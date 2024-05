Vox i el PP canvien el reglament de les comissions d’investigació en les Corts Valencianes en vespres de les perquisicions sobre l’anterior Govern

Els grups parlamentaris del PP i Vox modifiquen el reglament de les comissions d’estudi, investigació i les subcomissions de la cambra en vespres d’iniciar les perquisicions sobre la gestió de l’executiu progressista. La Mesa de les Corts Valencianes ha aprovat dimarts una resolució proposada per la Presidència de la cambra, que deté la ultradretana Llanos Massó, amb el rebuig dels grups de l’oposició.

La primera comissió d’investigació de la legislatura es va constituir l’abril passat, si bé encara no ha posat data per a començar les compareixences i el pla de treball. Es tracta d’una proposta del PP i Vox per a esclarir preteses irregularitats en el sector públic instrumental de la Generalitat entre els anys 2016 i 2023, de gestió del Govern del Pacte del Botànic. La presidirà la popular Mari Carmen Contelles, després d’un debat en què es va excloure la gestió dels governs anteriors. Aquestes preteses irregularitats anunciades pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, van servir per a comunicar el tancament de sis entitats públiques.

La resolució aprovada dimarts inclou la possibilitat de fer esmenes a la creació d’una comissió, elimina la necessitat d’unanimitat per a prorrogar els seus treballs i elimina la limitació temporal fixa de les intervencions; ara, tot es regularà en el pla de treball de cada comissió.

Als assistents a les comissions d’investigació se’ls haurà de comunicar la cita amb un mínim de tres dies d’antelació. Sobre les preguntes, estableix que seran admeses totes les preguntes que formulen els grups parlamentaris en cada compareixença, “sempre que versen sobre l’objecte de la comissió”, cosa que decidirà la Presidència de la comissió.

El text aprovat també estableix la possibilitat de crear subcomissions amb més nivell d’opacitat: les Corts podran decidir si es graven o no i si es publiquen els compareixents. Fins a la data, les comissions ‘secretes’ eren les que afectaven el règim intern de la cambra. En concret, diu: “Els membres de la subcomissió podran acordar la gravació de les reunions en què se celebren compareixences per a facilitar l’elaboració dels informes corresponents, sense que això implique l’existència d’un diari de sessions”.

La resolució diu, literalment, que “en el si de les comissions de les Corts Valencianes, a iniciativa d’un grup parlamentari, es podrà acordar per majoria dels seus membres la creació de subcomissions per a l’elaboració d’un informe sobre assumptes concrets d’interés públic en matèria de la seua competència”. No especifica, com sí que fa el reglament en vigor, si es refereix a les comissions permanents legislatives, a les d’estudi o a les d’investigació. El reglament de la cambra recull l’existència de subcomissions per a les comissions permanents legislatives, creades per a l’elaboració d’un informe sobre assumptes concrets d’interés públic en matèria de la seua competència.