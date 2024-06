Las Pedroñeras clama contra la violencia machista tras el asesinato de Ammal y sus dos hijos: “El sistema nos vuelve a fallar”

Cientos de personas se han concentrado en Las Pedroñeras para condenar el asesinato de Ammal, vecina de esta localidad conquense, y sus dos hijos, de 3 y 9 años. Unos hechos por los que ha sido detenido la expareja de la mujer y padre de ambos menores como presunto autor de los mismos.

El Colectivo Feminista Las Palmiras, que ha convocado la concentración en la plaza de la Constitución, ha dado lectura a un manifiesto en el que ha mostrado su “más sentido y sincero pésame a los familiares y amigos”. Previamente el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial.

En el acto se han mostrado pancartas con proclamas contra la violencia machista y se ha señalado que la mujer, quien estaba incluida en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), había denunciado al padre de sus hijos por reiteradas agresiones.

“Existía una orden de alejamiento, que evidentemente no ha servido para nada. El sistema nos vuelve a fallar”, han trasladado, al tiempo que han reprochado “los incesantes argumentos sobre la existencia de denuncias falsas cuando la realidad es que las denuncias, en muchos casos, son sentencias de muerte”.

“La violencia machista no entiende de edades, culturas o lugares. La violencia machista se ejerce porque existen personas que se creen dueñas de otras, con el derecho a decidir sobre ellas hasta el punto de si deben vivir o morir”, han subrayado, al tiempo que han animado a vecinos y vecinas de la localidad a “denunciar situaciones de este tipo que puedan presenciar”.

Tolerancia cero contra el machismo y más recursos para las víctimas

Del mismo modo, han instado a que no se toleren “acciones o comentarios claramente machistas”. “Vivimos en un pueblo cruce de culturas donde todas y todos nos necesitamos para salir adelante cada día. No callemos cuando se falte al respeto, no miremos a otro lado cuando existan agresiones físicas o verbales en público”, apuntan.

En el manifiesto al que han dado lectura han reclamado también recursos de protección y habitacionales para las víctimas, de manera que “puedan denunciar sin miedo y su integridad física esté protegida”, así como “sistemas de localización o detenciones inmediatas que ejecuten las sentencias”.