Carta abierta a D. Emiliano García Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Estimado presidente Emiliano García-Page,

Como seguro recordará, el pasado 21 de octubre tuvo usted a bien recibir en Fuensalida a un grupo de representantes de Forzados. Agradecimos enormemente su cercanía y hospitalidad. Nos dedicó el tiempo que no pensábamos que iba concedernos y nos ilusionó con su empatía.

Ya han pasado más de seis meses desde aquel día, para nosotros señalado en el calendario, y tenemos la sensación de que se olvidó de nosotros y de nuestra causa apenas cerró la puerta de su despacho.

La cuestión que seguramente más nos esperanzó, ávidos como acudíamos de un balón de oxigeno para nuestra comarca, fue cuando pidió que le solicitasen una reunión con la presidenta de SEPI.

Pues bien, estimado presidente, el hecho de que 194 días después esa reunión no esté ni tan siquiera prevista nos entristece, por no decirle que nos indigna.

Si alguien pretende hacernos creer que al presidente de Castilla-La Mancha, ¡que a García-Page!, la presidenta de SEPI no le puede hacer un hueco en seis meses, no podemos por menos que sentirnos ofendidos en nuestra inteligencia.

A propósito de todo esto, estos días leemos con interés en la prensa su indignación con respecto a la deuda que el Estado mantiene con nuestra Comunidad Autónoma que asciende a más de 500 millones de euros. En sus declaraciones, usted se posiciona firmemente y exige al Estado literalmente “que pague lo que debe” porque “todo tiene un límite”.

Desde la Plataforma Ciudadana Forzados de la Comarca de Almadén, no podemos más que apoyarle en su justa reivindicación. De hecho, le comprendemos perfectamente. Desde hace 17 años, exigimos al Estado lo mismo: que pague la deuda que, a través de SEPI, tiene contraída con todos los ciudadanos de la comarca de Almadén, que en su día fue cuantificada en unos seis millones de euros destinados a la reindustrialización de la zona tras el cierre de la explotación minera, además de otros compromisos relacionados con la puesta en valor y explotación turística de inmuebles pertenecientes a MAYASA.

Ahora le escuchamos elevando la voz contra el Estado, lo cual apoyamos. Desde Forzados Almadén, le pedimos que, como presidente nuestro, también alce la voz por nosotros y utilice su fuerza institucional para defendernos. Demuestre que para usted todos los ciudadanos de la región somos iguales y que lo que es inadmisible para su gobierno, también lo es para el último de los ciudadanos de esta comarca.

Señor presidente, no estamos hablando de una deuda histórica por toda la riqueza que se ha extraído de esta zona sin que apenas hayamos visto nada cambio, a excepción de la sangre, sudor, salud y miseria crónica de generaciones mineras enteras. Hablamos de una deuda concreta, de unos COMPROMISOS firmados por el Estado que no quiere cumplir. Para esta comarca, es una cuestión de supervivencia. Desde Forzados le pedimos que luche desde su posición de defensor de los intereses de todos los castellanos manchegos, porque el Estado pague la deuda que tiene con la comarca de Almadén.

Como presidente nuestro, ya que comparte la misma frustración que nosotros, ¿qué nos aconsejaría hacer tras 17 años en los que el Estado se ha reído sistemáticamente de nosotros?

Por otro lado, mientras el Estado sigue ignorando sus responsabilidades, el Ayuntamiento de Almadén continúa pagando rigurosamente su deuda con Hacienda por su mala gestión. Pero el Ayuntamiento somos todos, y todos sufrimos los efectos de esa morosidad de nuestro municipio que nos ahoga cada día más. Señor presidente, ¿no es realmente injusto que el débil Ayuntamiento de Almadén pague al Estado por lo que le debe, mientras el Estado hace caso omiso de su deuda con el Ayuntamiento y la Comarca? Señor presidente, ¿no le parece que todo tiene un límite?

En estos seis meses, no hemos recibido para nuestra comarca ninguna noticia de calado fruto de aquel amigable encuentro con usted. Y no porque en nuestra región no se hayan dado algunas relevantes y bastante importantes para otras comarcas, acuérdese de algunas que comentamos junto a aquel pedazo de cinabrio que tuvo el detalle de colocar en su mesa. Pero, por lo que se ve, a la comarca de Almadén tampoco le tocó en esta ocasión.

Le recordamos que, entre otras cosas, pedíamos un helipuerto nuevo o que se arregle el que tenemos para que pueda funcionar en horario nocturno. Pero al parecer eso no entra en agenda ni aunque te reciban en Fuensalida. Así, tuvimos que comprobar hace un par de madrugadas como un accidentado grave tenía que ser trasladado por carretera más de 60 kilómetros (desde Chillón a Abenójar) para luego llevarle 50 km en helicóptero (de Abenójar a Ciudad Real).

Y suma y sigue. Y no hay expectativas de más.

Por ello, y tal como se comprometió, le rogamos que vuelva a convocarnos para explicarnos los avances, las nuevas iniciativas o cual es el plan de su gobierno para nuestra Comarca. Comprendemos la dificultad de su agenda, pero nos ofrecemos a desplazarnos a cualquier lugar en el que saque un hueco entre acto y acto para dedicarnos 15 minutos a nosotros. Usted nos dijo que íbamos a hacer seguimiento y nos gustaría que nos diese la oportunidad de hacerlo.

A la espera de su pronta respuesta, reciba un cordial saludo.