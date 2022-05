Castilla-La Mancha vuelve a las calles en el 1º de Mayo para clamar por mejores salarios y más igualdad

Miles de personas, convocadas por los sindicatos CCOO y UGT, han respaldado con su presencia, junto con diferentes colectivos sociales y partidos políticos, las manifestaciones que han recorrido las calles de siete ciudades de Castilla-La Mancha y otros tantos pueblos con motivo de este 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo. En estas movilizaciones, la sociedad y los sindicatos han reclamado mejores salarios, avances en los derechos de la clase trabajadora, más igualdad y la contención de los precios.

Las marchas han transcurrido sin incidencias en un día reivindicativo para el conjunto de la clase trabajadora en todo el mundo. Las manifestaciones más numerosas han sido las de Albacete, con unos 1.500 asistentes, y Toledo, con 1.400. CCOO ha estado presente en una decena de manifestaciones en las cinco provincias. Junto a las manifestaciones organizadas junto a UGT en Toledo, Talavera de la Reina, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Puertollano y Alcázar de San Juan, CCOO también ha realizado movilizaciones en Madrigueras (Albacete), Mota del Cuervo (Cuenca) y Villa de Don Fadrique (Toledo).

En Toledo, la marcha ha recorrido las calles desde la plaza de Toros hasta la plaza de Zocodover, encabezada por una pancarta con el lema ‘La solución: subir salarios, contener precios, más igualdad’. También han participado trabajadores y trabajadoras de Correos, colectivos en defensa de las pensiones, así como el PSOE, Izquierda Unida Castilla-La Mancha y el Partido Comunista. Los líderes regionales de CCOO y UGT, Paco de la Rosa y Luis Manuel Monforte, respectivamente, han querido primero referirse a los dos accidentes laborales mortales que se han producido este fin de semana en Castilla-La Mancha. Han calificado de “injustificable e insoportable” que se sigan produciendo estas muertes y han pedido más medidas concretas para garantizar el derecho a la salud también en el entorno laboral.

“Volvemos al frente de las manifestaciones”

Tras esta petición, Monforte, junto al secretario de Organización y responsable del sindicato en la provincia, Javier Flores, ha manifestado la necesidad de seguir luchando para mejorar la situación laboral de los castellanomanchegos y castellanomanchegas. “Ahora, los sindicatos de clase volvemos a ponernos al frente de las manifestaciones para velar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por eso en este Primero de Mayo debemos pedir más salarios, más igualdad y contención de precios. ‘Ahora más salarios’ es un lema que desde UGT vamos a mantener con fuerza en los próximos meses. Tenemos que hacer que los convenios no se firmen de cualquier manera. No podemos firmar aquellos que no tengan una cláusula de actualización de los salarios. Solo el 16% de los convenios de nuestro país tiene cláusula de revisión salarial”, ha apostillado

En esta misma línea, Paco de la Rosa ha aludido a los motivos de reafirmación del trabajo sindical: “Este año podíamos haber celebrado que hemos derribado muros, nos hemos cargado mitos, hemos demostrado a la sociedad y a los propios políticos que subir un SMI no hunde el país, sino que le hace crecer, que derogar la reforma laboral no ha hecho sino mejorar la condición de los trabajadores y de las empresas, que era mentira que subir las pensiones fuera insostenible; hoy podríamos celebrar todo eso, pero nos toca reivindicar, porque los muertos caen de nuestro lado”.

Ha exigido “política con mayúscula, al Gobierno” y a la oposición la ha dich: “Basta de demagogia, de regate corto, a todos se les llena la boca de cómo ayudar, y no ayudan o ayudan poco; lo pedimos en las calles, a Pedro Sánchez, a Emiliano García-Page a quienes están en la oposición a esos gobiernos, les reclamamos que hagan cosas tangibles para que los trabajadores puedan salir de la situación que viven”.

En las movilizaciones de toda la región se han recordado los conflictos más actuales, como el de los trabajadores y trabajadoras de Correos, o el colectivo de Ayuda a Domicilio en Ciudad Real, en huelga indefinida. Asimismo, han sido protagonistas las reivindicaciones de los pensionistas o de los docentes en Enseñanza.

Reforma laboral

Por su parte, el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, ha destacado en Toledo los logros conseguidos con la reforma laboral, “la introducción del contrato indefinido con carácter general porque ha ofrecido estabilidad a miles de trabajadores que no podían tener un proyecto de vida estable”. Ha resaltado que los ministerios bajo responsabilidad de Unidas Podemos tienen como gran objetivo mejorar la vida de las personas trabajadoras del país, el mismo que señaló Izquierda Unida al formar parte del Gobierno de coalición, al tiempo que se ha comprometido a que su partido trabaje en una segunda reforma laboral con la subida salarial como eje central.

De igual forma, han acudido a la manifestación de Toledo concejales del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento. El concejal de Empleo y Fondos Europeos, Francisco Rueda, ha señalado que “volvemos a reunirnos en este Día Internacional del Trabajador en una jornada de celebración pero sobre todo de reivindicación”. Así ha hecho referencia al “transcendente” escenario que supone este 2022 tras un periodo “sostenido” de recuperación económica y de salida de la crisis de la COVID-19 con creación de empleo y bajada del paro.

Desde la manifestación de Talavera de la Reina, el secretario de Empleo del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Perantón, ha afirmado que las políticas de empleo impulsadas por el Gobierno de Emiliano García-Page desde “el acuerdo y el entendimiento” convierten a la región en una tierra que “genera confianza, lo que conlleva la creación de puestos de trabajo”. “Hoy es un día para la reivindicación”, ha afirmado.

En la manifestación de Guadalajara han participado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el delegado la Junta de Comunidades en Guadalajara, Eusebio Robles, y el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo. Y en la de Albacete han estado presentes el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca; y el secretario provincial del partido y presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, también junto a representantes de las Cortes, del Ayuntamiento y del Gobierno regional.