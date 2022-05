La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos culpa la venta on-line de la “trágica situación” del pequeño comercio

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha ha denunciado que el “dinero negro fluye sin control alguno” entre las plataformas on-line de venta entre particulares y que, de hecho, son “caldo de cultivo para generar economía sumergida”. En concreto, desde UPTA calculan que se “escapan del control de la agencia tributaria 1.000 millones de euros”.

De este modo los culpan de ser, “entre otros, las causantes de la trágica situación que padecen el pequeño comercio, que tan solo en lo que llevamos de año ha perdido una media de 900 establecimientos al mes”, recalcan. Desde la Unión lamentan que no sólo se exponen productos usados, sino también productos nuevos. “Dichas plataformas online se aprovechan de la falta de legislación y de límites a estas actividades ”comerciales lucrativas “, y no respetan los principios básicos de la legislación tributaria y comercial española”.

Por otro lado, señalan como algunas de ellas están “alojadas en paraísos fiscales”, por lo que “todo el tráfico económico generado no tributa en nuestro país”. Por otro lado, afirman que las que sí tienen su domicilio fiscal en España “tampoco realizan ningún tipo de liquidación de las operaciones económicas producidas entre vendedor y comprador”. Especialmente, entre aquellas que no se desarrollan por la aplicación en cuestión.

“Esta situación arrincona a la mayoría de los pequeños comercios de nuestro país, que ven como cada día se reduce la facturación y los beneficios de una actividad perfectamente reglada en todos los aspectos”, lamentan. Desde la Unión han señalado que comenzarán una ronda de contactos con los ministerios con responsabilidad en el “ordenamiento fiscal, comercial y consumo” para promover legislación que acabe con la “impunidad” en la que operan estos negocios.

“Es inconcebible que dejemos morir al pequeño comercio español, por no poner los mecanismos necesarios de control de este tipo de competencia absolutamente desleal. Lo único que se está desarrollando con estas plataformas es un auténtico mercado de dinero negro incontrolado, que no beneficia a nadie. No son plataformas de economía circular, son auténticos focos de fraude fiscal”, ha explicado César García, secretario general de la organización en la región.

“Los autónomos estamos muy cansados de ser los pagafantas de esta supuesta digitalización, estos fondos de inversión, propietarios de estas plataformas, son voraces empresas que no ofrecen valor añadido al mercado de trabajo ni a la economía en general. Los ministerios de Industria y Economía deben actuar de forma urgente en este asunto, de lo contrario la destrucción del tejido comercial español será imparable”, concluyen.