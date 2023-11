'No te dejes envolver': nueva campaña de sensibilización y educación ambiental

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta desarrollando una campaña de sensibilización encuadrada en la Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEMR) con el objetivo de aunar esfuerzos entre toda la ciudadanía en materia de prevención de residuos“ y que se desarrolla del 18 al 26 de noviembre en toda Europa.

Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro; y la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla. “Una semana que persigue impulsar y reunir a otras instituciones públicas y a todo tipo de agentes, sector educativo, empresas, ONGs o asociaciones, en torno a acciones que aborden las 3R: Reducir los residuos, Reutilizar los productos, Reciclar los materiales”, ha dicho Gómez.

“Queremos sensibilizar a la población y contribuir a modificar sus hábitos de consumo y educar en la prevención de residuos, tanto para la protección del medioambiente, como de la salud.” Teniendo en cuenta que cada castellanomanchego produce en torno a 1,4 kilos de residuos domésticos de forma diaria “un dato ligeramente superior al del resto de España”, ha señalado la consejera.

Esta campaña se enmarca en las actuales estrategias regionales de Educación Ambiental y Economía Circular. En este contexto, además, Mercedes Gómez ha avanzado que actualmente se encuentra en tramitación el futuro Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2023-2030, del cual se han recogido más de 150 alegaciones durante el trámite de información pública.

Consumo sostenible y economía circular

La Semana europea aborda dos temas fundamentales, el consumo sostenible y la economía circular, y el foco se centra en la problemática de la generación de residuos provenientes del empaquetado y embalaje de productos, por eso el lema de este año 2024 es “No te dejes envolver”, con el objetivo de ser cada vez más sostenibles y circulares en la producción, uso y generación de residuos, aplicando las 3R y siendo más responsables con el entorno, “pues el mejor residuo es el que no se genera”, ha dicho la consejera.

Las actividades organizadas durante esta Semana europea se han desarrollado en dos ámbitos. Por un lado, diariamente se lanzará un mensaje con contenido relacionado con la prevención de residuos, que podrán ver los trabajadores de la Junta de Comunidades de la región mediante una imagen de bloqueo de pantalla que aparecerá en sus equipos informáticos.

Los mensajes que aparecen en formato de decálogo son: 1. Beba agua de grifo, así reducirás la cantidad de plástico que se genera con el agua envasada; 2. Planifique sus compras para evitar adquirir productos innecesarios; 3. Adquiera productos sin embalaje; 4. Adquiera productos a granel o en paquetes de gran formato; 5. Sirva las porciones justas, no se trata de alimentar al cubo de la basura; 6. Imprima menos, y por las dos caras; 7. Use bolsas reutilizables; 8. Lleve a arreglar sus utensilios y aparatos; 9. Adquiere productos rellenables o con recambios ecológicos; y 10. Adquiera artículos de segunda mano (muebles, juguetes, libros, ropa, etc.).

Con esta propuesta, se pretende ampliar aún más la difusión del mensaje de la campaña, no sólo al personal funcionario, sino también a las personas que accedan a los centros de organismos públicos seleccionados y/o que pasen por allí a realizar sus trámites o solicitudes de información.

Toda esta campaña de sensibilización de la Semana Europea de Residuos se puede consultar en el siguiente enlace: https://educacionambiental.castillalamancha.es/node/2965