que des del 15 d’abril passat la planta valenciana tan sols fabrica el Kuga, això sí, el model més venut per la marca en l’actualitat.

La situació és crítica i s’augura un ajust dur, tenint en compte que fa tan sols dos anys, el 2022, Ford Almussafes produïa cinc models (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max i Galaxy). En l’actualitat la factoria té 4.800 empleats després de l’ERO del segon semestre de l’any passat, pel qual es va acomiadar 1.200 treballadors.

Segons van informar després de la trobada els representants tant d’UGT com d’Intersindical, la direcció de Ford no va poder quantificar els treballadors afectats per l’ERO a causa de la “complexitat” de la situació, i va assegurar que ho faria en pròximes dates. Per això, la multinacional ha convocat una altra reunió dijous per a ampliar l’expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO) que té en vigor fins al 20 de juny la planta valenciana, mentre treballa per a concretar l’excedent de personal.

Fonts d’UGT, sindicat majoritari en la fàbrica, van expressar la seua sorpresa davant la falta de concreció en la primera reunió per a la negociació de l’expedient, “convocada des de fa 15 dies” i ha anunciat que ajorna l’Assemblea d’Afiliats que havia convocat per a dissabte que ve, “davant aquesta complexa alhora que estranya situació”.

En aquest sentit, el sindicat va assegurar als treballadors que no afrontarà un període de negociació d’un nou ERO sense passar abans per la celebració d’una Assemblea d’Afiliats.

Per part seua, el portaveu d’STM-Intersindical, Daniel Portillo, va lamentar “la situació tan negativa” a què s’ha arribat després d’una negociació “tan llarga com va ser l’acord de l’electrificació”. Portillo va criticar que “sembla que definitivament” el vehicle elèctric de la nova Plataforma GE2 “no vindrà”.

En aquest marc, el representant sindical va subratllar que la plantilla “compleix la seua part de l’acord, fent un gran esforç econòmic, mentre que la direcció de l’empresa no la compleix”.

El nou ERO es va anunciar després que la direcció de Ford Europa anunciara el llançament d’un nou vehicle multienergia a mitjan 2027 i que es produirà en la fàbrica valenciana. Es tracta d’un vehicle global la producció anual del qual arribarà a 300.000 unitats.

La direcció de Ford va assegurar fa dues setmanes que la intenció de negociar aquest ERO no canvia l’objectiu de la companyia de fabricar aquest model. Tot això es produeix a pesar que la planta d’Almussafes, el 2022, fora la triada per a fabricar els vehicles elèctrics de Ford a Europa, unes inversions que la companyia finalment ha ajornat, però que es va plasmar en un acord d’electrificació que havia d’assegurar la càrrega de treball en els pròxims anys a Almussafes i que implicava en el conveni de l’empresa mesures salarials i de flexibilitat condicionades a l’electrificació.

Quant a l’ERTO, la direcció ha traslladat que la producció de vehicles pararà totalment el dilluns, 3 de juny. En operacions de motors, aquest dilluns que estava previst com a ERTO serà dia de producció completa per haver-se substituït pel 31 de maig. La fàbrica valenciana ja té en vigor en aquests moments un ERTO fins al 20 de juny que durant uns quants dies afectarà més de 2.000 treballadors. Almussafes encadena ja fa uns quants anys aquesta mena d’expedients, primer per la inestabilitat de subministraments i després per qüestions com la reducció de vendes.

La Generalitat demana el mecanisme Red

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha destacat la constitució d’un grup de treball amb el sector de l’automoció de la Comunitat Valenciana “perquè continuem posicionant-nos i avançant com a clúster nacional de l’automoció”.

Durant la seua intervenció en la Charla con Cope, conduïda pel director d’informatius de Cope Comunitat Valenciana, Vicent Ordaz, el màxim responsable de l’executiu valencià ha explicat que es crearà un grup de treball tècnic en què estiguen implicats Generalitat Valenciana, Ford, FDI, Femeval, agents socials i AVIA amb la finalitat de mitigar els efectes de la crisi del sector provocats per la transició al cotxe elèctric.

El president ha assenyalat que la situació de Ford “és un assumpte nacional” que afectarà no sols els treballadors de la fàbrica, sinó també tot el parc de proveïdors, així com el sector de l’automoció tant de la Comunitat Valenciana com de la resta d’Espanya.

Per això, el “grup de xoc” abordarà tres línies d’actuació: una anàlisi de la situació del sector, quines són les mesures que es poden adoptar i quin és el risc per a l’ocupació del sector; un pla global de formació dirigit a les persones afectades pel procés de transició, i la reclamació al Govern central perquè active el mecanisme Red per a l’automoció, consistent en la compensació econòmica de l’ocupació del sector de l’automòbil mentre dure aquesta situació.

Carlos Mazón ha insistit en la necessitat que el Govern d’Espanya aprove el mecanisme d’ajudes amb la finalitat última de mantindre l’ocupació durant el període transitori que ara s’obri, i ha agraït que es mantinga el diàleg amb Ford “tant per part de la patronal com per part dels sindicats”.