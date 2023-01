Los municipios ribereños “reparten carbón” al PP por “desprestigiar a los defensores del Tajo”

Los municipios ribereños lamentan “tener que repartir carbón” al PP. “Es la segunda vez en apenas dos meses que un miembro del Partido Popular de Castilla-La Mancha trata de desprestigiar a los defensores del Tajo”, señalan desde la asociación, afirmando que están “sorprendidos y molestos”. Hacen referencia a una entrevista de Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, en la que ha señalado que “solo hay un ganador, el ecologismo radical”. “¿De quçe han servido cuarenta años de socialismo? Lo que hay que conseguir una política hídrica de Estado, que evite el discurso bélico”, afirmó Núñez en EsRadio.

El Gobierno abre un conflicto con la Generalitat Valenciana al reducir a la mitad el agua del Tajo Segura que llegará a Alicante en 2027

Ya sabemos que nunca podremos contar con el PP en la defensa de CLM pero al menos que no nos insulte. @paconunez_ llama “ecologistas radicales” a los pueblos ribereños del Tajo, a @garciapage y a la plataforma. Imagino que también al TSupremo que nos dio la razón. Increíble. pic.twitter.com/l9GQvmSBcf — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) 5 de enero de 2023

La asociación recuerda que “les ampara” la Directiva Marco del Agua europea, así como las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y “el consenso de la ciencia frente a la defensa política del trasvase a la que se agarra su partido”. “Nunca hemos nos hemos negado a trasvasar agua para consumo humano”, ha recalcado Borja Castro, vicepresidente del colectivo.

Por su parte, el Gobierno regional ha resaltado que la región “no ha querido librar una batalla contra nadie, ni quiere que le vaya mal a la agricultura de Murcia, Alicante o Almería”, por lo que ha pedido a los distintos Ejecutivos autonómicos que “pongan en marcha una planificación hídrica que permita que sus regadíos sean sostenibles por décadas”.

Blanca Fernández, portavoz regional, ha pedido también a Paco Núñez que se “pronuncie” sobre si Emiliano García-Page “merece ser insultado” por los regantes de otras regiones, que lo han tachado de “bravucón”. Para Fernández es “importante” que el líder de la oposición no calle “ya que se calla permanentemente frente a los líderes de su partido que apuestan claramente por el agua para Murcia o Levante y no rechista; al menos que pueda afearle a esas personas, que se dedican a insultar al presidente de Castilla-La Mancha, solo por el hecho de defender lo que es su obligación que es defender a esta tierra”.

“Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no solamente hemos ganado la batalla sino que siempre hemos dicho la verdad y es que el Consejo Nacional del Agua vino a dar la razón a las demandas históricas de la región en el asunto que ha sido estratégico y que ha tenido drenado el Tajo durante décadas: el trasvase Tajo-Segura”, resaltó Fernández.

Blanca Fernández ha apuntado que “no nos preocupa” que la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana planteen un recurso porque “hay hasta ocho sentencias del Tribunal Supremo que establecen la obligatoriedad de mantener un caudal ecológico en el Tajo” y porque hay que cumplir la normativa marco del agua y es evidente que la situación del río es muy delicada.

Respecto a las sentencias que dan la razón a Castilla-La Mancha, Fernández ha recordado que el Gobierno regional podría haber exigido que se ejecutaran en cuanto se conocieron y que, por el contrario, como muestra de generosidad “hemos pactado con el Gobierno de España un período transitorio porque entendíamos que hay que darle tiempo a Levante a buscar otras alternativas”.

Ahora bien, “no se puede abusar más del Tajo, no se puede abusar más de Castilla-La Mancha, no se puede pensar más que ésta es una tierra de paso por la que el agua pasa para regar otras tierras”. Según Fernández, esa es “una mentalidad centralista perteneciente a otra etapa que no era la democrática que vivimos hoy y tenemos que superar porque, lamentablemente, la realidad del cambio climático nos está obligando a ello”, ha concluido.