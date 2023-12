The Street Foxes: de Chiapas a Vega del Codorno, amor a Itinera

The Street Foxes, grupo habitual en la edición valenciana de The Street Foxes, fue el grupo elegido para iniciar la serie de conciertos que servirán para clausurar la edición del Festival Itinera 2023 y presentar la edición de este festival para 2024 que estrenará ediciones en Aragón, Castilla y León, Asturias, Madrid y Galicia, además de las ediciones de Cataluña, Valencia, Baleares y Castilla-La Mancha.

Una elección muy simbólica por la propia trayectoria de este joven dúo formado por la zaragozana Cecilia Huerta y el australiano Liam Joyce, saxo y guitarra. Se conocieron en 2018 durante una estancia en Guatemala que acabó fraguando en un proyecto que tuvo sus primeras actuaciones callejeras en San José de las Casas (Chiapas). Pandemia mediante, el dúo fue consolidando su repertorio, que en el caso de Vega del Codorno arrancó simbólicamente con el 'Is This Love' de Bob Marley sobre el escenario del centro social de este pequeño pueblo de apenas ciento cincuenta habitantes.

Liam y Cecilia se instalaron en Zaragoza, donde cristalizaron sus composiciones en un disco titulado 'El color del trigo / The colour of wheat' que, sin apoyo de discográfica ni industria, echaron a rodar por sus propios medios. Con sus doscientas copias autoeditadas en la mochila marcharon a la costa para aprovechar el verano y a los turistas internacionales.

Al llegar a Valencia, instalaron su campamento musical en el Paseo Marítimo tratando de llamar la atención a los transeúntes acelerados de la gran ciudad sin demasiado éxito. 'I Will Survive' de Gloria Gaynor, fue la canción con la que despidieron su concierto en Vega del Codorno patrocinado por la Fundación Los Maestros. Otra declaración de intenciones.

Una mañana de verano, por el paseo marítimo cruzó Joan Benagues, director de la edición de la Comunidad Valenciana del Festival Itinera que en su segunda edición ha superado los cien conciertos en pequeños pueblos de menos de quinientos habitantes. Un proyecto que ha crecido exponencialmente gracias al apoyo de la Federación Valenciana de la Comunidad Valenciana y que si hasta ese momento se había nutrido de jóvenes talentos procedentes de los conservatorios profesionales de la región estaba trabajando para ampliar el repertorio de su oferta.

Quizá fuera 'Oye Como Va' de Tito Puente o 'Hit The Road Jack' de Ray Charles la que escuchó Joan aquel día. En cualquier caso, la calidad, la frescura y la simpatía del joven dúo le hizo parar y al finalizar el concierto dejarles una pequeña tarjeta. El resto ya es historia de Itinera. Veinticinco conciertos sólo en este año en Itinera, las doscientas copias de su primer trabajo vendidas sólo en los tres primeros conciertos y ya van por la tercera edición. Un repertorio que cada vez incluye más canciones propias como 'No Stranger' o 'Blue My Mind' que también sonaron antes los casi cien espectadores que acudieron a su concierto de la Vega del Codorno. Y un sueño, vivir exclusivamente de la música. De momento, han encontrado un espacio donde presentar su trabajo que les permite iniciar el próximo año con un número de pequeños conciertos ya cerrados que continuarán este sábado en Titaguas (Valencia).

La historia de Cecilia y Liam es la historia del casi centenar de músicos que se han incorporado a los mil conciertos que ya ha celebrado el Festival Itinera en toda la península ibérica, Córcega y Cerdeña, demostrando que los pequeños pueblos también son una oportunidad para abrirse paso en las artes escénicas.