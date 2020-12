La reducción de emisiones no basta para mitigar el cambio climático

¿Cuál es la influencia humana en el cambio climático? ¿Se está acentuando el efecto invernadero? ¿La mitigación del cambio climático va a transformar nuestro modelo socioeconómico? ¿Podemos y debemos adaptarnos al cambio climático? Estas son algunas de las cuestiones que diez expertos internacionales abordan en el estudio “Cambio climático. Bases científicas y cuestiones a debate”, que ha coordinado el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Julio Lumbreras.

Los científicos sostienen que el calentamiento del sistema climático es “inequívoco”. En este contexto, aseguran que los “objetivos del Acuerdo de París aún son técnicamente viables, además de económicamente favorables”, pero sostienen que “no basta con plantear objetivos de reducción de emisiones”.

Según los autores, “parte del cambio climático parece inexorable y es necesario desarrollar estrategias de adaptación a los previsibles e inevitables impactos”. Una adaptación que no sólo tendrá que mantenerse durante un largo tiempo, sino que probablemente tendrá que constituir una nueva normalidad tanto para nosotros como para las futuras generaciones.

En el documento, que ha sido impulsado por la Fundación Naturgy, y elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con la Universidad de Harvard, los expertos reivindican la necesidad de abordar el cambio climático desde una visión integral y holística. “Es necesario plantear soluciones sistémicas: considerando las ciudades en su conjunto, las cadenas de valor industriales, las economías agrícolas de forma regional y los mercados de capital y sistemas financieros como problemas climáticos complejos”.

No sólo reducir emisiones, la respuesta está en la innovación sistémica

En cualquier caso, coinciden en que “estas transformaciones han de tener a las personas y las sociedades en el centro: son la principal causa del cambio climático y la principal solución”.

En este sentido, se han desarrollado grandes avances tecnológicos en la mitigación de emisiones de algunos sectores como la generación de energía, hasta el punto de haber implementado sistemas de generación eléctrica 100% renovables en algunos lugares del mundo. Sin embargo, esto no es suficiente.

Si no se quiere comprometer la vida humana en la Tierra para las futuras generaciones, los expertos afirman que son necesarios “cambios transformacionales que aborden el problema en profundidad”. Esta transformación sólo se puede hacer con “innovación sistémica, es decir, no sólo innovación tecnológica, sino también social, política, económica, financiera e institucional”.

Ciencia y cambio climático: diez expertos de prestigio internacional

La publicación ha sido coordinada por Julio Lumbreras, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y profesor visitante en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, y cuenta también con la participación del catedrático del Departamento de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI, Pedro Linares, y el director de Investigación de IHCantabria, Iñigo Losada.

Los científicos que han colaborado en el estudio son Rafael Borge, director del Laboratorio de Modelización Ambiental en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid; Kirsten Dunlop, CEO de Climate-KIC; Dieter Gerten, profesor de cambio climatológico global e hidrología de la Humboldt-Universität de Berlín; Howard Herzog, ingeniero investigador principal de la MIT Energy Initiative; Rubén Juanes, profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y director del Henry L. Pierce Laboratory for Infrastructure, Science and Engineering; José Manuel Moreno, catedrático de Ecología en la Universidad de Castilla-La Mancha y antiguo Vice-Chair WG2-IPCC; y Asunción St-Claire, miembro del EC Mission Board on Climate Change Adaptation.