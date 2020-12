Carta al alcalde de Pozuelo con motivo del nuevo proyecto de instalación de una macrogranja

Goyo, eres el único alcalde que quiere para su pueblo lo que los demás rechazan. Eso debería hacerte pensar.

En declaraciones a un periódico digital, Enrique Navarro, alcalde de Cenizate, afirmaba que el proyecto que habían presentado en Toledo para la instalación de otra macrogranja en su pueblo no contaba con el respaldo de ese Ayuntamiento porque no creían ni defendían ese modelo económico, y, por supuesto, tampoco contaba con el apoyo vecinal. Añadía que ese modelo industrial no creaba puestos de trabajo y sí dejaba un enorme daño ambiental. ¡Qué suerte para todos los vecinos de Cenizate! ¡Qué desgracia para todos los vecinos de Pozuelo y Argamasón!

¿Qué pantalla han puesto ante tus ojos que te impide ver lo que otros Ayuntamientos temen? ¿Qué promesas ha hecho la empresa que sirvan para mejorar lo que ya tenemos? ¿Limpiarán esos purines el aire puro que ahora respiramos? ¿Eliminarán esos purines el exceso de nitritos del agua que actualmente no podemos beber? ¿La ecuación daño medioambiental/puestos de trabajo generará un resultado positivo? ¿Será sostenible la explotación? ¿A cuántos años condenas la vida de nuestro pueblo? ¿A cadena perpetua?

Goyo, ¿acaso tu cargo de alcalde te concede el derecho a fijar un futuro así de sucio para todos tus vecinos y así de incierto, medioambientalmente hablando, para Balazote, San Pedro, Peñas de San Pedro, Albacete?

Los grupos políticos de la Diputación Provincial, así como el Ayuntamiento de Albacete aprobaron sendas mociones en contra de la instalación de este tipo de granjas; tú, por el contrario, tú y tu equipo de gobierno, no habéis querido limitar, poner las trabas legales que podéis sacar para impedir el proyecto. ¿Qué debemos pensar todos los de Pozuelo? ¿Que no te importan la salud, el bienestar, la tranquilidad, las condiciones medioambientales actuales de las que todos gozamos? Estás creando un enorme problema en donde no lo había.

¿No hay nadie en tu partido, tanto a nivel local, provincial, regional que os haga ver el tremendo error que estáis cometiendo? No olvidéis que votamos, y no solo en las municipales.

Los partidos políticos hablan mucho, y con preocupación, de la España vaciada y siempre presentan como un valor su riqueza natural. Ahora, por la COVID 19, están volviendo a ocuparse casas vacías en nuestro pueblo. ¿Creéis que alguien vendrá a instalarse a una localidad que se encuentra rodeada de purines? ¿Por dónde paseará que no perciba ese nocivo y desagradable olor? ¿Qué será de las casas rurales? ¿Qué será de la agricultura de aquí a unos años? ¿Y de la caza? ¿Y de las aves esteparias? ¿Y el resto de la fauna? ¿Y de las aguas? Y, sobre todo, ¿qué será de nosotros?, ¿qué camino nos queda?

Contra la COVID 19 ya hay una vacuna que nos inmunizará, nos trae la esperanza. Pero vosotros vais a traer a Pozuelo un virus que quedará para siempre y nos hará imposible la forma de vida actual.

Piénsalo, Goyo, pensadlo también concejales del PSOE de Pozuelo. Aún estáis a tiempo de atajar nuestra propia pandemia.