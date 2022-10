Putin, la prospectiva y la mayoría de edad ciudadana en Occidente

Putin con la guerra Rusia-Ucrania está poniendo, a mi juicio, sobre la mesa un debate que en algún momento se tendría que haber abordado en las sociedades occidentales, sobre todo para evitar tensiones en situaciones difíciles. Este debate es el relativo a cuándo alcanza la mayoría de edad la ciudadanía. Más allá de lo que marca la Ley, los 18 años en muchos países.

Creo que Putin ganó su primera batalla cuando atisbó que nunca ese debate se había tenido en occidente y que nuestros dirigentes nos trataban como menores a los que proteger evitándonos el contacto con la realidad. La guerra no es solo lanzar misiles.

Como científico social observo que los ciudadanos y ciudadanos de más de 18 años no acaban de cumplir esa mayoría de edad necesaria para el buen funcionamiento de nuestros complejos sistemas sociales, económicos y políticos, hasta bastante pasados los 18. Inclusive me atrevería a decir que muchos y muchas no llegan nunca a ella (o no quieren llegar). La mayoría de edad no parece ser demasiado atractiva, implica aceptar el dolor, el sufrimiento y la frustración, y esto hoy no se lleva.

Una ciudadanía que se supone es mayor de edad debe tener la capacidad de analizar escenarios complejos por sí mismos, y superarlos, porque de lo contrario, vendrán mal dadas.

No es incompatible hacer un esfuerzo por entender lo que sucede y sucederá y a la vez intentar cambiar aquello con lo que no comulguemos. Es más, diría que es necesario que se piense, se sienta y se actúe en estas dobles pistas paralelas.

Las guerras existen, han existido siempre y existirán. El dolor, el sufrimiento y la frustración forman parte de la esencia del ser humano. Explicarlas y entenderlas con sus consecuencias en múltiples planos no significa defenderlas. No hacerloimplica vivir en una realidad paralela sin necesidad del metaverso. Y con o sin metaverso, hará frio, y habrá hambre y penurias mientras el conflicto Rusa-Ucrania dure (inclusive después de este).

La guerra va a durar (y Putin igual lo sabía) y esto no es algo que nadie no haya previsto. Estoy seguro de que la prospectiva existe y ha sido utilizada tanto por organizaciones gubernamentales, como por empresas y otras entidades. La prospección no es un ejercicio exotérico, si no la aplicación de una serie de metodologías y técnicas de investigación social orientadas a diseñar escenarios de futuro para poder actuar en el presente, con la orientación suficiente que permita que ese futuro sea lo mejor posible. Alguien ya sabría que la guerra no sería un mal sueño.

Los ciudadanos mayores de edad, con sus pequeñas cábalas basadas en la información a su alcance y su experiencia vital deberían realizar también este ejercicio prospectivo (aún sin metodologías y técnicas a su alcance), así se sumarian a superar el dolor, el sufrimiento y la frustración lo antes posible.

Hay que vivir el día a día, pero sin olvidar que, salvo sorprendido por la muerte, el ciudadano mayor de edad tendrá que enfrentarse a un mañana. Seamos responsables y sumemos desde nuestros pequeños entornos a gestionar mejor lo difícil de estos días. Si no arrimamos el hombro todos y todas, lo venidero va a estar cuesta arriba mucho tiempo ¡ah! y Putin habrá ganado otra batalla.