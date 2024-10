El neofolclore de Karmento, el teclista de Loquillo y teatro en estado puro: diez años de periodismo con sabor a cultura

“Yo no maldigo mis fuentes, pues periodista nací”. Así arrancó la adaptación de la famosa canción “Soy minero” de Antonio Molina que la compañía teatral ETR representó sobre las tablas del Teatro de Rojas en uno de los múltiples ejercicios de socarronería y retranca con los que llenó de humor la gala de celebración de los diez años de elDiario.es Castilla-La Mancha. Es solo un ejemplo del sabor a cultura y desparpajo con el que desde este periódico hemos querido revestir un acto muy centrado en nuestros principales focos informativos.

La cultura castellanomanchega llegó a su máxima representación con la actuación final de Karmento, la folclorista albaceteña de Bogarra que dejó deslumbrados a espectadores y espectadoras con su prodigiosa voz, su puesta en escena y su revolucionaria revisión de la jotas y las seguidillas manchegas, cantando a las mujeres, a las tradiciones, a la tierra e incluso a la locura.

Acompañada del músico Emilio Abengoza en un teclado adornado con platos típicos manchegos, la cantante interpretó las canciones “La loca del pueblo”, “La manchega en la azotea”, “La serrana” y “Quiero y duelo”, este último, el tema con el que compitió en el Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión en 2023, quedando entonces entre las mejores valoradas. Con este single consiguió, además, dos nominaciones a los Premios MIN. También alcanzó el título de Hija Predilecta de Castilla-La Mancha

Karmento tuvo palabras de cariño para nuestro periódico, pero sobre todo defendió y valoró “el poder de la palabra”. Es una artista consagrada, muy cercana al público y con una amplia trayectoria. Inició su andadura artística en el año 2012, cuando decidió irse a vivir a la isla de Malta. Allí comenzó a relacionarse con músicos internacionales y a escribir las canciones que conformarían su primer álbum, ‘Mudanzas’.

A partir de 2020, con la publicación de ‘Este devenir’, comenzó a posicionarse como uno de los grandes nombres del neofolclore español, siendo considerado este álbum como uno de los mejores de la denominada 'Música de Raíz' del año. Su directo fue seleccionado en diferentes circuitos, redes de teatros y catálogos, y la gira finalizó con más de 130 conciertos realizados.

El pasado mes de febrero, Karmento publicó su nuevo álbum ‘La Serrana’, que ha recibido excelentes críticas de todos los medios especializados y otras dos nominaciones a los Premios MIN por su primer single de adelanto ‘Fangos’.

Con ‘La Serrana’ la artista manchega ha arrancado una nueva etapa en la que da un paso hacia un folclore más vanguardista pero manteniendo su más pura esencia. En las diez canciones que conforman este nuevo álbum, inspiradas en las mujeres de su pueblo y en su propia identidad, profundiza en su raíz serrana, en un viaje emocional y narrativo que atraviesa la vida y la memoria de su pertenencia.

Un trío de músicos de primera

La música en directo también tuvo como protagonistas a los músicos que durante todo el evento acompañaron a la presentadora, la periodista Inma Sánchez Morate, en la entrega de reconocimientos: Sergi Fecé en el teclado, José Luis Sepúlveda 'Sepul' en la percusión y Buddy García en la guitarra.

Sergi Fecé es músico, productor y compositor afincado en Toledo. Es muy conocido por su trayectoria con Loquillo y Los Trogloditas, pero su maestría viene determinada por su clase, elegancia y energía. Es un valor seguro a las teclas. Curtido en mil batallas, además de acompañar a Loquillo, ha tocado con los Gringros, Rhones & Chelo, Gato Pérez, La Trinca, Gabriel Sopeña o Julián Maeso.

Dedica gran parte de su tiempo a la producción y dirección de discos para estos y otros artistas y bandas, y también ha compuesto y producido músicas para publicidad, cine, radio, teatro y televisión.

Buddy García es guitarrista y productor toledano con fuertes raíces en el rhythm and blues y música del Delta Blues del Mississipi. Ha girado durante nueve años con el músico americano John Duer, con el que formó la banda John Duer & The Blues Freaks. También ha colaborado en discos de grandes artistas nacionales como Julián Maeso, y ha participado en infinidad de bandas con raíz americana como Shulte, New Old Stocks, Cardelina y Lujamen Brothers.

