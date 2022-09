Y lo de las pensiones ¿pa' cuándo?

Hace unas semanas, hablando con un amigo sobre cómo nos iba en nuestro primer año de autónomos, recuerdo que le comenté: “Lo malo es que apenas cotizamos para las pensiones”. A lo que me respondió: “No te preocupes, no la vamos a cobrar ni aunque trabajes como asalariado”. Lo que me sorprendió no fue su respuesta -era ya 2013 cuando mi compañero de residencia mató al dios de las pensiones que vivía en mi razonamiento, utilizando como armas un poco de demografía y matemáticas para novatos-, sino que una persona votante de Podemos en las pasadas elecciones soltara tal comentario sobre la prestación social a la que más dinero se destina. No había vacilación en sus palabras, y la ausencia de contextualización dejaba claro que tal futuro parece un hecho como el que mañana va a salir el sol.

En otra ocasión, hace unos días, volvía a presenciar una conversación similar. Esta vez, era una comida familiar donde volvió a surgir el impopular tema de las pensiones. Mi tío, cercano a los 50 años, respondía a mis comentarios añadiendo “ya veremos si nosotros la vamos a cobrar… y si lo hacemos, será muy poco” -en referencia a su generación-. De nuevo, me sorprendió la naturalidad de sus palabras. Esta vez, no hablamos de jóvenes a los que les quedan más de 30 años de cotización, sino de una persona que tiene a la vuelta de la esquina su jubilación.

Reviviendo estas dos situaciones, me pregunto qué pensarán los jóvenes de verdad, aquellos que nacieron ya pasado el nuevo milenio. ¿Cuál es su visión? ¿creen que llegarán a beneficiarse de esta ayuda? En caso de que no ¿cuáles son las alternativas que se plantean? A fin de cuentas, va a ser con su trabajo (y el de otras generaciones) y su dinero con los que se paguen las pensiones de los próximos años.

“¿Qué posibilidades nos deja este escenario futuro?”

Parece cada vez más evidente que los ciudadanos de a pie, ya no sólo los economistas especializados, son conscientes de la magnitud del problema. Se estima que para el año 2050 la relación entre trabajadores y pensionistas será 1 a 1, es decir, por cada trabajador habrá un pensionista (aproximadamente). ¿Qué posibilidades nos deja este escenario futuro? Una opción es que al trabajador le tengan que gravar con altos impuestos la prestación que el jubilado debe percibir. Otro escenario plausible sería que en algún momento las pensiones dejen de actualizarse y para entonces sea una pequeña ayuda que no dé para vivir (más aún). Aunque, en el peor de los casos, pueden pasar ambas cosas: que pagar la pensión de los ciudadanos se coma gran parte de los ingresos de un trabajador y, aun así, que la cuantía de la prestación no dé para vivir.

El caso es que con semejante berenjenal en el que estamos metidos ¿qué hacen nuestros políticos? Pues de momento dejan pasar esta patata caliente esperando a que “el otro” sea al que le explote. Mirando la política desde un prisma económico, la ciudadanía son los potenciales clientes, los votantes son los clientes actuales de los partidos y el número de votos que reciben en las elecciones sus “beneficios”. Siendo conscientes de que son las personas mayores quienes tienen mayor participación en los procesos electorales ¿cómo le voy a ofrecer un empeoramiento en sus condiciones a mis clientes VIP, sólo por aventurarme a mejorar las de aquellos que no vienen a comprar a mi tienda? Es por ello por lo que ninguno quiere “abrir este melón” tan mal visto y esperan que los dirigentes del futuro afronten con irresponsabilidad un desafío en el que cada día que pasa se reducen las posibles alternativas y se deteriora la calidad de las posibles soluciones.

No busca este artículo resolver el problema, indicando qué camino debemos seguir, sino poner encima de la mesa la necesidad de que exista un diálogo entre nuestros gobernantes, el cual hay que afrontar cuanto antes para que las medidas que se tomen sean las mejores posibles. Es momento de ser creativos y proponer soluciones responsables y sostenibles, siendo conscientes de hacia dónde nos dirigimos.