Julián Garde: "En la UCLM siempre hemos estado en lo urgente y no hemos diseñado lo estratégico, en eso nos centraremos"

Llega la recta final en las Elecciones al Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con las votaciones que se producen este jueves 3 de diciembre tras una intensa campaña.

Debate de guante blanco entre los aspirantes a dirigir la UCLM: Garde afea que se vayan a perder fondos europeos, Collado exhibe el "aval" de una "espléndida" gestión

Saber más

La comunidad universitaria deberá elegir entre el actual rector, Miguel Ángel Collado, al que no ha sido posible entrevistar, pese a la insistencia de elDiarioclm.es, y José Julián Garde, el que fuera su vicerrector de Investigación y Política Científica hasta hace apenas unos meses, cuando anunció su intención de presentarse al cargo.

José Julián Garde (Madrid, 1966) asegura que se presenta con un programa “coherente” y lo hace sin dar a conocer al que sería su equipo distribuido en 13 vicerrectorados. No lo cree oportuno hasta no saber cuál será el resultado electoral. “Lo excepcional”, dice, es lo que ha hecho Miguel Ángel Collado porque “cuando alguien se presenta a presidente del Gobierno no dice quiénes van a ser sus ministros, aunque lo atribuye a “la estrategia”. Es algo, recuerda, “que no hizo en las dos elecciones anteriores. El único nombre que dio fue el mío en la primera vez que se presentó”.

Se acerca el desenlace de estas elecciones marcadas por la pandemia. ¿Cuáles son sus sensaciones?

Han sido muy positivas durante la precampaña y la campaña por las visitas a los centros y las reuniones que he tenido. Creo que nuestro programa y la candidatura despierta mucha ilusión y aceptación. Estoy muy positivo ante el resultado final.

Tras el debate de guante blanco, el único entre los dos candidatos, y las especiales características de esta campaña, ¿realmente han podido confrontar programas?

Bueno, creo que lo que hemos podido hacer es presentar nuestro programa. Confrontarlos ha sido más difícil, aunque estoy seguro de que la comunidad universitaria se ha estudiado los dos y va a votar en consecuencia.

Es verdad que, con un único debate, y además para el público en general quizá no hayamos llegar a marcar las diferencias a todos los estamentos universitarios.

¿Y dónde diría que está la diferencia fundamental?

Nosotros hacemos una apuesta clara por los estudiantes en primer lugar y después por una universidad más moderna, más rápida, más proactiva y más internacional. Para eso proponemos medidas muy concretas y concisas.

Efectivamente, desde el principio apostó por los estudiantes y por abrirse a sus sugerencias. ¿Le han sorprendido con sus propuestas?

No, no me han sorprendido. Nos han planteado tres grandes grupos de propuestas o necesidades. En primer lugar las que tienen que ver con el día a día, es decir, pequeñas modificaciones fundamentalmente los edificios o infraestructuras que deben contribuir a que su vida académica y universitaria sea más fácil.

También nos han planteado dudas sobre algunas titulaciones, en particular sobre los dobles grados, sobre cómo están organizados. Ellos piensan que pueden tener mucho más desarrollo. El tercer grupo tienen que ver con problemas económicos que han tenido y que pueden ser más como consecuencia de la crisis económica que venga después de la sanitaria. Lo hemos recogido en el programa para que nadie se quede sin estudiar por motivos económicos.

"Autonomía, suficiencia, transparencia, participación y responsabilidad". Esos son los valores que defiende Collado. ¿Los ha cumplido?

Bastante tengo con lo mío…Yo voy a cumplir lo que propongo. Siempre he hecho lo que he dicho.

El tema de la transparencia es muy relativo. Creo que no hay solo que ser transparente en lo que marcan los rankings sino en lo que es importante en la toma de decisiones en una universidad. En esto último, y no tanto en los estándares, creo que tendremos mucho por recorrer como institución.

¿Por ejemplo?

Pues por ejemplo en tener unos criterios objetivos y abiertos para el diseño de los programas de captación de nuevas plazas de profesorado: que sean conocidos por toda la comunidad universitaria y que cada área de conocimiento, cada departamento sepa si reúne los requisitos o no para estar en la priorización de esas plazas de profesorado.

Y además es un ejemplo que me ha llegado por parte de toda la comunidad universitaria.

El primer reto, o uno de los primeros, será el nuevo convenio con la Junta de Castilla-La Mancha. El que está vigente fue complicado en negociaciones y ahora nos enfrentamos a un nuevo tiempo de crisis por la pandemia. ¿Cómo lo abordaría y cuál es su propuesta de mínimos?

Yo formé parte de la negociación del convenio anterior y conozco cómo fue esa negociación y el resultado final. Para el nuevo compromiso de financiación plurianual del Gobierno regional, como universidad o como rector tendremos que defender no el mínimo sino aquel que garantice el desarrollo de todas nuestras misiones con excelencia. De ahí no nos bajaremos porque nuestra misión ha sido durante estos ocho años, en mi caso como vicerrector de Investigación, la de defender a los nuestros. Como haría cualquiera, no pensamos ceder lo más mínimo.

Hay que garantizar la docencia, la investigación y la transferencia.

¿No le pone cifra mínima?

No porque ahora mismo partimos del actual convenio para el último año, 2021, y en el próximo convenio es importante en primer lugar la financiación basal, lo que es la subvención nominativa y luego participar de manera más efectiva, y con más porcentaje, en los tres grandes programas operativos de fondos europeos que se pondrán en marcha el 1 de enero de 2021.

De los fondos europeos ha hablado durante la campaña. ¿Los que reciba Castilla-La Mancha para la recuperación post pandemia deben ser una oportunidad para la universidad? ¿En qué sentido?

