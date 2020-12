Carta de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha a los clubes regionales ante la apertura al público de los campos

Estimado club, estimado aficionado/a:

El público puede volver a las instalaciones deportivas de Castilla-La Mancha, estadios y pabellones.

Han sido unos días muy intensos de trabajo. La situación actual en nuestra región pesaba sobre la voz unánime del deporte castellanomanchego para que, en la medida de lo posible, el público volviera a sentarse en las gradas de los estadios y pabellones; mucha comunicación, compromiso, datos, comparativas y un sinfín de acciones más que, siempre pensando en los clubes de fútbol y fútbol sala de nuestra región, solicitábamos para volver a la “nueva normalidad”, también en nuestro deporte.

Desde estas líneas, agradecer a la Consejería de Sanidad que, entendiendo la petición realizada, haya accedido a formalizarla, a oficializarla. Todo ello no sería posible sin la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en la figura de Ana Muñoz, su viceconsejera. Su gran trabajo, y al que deben estar agradecidos todos los clubes deportivos de Castilla-La Mancha, permitirá que el público vuelva a estar presente. No me quiero olvidar de la Dirección General de Deportes y del resto de federaciones deportivas, que han impulsado y apoyado desde el principio caminar juntos por un objetivo común.

Llega el momento de la verdad, el vuestro. El deporte es una serie de valores que todos conocemos: esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, respeto, deportividad, solidaridad y compañerismo, éxito personal y colectivo. Es turno de ser ejemplares con todos y cada uno de ellos en un momento tan delicado para nuestra sociedad.

Cantaba Joan Manuel Serrat que “al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”. Demostremos, clubes y público, que somos capaces de respetar los protocolos correspondientes: Federación, clubes y/o instalaciones deportivas por el bien de nuestro deporte.

Sigamos caminando, respetando la distancia de seguridad y sin bajar la guardia. Pero ahora, JUNTOS.