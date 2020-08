El “coraje” de los autónomos castellanomanchegos: solo un 4% ha pedido la prestación por cese

Un total de 6.029 autónomos castellanomanchegos han solicitado la prestación por cese de su actividad con motivo de la pandemia de coronavirus, lo que representa apenas el 4% del total. Según los datos de UPTA-CLM, mientras, el crecimiento en afiliación de abril a junio supera los 2.300 autónomos, lo que esta asociación valora “muy positivamente”, ya que se ha llegado a cifras de afiliación anteriores al estado de alarma.

Así, recalca que los beneficiarios de esta prestación por cese son mucho menos que los que se acogieron a las ayudas para autónomos habilitadas durante el estado de alarma: 49.000 castellanomanchegos, el 33% de la población afectada.

“Este dato y que tan solo 6.029 autónomos hayan solicitado la ampliación de la prestación por cese, de un total de más de 152.000 en toda España, es un mensaje que debemos valorar como positivo, y que demuestra que el coraje de los autónomos y autónomas castellanomanchegos, las ayudas del Gobierno y las de la Junta están dando sus frutos”, afirma el secretario general de UPTA-CLM César García.

Sin embargo, desde este colectivo no entienden la cifra de afectados haya caído tanto y lo achacan a las dificultades que tienen muchos autónomos para probar que se cumplen los requisitos, sobre todo en aquellos que tributan por módulos.

Un sistema más flexible "para que nadie se quede atrás"

Por ello, UPTA pide un sistema más flexible “para que nadie quede atrás” ya que los criterios de acceso son muy restrictivos y “a veces mal interpretados por las mutuas”. En cualquier caso, la organización teme por la reacción que pudiera ocasionar la finalización de los ERTE y a priori no contempla un escenario muy halagüeño para el mes de septiembre, “en el caso de que no se busquen soluciones alternativas por parte de la Junta y del Gobierno central”.

Otro de los asuntos que preocupa mucho a esta asociación es la “falta de información” que tienen los autónomos sobre las medidas que les afectan. “Estamos actuando a base de prohibiciones y permisiones, porque no tenemos una base de formación o de información sobre lo que tenemos que hacer. Las prohibiciones de los órganos sanitarios son generales y no entran en especificidades, y todo lo que no está prohibido parece que vale”.

Por todo ello, ha pedido reunirse con la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la Junta para plantearle “la situación de vulnerabilidad” en la que se encuentran y pedirle la puesta en marcha de medidas para atajar el problema.