Aprobada la Ley SUMA que simplifica trámites urbanísticos en Castilla-La Mancha

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado con los votos a favor de PSOE y Cs y la abstención del PP la Proposición de Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA), una ley fruto del pacto por la reconstrucción de la región firmado por el Gobierno autonómico, el PSOE y Ciudadanos. Esta noramativa simplifica y agiliza los trámites urbanísticos y generará empleo y riqueza en la región, según ha explicado el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

Así es la Ley Suma que busca "un nuevo modelo de urbanismo" en Castilla-La Mancha y potenciar la "vivienda asequible"

Saber más

Hernando ha pedido al Partido Popular al inicio del debate "no ponerse de perfil" y apoyar la Ley SUMA. "Creo que nos separa muy poquito", ha dicho a los 'populares'. El dictamen emitido por la Comisión de Fomento de dicha ley incorpora 16 de las 22 enmiendas presentadas por el PP y siete enmiendas conjuntas presentadas por PSOE y Cs. Los 'populares' han mantenido 'vivas' para el pleno 6 enmiendas, pero finalmente han decidido retirar dos de ellas y mantener cuatro. "No teman en apoyar un texto, olvídense de que lo ha promocionado el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos, no es tarde para que se sumen a un éxito de todos y de todas, y más aún cuando hemos consensuado prácticamente un 80 por ciento de las enmiendas", ha dicho el consejero al PP.

Ha recordado al PP de Paco Núñez que hoy el PP de Aragón apoya una ley similar a la Ley SUMA. "Creo que se deben de sumar a un planteamiento positivo que tiene como principal objetivo el empleo", ha insistido Nacho Hernando, quien ha dejado claro que hay muchas empresas interesadas en las ventajas competitivas que va a ofrecer la ley que en el día de hoy presumiblemente se va a aprobar.

Dicho esto, ha invitado a PP a no cometer "el mismo error" que con la ley antiokupación de Castilla-La Mancha y esta vez sí apoyen la Ley SUMA, una ley que "es la tela en las aspa de nuestro molino". "Aprovechemos el propio viento, aunque Europa dice que va a haber bastante, para la recuperación", ha reclamado el consejero. "No se queden atrás, apoyen esta ley, apoyen la economía y apoyen la generación de puestos de trabajo" porque "si no lo hacen se va a ver gravemente afectada la legitimidad que pretendan tener para criticar y proponer", ha concluido.

Trámite de enmiendas

Miguel Ángel Rodríguez, del PP, se ha encargado de defender las enmiendas de los 'populares' que han llegado vivas al pleno, un total de seis, y que finalmente se han quedado en cuatro ya que el partido de Paco Núñez ha decidido retirar dos de ellas. El diputado del PP ha agradecido a PSOE y Ciudadanos que en su día admitieran en comisión 16 de las 22 presentadas por los 'populares', unas enmiendas que, según ha dicho, vienen de los sectores implicados.

"Han estado ustedes bien a la hora de aprobar esas enmiendas", ha asegurado Rodríguez, quien considera que sería importante que PSOE y Ciudadanos reconsideraran el tema de los canones urbanísticos porque "en estos momentos no procede aumentar la carga fiscal que soportan las empresas". "Son momentos muy complicados y lo que hay que hacer es favorecer no solo los trámites urbanísticos, sino favorecer que esos trámites no sean gravosos. Hay que poner una alfombra a todos los que quieran invertir en nuestra región", ha enfatizado.

De su lado, el parlamentario de Ciudadanos Alejandro Ruiz ha afirmado que hoy es un día para estar de "enhorabuena" y "para estar más en todo lo que estamos de acuerdo que en pequeñas discrepancias", que, a su juicio, son "mínimas", le ha dicho a los diputados del Partido Popular.

"Los diputados tienen que estar muy satisfechos del trabajo realizado en la comisión", ha apuntado Ruiz, ya que el hecho de que queden solamente cuatro enmiendas vivas, y "muy de matiz", da lugar a que se ha hecho "muy buen trabajo de origen", es decir, que el texto que llega a la comisión es un texto "muy trabajado", cosa que ha agradecido al personal de la Consejería de Fomento. "A medida que pasen los años vamos a ser conscientes de la importancia del texto que hoy traemos aquí", ha abundado Ruiz.

Los objetivos de la ley

Por parte de la bancada socialista, ha tomado la palabra Ana Isabel Abengózar, quien ha indicado que la Ley SUMA es la tercera ley que nace del pacto por la reconstrucción de Castilla-La Mancha. Una ley que, según ha sostenido, nace con tres objetivos: dinamizar la economía gracias a una simplificación y agilización de trámites, incrementar la oferta de vivienda asequible y desbloquear o reactivar solares abandonados, y abordar el reto demográfico y potenciar el desarrollo de pequeños municipios.

Finalmente, ha pedido al PP que se sume a la aprobación de la ley para que pueda salir con el voto unánime porque, a su entender, "el trabajo que han hecho los tres grupos parlamentarios así lo merece". Su compañera de bancada, María Isabel Sánchez Cerro, que ha sido la encargada de defender el dictamen, ha recordado que esta ley es fruto del acuerdo firmado entre el Gobierno de Emiliano García-Page con el PSOE y con Ciudadanos para la reconstrucción de Castilla-La Mancha, "un pacto que es real y ve sus frutos con esta ley".

"Este acuerdo va más allá de estampar una firma en un folio", ya que, según ha asegurado, "hoy estamos diciendo a la sociedad castellanomanchega que los acuerdos en política son posibles y que existe otra manera de hacer política y que estos acuerdos además provocan y facilitan el avance de la región".

Así, ha agradecido el consenso político tanto del PSOE como de Ciudadanos, y las aportaciones que ha realizado el PP, y que se han sumado a este texto. También ha agradecido "la misma vocación de sumar" de la sociedad civil, que ha establecido "desde el primer día" un diálogo con el Gobierno y los grupos parlamentarios y "entre todos hemos colaborado en la puesta en marcha de este proyecto". Finalmente, también ha invitado al PP a sumarse a esta ley porque así "estaremos sumando todas las voluntades de esta región, en un bien común".