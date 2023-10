Gestionar bien, todo: todos y todas. El tiempo se acaba

Hay muchos modelos y teorías de gestión en las bibliotecas, para todo tipo de ámbitos: gestión de empresas, gestión de políticas públicas, del medio ambiente, gestión del orden en la casa, gestión emocional, etc., etc., etc. En definitiva, modelos y teorías para gestionar nuestras vidas, y la de las personas que tenemos a nuestro alrededor o lejos de nosotros.

Todos parecen ofrecer recetas mágicas para solucionar los problemas, pero a la hora de testarlos con la realidad, así tal cual, todos naufragan. Y los problemas siguen ahí. Por ello la necesidad de hacer un esfuerzo por adaptar la gestión a la agilidad de nuestros tiempos, y ser consciente que, la gestión exitosa de unos depende de la gestión exitosa de los demás (desde lo más pequeño a lo más grande).

Todos y todas pertenecemos a múltiples sistemas. Apostemos en este contexto, volátil, incierto, cambiante y ambiguo por la gestión colaborativa, que falle pronto y barato, si hace falta. No tengamos miedo al error y aprendamos de él, cuando se dé.

Seamos prácticos y todos y todas gestionemos bien lo que nos toque en cada momento. Y como se dice en la mancha: rápido que tenemos corte y el tiempo se acaba.

Las personas necesitan consejos prácticos, cosas que pueden empezar a hacer enseguida, un plan para comenzar a gestionar lo cercano y lo más alejado, haciéndolo bien.

En esto la sociología y la ciencia política tienen un papel clave que jugar. Seamos las ciencias sociales que acercan la complejidad de manera sencilla a la gente de a pie.

Comprendamos que, como científicos de lo social, tenemos que trasladar a la población de manera clara y fácil lo importante del pensamiento sistémico y de la necesidad de entendernos, colaborar, trabajar de la mano, superar discrepancias o dar encaje a ellas para que no atasquen lo común que todos queremos: porque todos anhelamos vivir en mundos mejores.

Nuestra sociedad requiere que todos pensemos en gestionar nuestras vidas, no como individuos aislados, si no como miembros de una comunidad más amplia. Empecemos por la casa, para acabar mirando al planeta. Eso de actuar local y pensar en global, pero de verdad, porque el tiempo se nos acaba.

Ayudemos a crear una mentalidad abierta y comprometida desde una faceta ciudadana. Da igual como pensemos, porque todas las ideologías, menos las más extremas, tienen raíces comunes. Y cuando me refiero a ideologías no me refiero solo a partidos políticos. Hablamos también de religiones y otras creencias.

Se trata de trabajar juntos para encontrar la forma más eficiente para que “la cosa común” siga siendo cosa de todos y todas. Si no, mal acabaremos amigo Sancho.

Seamos proactivos y tomemos las riendas de nuestros destinos paisanos y paisanos, conocidos y desconocidos.