Por supuesto, es una oportunidad que no debemos dejar pasar y como universidad creo que llegamos tarde a ella. Para toda España habrá 72.000 millones de euros y luego además habrá préstamos (140.000 millones en total).

Una parte importante llegará a Castilla-La Mancha y dónde mayor encaje tiene la universidad en esos fondos, donde debemos pelear, es en la construcción de nuevas infraestructuras educativas, para la investigación y, por supuesto, en la equipación científica de esas instalaciones.

Hay que tener en cuenta que el 70% de los 72.000 millones de euros, según las indicaciones de la Unión Europea, debe estar consumido entre 2021 y 2022. Es decir, de una manera rápida. Este es un argumento importante para usarlo en proyectos que tienen presupuesto importante y que se consume rápido, como es el caso de las infraestructuras.

Tenemos que hacer propuestas sólidas rápidamente para atender a la demanda de nuevos edificios y atender a la sostenibilidad de los que ya tenemos.

Ha comentado que la oferta de titulaciones es deficitaria en campus como el de Albacete. ¿Cuáles son sus prioridades?

Tenemos un mapa de titulaciones aprobado en 2018 por el Consejo de Gobierno y hay que revisarlo. Hay que poner en marcha titulaciones que siguen siendo oportunas y donde tenemos una oferta reducida es en los másteres. Hay que hacer una apuesta decidida en todas las disciplinas.

No hay prioridades…

No, no, ya le digo que la oferta en másteres es reducida y hay que incrementarla por dar posibilidad a los estudiantes de la región que hoy en muchas áreas se tienen que ir fuera a estudiar.

Creo que no hay solo que ser transparente en lo que marcan los rankings sino en lo que es importante en la toma de decisiones en una universidad. En esto último, y no tanto en los estándares, creo que tendremos mucho por recorrer como institución"

Si es rector lo será en un momento en el que habrá que gestionar la incertidumbre que ha generado la pandemia. ¿Cómo contempla el horizonte de los próximos cuatro años?

Creo que hay que diferenciar el periodo inmediato que con toda seguridad seguirá siendo de incertidumbre con el diseño de una universidad moderna y mucho más internacional. Vamos a trabajar de manera paralela en las dos situaciones.

Nos ha ocurrido que siempre hemos estado en lo urgente y no hemos diseñado lo estratégico. Y lo digo porque he sido parte de los órganos de gobierno. Manejaremos la urgencia con criterio, sentido y responsabilidad, pero pensemos que, si en primavera hay vacuna, esta fase de incertidumbre por lo menos la sanitaria, va a pasar rápido.

Hay que diseñar el futuro de la universidad más allá de la pandemia y en eso nos centraremos. Para eso son nuestras 298 medidas del programa electoral.

Pero la gran incertidumbre tras la sanitaria será la económica. ¿Cómo avanzar hacia esa universidad moderna e internacional que propone?

Como le comentaba, hay que llegar a un convenio con la Junta que cubra todas nuestras expectativas, pero es muy importante ser eficientes en el consumo de los fondos europeos antes de 2023 para adelantarnos a la situación.

Ante la crisis económica que con seguridad nos vendrá creo que debemos aprovecharlos fondos adicionales como algo excepcional para liberarlos de la financiación básica y centrarlo en el desarrollo del resto de actividades. Hemos de trabajar con diligencia y celeridad.

Propone un Erasmus Rural para combatir la despoblación. Partidos políticos como Ciudadanos proponen “deslocalizar la universidad para implantarse en distintos municipios”. ¿Le gusta esa idea?

Deslocalizar aún más la universidad ahora mismo con el método docente que tenemos lo veo difícil.

Es verdad que desarrollando un elemento que proponemos en cuanto a estrategia de transformación digital podríamos dar formación en los pueblos, siempre como sistema preferentemente online. Es un tema estrella para los próximos años.

También ha insistido en una mayor simbiosis entre UCLM y sociedad. ¿Cómo lo hará?

Para empezar, y eso está en nuestro programa, es dar a conocer más a la sociedad de Castilla-La Mancha todo lo que hacemos porque lo hacemos de manera excelente. Después proponemos una serie de medidas, un proyecto realmente, que contribuyan a resolver problemas reales de nuestra sociedad.

Creo que la universidad debe participar y poner a disposición el conocimiento en temas como la lucha contra la despoblación o la lucha contra el envejecimiento. Tenemos que formar parte de los grandes consorcios regionales como institución que genera el conocimiento en esta región.

Es urgente revisar la situación actual para que nadie en esta región se vuelva a quedar fuera de los estudios por motivos económicos. Eso realmente me atormenta"

¿Qué es lo primero que cambiará si es elegido rector?

Está muy relacionado con los estudiantes. En cuanto se pueda debemos revisar la situación actual para que nadie en esta región se vuelva a quedar fuera de los estudios por motivos económicos. Eso es urgente porque cada día o cada mes que pasa se puede quedar gente fuera que no va a volver a la universidad. Eso me atormenta realmente.

Pero el actual rector dijo en el debate celebrado en CMMedia que no tenía constancia de que nadie se hubiera quedado fuera…

Yo le digo que tengo datos de personas a las que les ocurrió el curso pasado. Y le digo más, hablo de personas que fueron expulsadas después de haber aprobado asignaturas del segundo cuatrimestre.

Es algo que nos debería preocupar, y si nos preocupa, deberíamos tener la información. Igual que la tengo yo.

¿Nos deja un mensaje antes de las votaciones?

Claramente el mensaje es que, si queremos una universidad diferente, más transparente, más internacional, con más presencia en la región y con un mayor compromiso social, fundamentalmente con nuestros estudiantes, deben votar mi candidatura. De eso no dependerá quién vaya a ser el rector en la Universidad de Castilla-La Mancha sino el futuro de las próximas generaciones.