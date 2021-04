Castilla-La Mancha aplicará deducciones en el IRPF y ofrecerá anticipos del 50% de la inversión empresarial para rehabilitar vivienda

El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere que los fondos europeos abarquen la rehabilitación urbanística de los barrios más deteriorados con ayudas de hasta el cien por cien, como ya adelantase la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, en una entrevista con elDiarioclm.es

Castilla-La Mancha pide al Ministerio llegar al 100% de subvención en las ayudas de rehabilitación energética en barrios vulnerables

Hoy, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha dado más detalles durante una reunión que ha mantenido de forma telemática, con representantes de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla La Mancha (FERECO), acompañado por el delegado provincial de Fomento en Albacete, Julen Sánchez,.

En este encuentro, el consejero ha abordado los fondos ‘Next Generation’, que contarán con un paquete económico importante destinado a la rehabilitación de viviendas, y ha avanzado que “hemos estado impulsando una serie de propuestas que están teniendo buena receptividad en el Ministerio”.

Los fondos europeos de recuperación no servirán solo para la rehabilitación de barrios y zonas con ayudas del cien por cien, sino que habrá deducciones en el IRPF o un anticipo del 50 por ciento del dinero en la inversión “para que las empresas del sector de la construcción puedan contratar a más gente o realizar mayor acopio de materiales, si fuese necesario”.

En torno a ello, Nacho Hernando ha destacado que “ese dinero tiene que servir de palanca y tener retorno en puestos de trabajo, en calidad de vida y en mejora de nuestra economía a través de la digitalización”.

Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA)

Además, en la reunión con representantes de FERECO, el consejero de Fomento ha destacado “la hoja de ruta que nos marcamos entre todas y todos para poder tener normativa más ágil, y eso ha tenido como resultado la Ley de Proyectos Prioritarios y la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA)”.

En este sentido, Hernando ha abordado las principales novedades que contempla la ley, entre ellas “cuestiones novedosas como la declaración responsable para todas aquellas obras que no sean obras mayores; y esto no va a tener que conllevar una tramitación urbanística tan larga, tan compleja como hasta ahora era necesario; ayudando también a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha que no tengan que estar dedicando tiempo y recursos tanto humanos como materiales a estudiar este tipo de actuaciones y poder dedicarle más tiempo a aquellos grandes proyectos que tienen que ver con seguir creando puestos de trabajo y generar riqueza en nuestra región y en nuestros municipios”.

El consejero ha avanzado que “a pesar de las dificultades, hay mucho interés y hay un atractivo importante por parte de Castilla-La Mancha y por parte de Albacete, dentro del mundo empresarial, en lo que tiene que ver con las nuevas reglas del juego que hemos establecido con importantes innovaciones”.