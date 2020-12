Disfrutar de los cambios

Hola a todos y a todas! A través de este blog os quiero contar mi historia, pero antes me gustaría presentarme como me han enseñado las personas que están conmigo en mi día a día.

Soy Nerea, una joven de 13 años a la que le gusta bailar y cantar. Vivo en Cobisa, un pueblo pequeño muy cerca de Toledo, donde he comenzado a estudiar y, como cada persona de mi edad, un año más empezamos un nuevo curso y nuevas experiencias que vivir.

Como os comentaba, este curso he empezado en un nuevo instituto que se llama “Divina Pastora”. Sabía que iba a ser un año en el que daría grandes pasos, como el que mi madre ha dejado de acompañarme hasta la puerta del cole. Ahora, ella me deja en una calle peatonal cerca del instituto, y yo voy sola caminando unas calles. En el recorrido muchos días me encuentro a mis compañeros, amigos y amigas, y vamos juntos hasta la puerta.

Esto os parecerá que no es nada, pero a mí me encanta este ratito ya que lo aprovecho para estar con mis iguales hablando de las tareas, de los colores de pintauñas, del rollo de llevar mascarilla, etc. dejando así ciertos apoyos a un lado para ser autónoma.

Estar con mi grupo de amigos y amigas, disfrutando de ellos y de mi espacio personal, me hace muy feliz e independiente porque yo siempre he sido una chica muy tímida y al cambiar del colegio al instituto tenía miedo de que, al no conocer a nadie, me hiciera no disfrutar de este momento.

Para mí fue una gran sorpresa coincidir con compañeras que ya conocía y en el recreo aprovecho para ayudarlas en lo que me necesitan. Esto era algo que a me costaba mucho pero gracias a las personas de mi alrededor he aprendido a hacer.

Todos estos pequeños pasos que estoy dando durante este año me están ayudando a ser una persona más responsable, capaz de hacer las cosas por mí misma y pensar que todos pueden necesitar ayuda y también que mis padres confíen más en mí.

Por todo ello, os quiero animar a disfrutar de aquellos cambios que, a pesar de que sean difíciles de realizar, confiando en uno mismo y en las personas que te apoyan, todo es siempre más fácil.