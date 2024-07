Silencio en Las Pedroñeras tras el asesinato de una mujer y sus dos hijos: “Vivimos una situación de emergencia nacional”

El municipio de Las Pedroñeras, en Cuenca, ha acogido este lunes un acto para recordar a las víctimas de violencia machista tras el asesinato de una mujer y sus dos hijos en esta localidad. Ella, Ammal, tenía 30 años y sus dos hijos, Adam e Hiba, tenían 8 y 3 años. Han muerto presuntamente asesinados por su expareja y padre de los niños. En la localidad se han decretado tres días de luto y este mediodía hubo un minuto de silencio en el que han participado numerosas autoridades de la comunidad autónoma.

En declaraciones a los medios, el alcalde José Manuel Tortosa ha lamentado este “día tan triste” a consecuencia de los “trágicos” acontecimientos que está viviendo el pueblo desde el pasado viernes, una situación “de tremendo dolor” que están viviendo “con un nudo en la garganta” porque les han “arrebatado a tres vecinos que vivían entre nosotros, a una madre y a sus niños, niños que jugaban habitualmente en esta plaza”, que estaban “totalmente integrados” y que asistían a la escuela del municipio.

En cuanto a la madre, ha recordado que estaba trabajando en el Ayuntamiento y ha agregado que “siempre ha recibido la ayuda oportuna” dentro de la situación por la que atravesaba durante los últimos años, por parte tanto de los Servicios Sociales como del Centro de la Mujer e incluso con su trabajo en el Ayuntamiento “para ganarse su sustento y su independencia”.

Tortosa ha incidido en la “enorme impotencia de que ocurran estas cosas” y ha confiado en que “el sistema, que la justicia sea capaz de corregir o de introducir los mecanismos necesarios para que estas cosas no vuelvan a pasar nunca más y que todos los demás nos preguntemos qué podemos hacer o qué no debemos hacer para que todas las medidas que se ponen en marcha, y me consta que han sido muchas, sean eficientes y cumplan con el objetivo de que hoy no estuviésemos aquí”.

“Es evidente que vivimos una emergencia nacional”

Tras el minuto de silencio por el presunto crimen machista de este fin de semana, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha asegurado que es “evidente” que vivimos una situación de “emergencia nacional” ante la que “como sociedad, tenemos que reaccionar”. Simón ha insistido en que esta violencia “no es una lacra social” ni es algo “coyuntural” y por ello, ha añadido que “únicamente cuando acabemos con esa desigualdad estructural terminaremos con la violencia”, que es “la forma más dramática que tiene de manifestarse”.

Simón ha vuelto a hacer un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas políticas, a las que ha pedido que sean “firmes” frente a la violencia machista, porque “no se puede tolerar tener acuerdos con aquellos partidos políticos que dicen que la lucha contra la violencia machista es un circo y que el dinero que se invierte en esto no está sirviendo”. De hecho, Simón ha defendido una mayor inversión “solo con salvar la vida de una sola mujer” porque la realidad es que “se salva la vida de miles de mujeres en nuestro país”. De la misma manera, la responsable regional de Igualdad ha dicho que es momento de “analizar” y “estudiar” qué ha fallado en el caso de Ammal, la mujer asesinada.

Desde el PP, la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, que también ha participado en el acto, ha demandado más herramientas y más recursos a las administraciones públicas para que el sistema de protección de las víctimas de violencia de género “no vuelva a fallar”.

Agudo ha comentado que “no hay palabras” para “describir el dolor” que hoy vive la localidad ante un posible nuevo episodio de violencia machista, que todavía deberá ser confirmado. “Es un día triste, un día negro, que nos hace pensar que queda mucho por hacer en la lucha contra la violencia machista para acabar con una lacra que se ha llevado a una mujer y a sus hijos en Castilla-La Mancha”, ha añadido.

El Gobierno de España se ofrece a repatriar los cuerpos

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha mostrado la disposición del Gobierno de España con el Ayuntamiento de Las Pedroñeras y el Gobierno regional para poder llevar a cabo las labores de repatriación de la mujer y los dos menores asesinados en la localidad “para que su familia los pueda recibir allí en Marruecos y que descansen en paz”.

Así lo ha confirmado Tolón, a preguntas de los medios en la localidad conquense. Respecto al hombre detenido --ex pareja y padre de los menores--, Tolón ha recordado que se ha decretado el secreto de sumario en torno al caso, en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Clemente, en funciones de guardia cuando ocurrieron los hechos, que fue quien abrió las diligencias previas.

Tolón si ha querido destacar la “buena actuación” que llevó a cabo la Guardia Civil de la localidad para “rápidamente apresar al presunto asesino” y “sobre todo en los momentos de la desaparición, ese trabajo tan rápido y tan perfectamente organizado para que se esclareciera lo que estaba pasando”.

También se ha referido al Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad que analizará este martes los asesinatos machistas ocurridos, “para sensibilizar más y para contar con los profesionales” que están trabajando en los diferentes territorios, “para llevar a cabo esa seguridad y que no falle nada en el sistema”.

El PSOE denuncia que el Gobierno de PP y Vox en Toledo no haya convocado

El minuto de silencio contra la violencia machista también se ha celebrado en otros puntos de Castilla-La Mancha, como en Ciudad Real, de acuerdo a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Sin embargo, en Toledo, el Grupo Municipal Socialista denunciaba que no se haya convocado. “Para el alcalde de Toledo hay víctimas de primera y víctimas de segunda y sólo reacciona ante hechos que puede sacar rédito político”.

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Abellán, tacha de “lamentable” la actitud de Carlos Velázquez. “El alcalde de Toledo ya se ha quitado la careta y no se esconde a la hora de invisibilizar al colectivo LGTBIQ+ ni a la hora de invisibilizar la violencia machista”, ha señalado Ana Abellán, quien le ha exigido “que deje de escudarse en Vox, su socio de gobierno, porque con sus acciones está demostrando su claro veto a las personas LGTBIQ+ y a las mujeres víctimas de violencia machista”.

Así ha recordado que “su primera acción como alcalde fue quitar la bandera LGTBI+ de la balconada del Ayuntamiento, un hecho que ha repetido este año”, y la segunda, eliminar la Concejalía de Igualdad y con ello, sostiene la edil, “cualquier política y propuesta encaminada a erradicar una de las principales lacras sociales que existen en nuestro país y que tiene como base la supremacía del hombre sobre la mujer”.

“Mañana bajará [ al parque de la Vega, a la concentración mensual] en contra de la violencia machista porque le toca al Partido Popular leer el manifiesto y a este alcalde sólo le importa la foto para así blanquear sus políticas de censura a la libertad, a la igualdad y a la diversidad”, ha afirmado la viceportavoz socialista, “la duda es si bajará acompañado de la vicealcaldesa de Toledo, cuyo partido niega la violencia machista y ”cuyos concejales jamás han asistido a este tipo de concentraciones“.

Desde el Grupo Municipal Socialista exigen al alcalde que “al igual que convoca concentraciones y minutos de silencio en la plaza del Ayuntamiento en memoria y homenaje a guardias civiles, las víctimas del incendio de Valencia o las víctimas del 11M, debe hacerlo por las cifras alarmantes de mujeres y niños asesinados a causa de la violencia de género” a pesar de que, comenta, “no le vaya a suponer un alto rédito electoral y político”.