Por su parte, 'Sepul' es también un valor seguro. Inició sus estudios de batería en 1994 en el Instituto de Música y Tecnología (IMT) de Madrid. Desde entonces siempre ha estado ligado a más de un proyecto a la vez. Ha grabado más de 12 discos y ha participado en más de 50 proyectos entre los que destacan bandas como Gomatres, De Pinnic, King Wolf, John Duer & The Blues Freaks, Red Roberts, Black Garlik Swing Quarttett o Les Artissans. También ha trabajado como músico durante seis años en diferentes programas.

Y junto a todo ello, la retranca y profesionalidad de la compañía teatral toledana ETR, que lleva más de 25 años dedicándose tanto a la formación como a la programación de obras de teatro, representaciones artísticas de todo tipo y performances.

En nuestra gala de celebración realizó un hilarante despliegue de principio a fin. De hecho antes de comenzar el acto en sí, mientras los asistentes pasaban por el photocall y ocupaban sus asientos, anunciaron que el vestido de la presentadora había sufrido un percance y que era necesario lavarlo y tenderlo.

Dicho y hecho: desplegaron entre las primeras filas del patio de butacas del Teatro de Rojas, ocupadas ya por varias autoridades institucionales y políticas, un tendedero extensible. Muchas personas no daban crédito y otras no paraban de reír ante el absurdo de la situación. Finalmente, abortaron el 'operativo' y decidieron subirse al escenario para iniciar la fiesta.

Y lo hicieron como mejor saben: con mucho cachondeo. Este periódico en particular, y el periodismo en general, fueron objeto de sus bromas, críticas y más de una pulla. Los propios actores y actrices se partieron de la risa con el contraste de las fuentes, la forma de hacerse socios/as de elDiario.es, las “noticias inventadas” y demás improperios. Después regalaron al público dos canciones “en honor” a la profesión.

La primera de ellas, la mencionada adaptación de “Soy periodista” con esta desternillante letra: “Yo no maldigo mis fuentes / pues periodista nací / y si la verdad ofende / no tengo miedo a escribir” (...) “Que al compás de la primicia, quiero gritarle al mundo entero / Soy periodista”. Y posteriormente, arrancaron con una revisión del famoso tema “A quién le importa” de Alaska y Dinarama con frases como: “A quién le importa lo que publiquen / a quién le importa lo que investiguen / Y son así y así seguirán / Nada ocultarán”.

Y de tanto malmeter...

Después, fueron los encargados de dar paso como “presentadores de la presentadora” a la “explosiva” Inma Sánchez Morate, con otro outfit alternativo, claro. La periodista apareció, cual truco de magia algo artesano, tras desplegarse un biombo de tela. Ya al final de gala, los actores y actrices de ETR se sintieron un poco culpables de tanto malmeter. Interrumpieron a la presentadora y pidieron perdón, a su manera, eso sí, por meterse con elDiario.es Castilla-La Mancha.

Todo este contenido cultural no hubiera sido posible sin el que fue nuestro continente de lujo: el Teatro de Rojas. El histórico coliseo de las artes escénicas lleva el nombre del dramaturgo Francisco de Rojas y cumple 450 años de historia en 2025, después de convertirse en Corral de Comedias allá por 1575.

Es un edifico de estilo italiano que tiene aforo para 472 personas; fue construido en 1878 sobre el antiguo corral de comedias llamado Mesón de la Fruta y ha sido reformado en 1989 y 2001. La fachada posee un cuerpo central sobresaliendo de la línea que mantiene el resto del frontal del edificio. Está formada por tres alturas, separadas por líneas de impostas y rematada por una cornisa; encima de ésta se sitúa un frontón triangular, de menor anchura, donde se sitúa el escudo de la ciudad de Toledo.

La sala principal ofrece hoy un aspecto magnífico bajo el techo pintado con figuras como Talía, la musa del teatro, y una serie de medallones en los que vemos a grandes autores del teatro español, como Tirso de Molina, Calderón de la Barca o Francisco de Rojas, que da nombre al teatro. Los antepechos de los palcos, las finas columnillas de hierro, la embocadura del escenario con los palcos del proscenio y, finalmente, el espectacular telón de boca, hacen de esta sala una pieza importante dentro del particular panorama del teatro municipal español del siglo XIX.

Hubo unanimidad entre el público que comentó, en el ágape posterior, la celebración de nuestros diez años: no fue una gala al uso. La cultura sobresalió más allá de las tablas y se extendió entre los palcos y el patio de butacas, pero también se oyó la voz de la gente. De nuestros socios y socias, de lectores y lectoras, de las asociaciones y colectivos sociales que nos acompañaron y también del gremio periodístico de Toledo y Castilla-La Mancha. Cultura para todos y todas. Y periodismo para siempre, a pesar de todo.