Castilla-La Mancha es la región con mayor tiempo de demora para operarse de todo el país

“Hay que actuar con urgencia ante la situación de las listas de espera en la sanidad pública”. Con este apremio encabeza la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública un nuevo estudio por comunidades autónomas sobre las listas de espera. Según detalla, Castilla-La Mancha es la autonomía que registra mayor tiempo de espera para una intervención quirúrgica, con una media de 189 días.

La federación analiza así los datos que ha hecho públicos el Ministerio de Sanidad sobre las listas de espera quirúrgicas y de primeras consultas externas a junio de 2021. La primera conclusión que extrae en que la lista para operaciones a nivel nacional ha incrementado el tiempo de demora y el porcentaje de espera más de seis meses respecto a junio de 2019, que es el último registro comparable antes de la pandemia. En paralelo, la de especialidades ha aumentado seis días en la demora.

Los datos son mejores que en junio de 2020 pero estas asociaciones consideran que era previsible, pues en ese momento la desatención de los enfermos no COVID durante la primera ola impactó de manera importante en la situación. Así, a la luz de los datos de hoy, indican que no se han recuperado las intervenciones quirúrgicas no realizadas y que en parte esta demora está “infraestimada”.

En el caso del análisis por comunidades autónomas, señala que la que presenta mayor tiempo de espera es Castilla la Mancha (189 días) y la que menos País Vasco (62 días), ambas también son las que tienen el máximo y mínimo en cuanto a porcentajes que esperan más de 60 días (36,6% y 4% respectivamente).

Consultas externas

En cuanto a la lista de consultas externas, remarca también una ligera disminución en cuanto al número de días de demora respecto a junio de 2019 (75 frente a 81) y en cuanto al porcentaje que tienen demoras superiores a 60 días (42,6% frente a 38,2%), con un aumento de 0,16 puntos en el número de personas por cada 1.000 habitantes en lista de espera. “De nuevo estos datos estarán sesgados por la aparición de grandes demoras en las citaciones en Atención Primaria, puesto que estas acaban demorando las derivaciones a los especialistas. Por otro lado no se recoge el dato de las consultas externas realizadas en estos años lo que dificulta la valoración”, añade.

En este caso, la mayor demora está en Aragón (129 días) y la menor en el País Vasco (24 días) y en cuanto al porcentaje de pacientes con esperas superiores a más de 60 días va desde el 81,3% en Canarias a 6,7 días en el País Vasco.

Pero pese a las “incongruencias e insuficiencias” de estas listas publicadas, la federación considera que los datos ponen de relieve que no se ha conseguido atender a los pacientes no atendidos durante las sucesivas olas de la pandemia y evidencian “un escenario totalmente intolerable que tiene repercusiones importantes sobre la salud de la población”.

“Se objetiva el abandono de la asistencia sanitaria a las personas con enfermedades que no son COVID-19, y que, no debemos olvidarlo, continúan siendo las principales responsables de la morbilidad y mortalidad en nuestro país”, concluye, urgiendo a la organización de circuitos asistenciales para los enfermos sin COVID que permitan su atención en un tiempo razonable, para lo que es preciso “reforzar presupuestariamente y en recursos humanos la sanidad pública así como la utilización intensiva de sus equipamientos, algo que hasta ahora no se está realizando”.