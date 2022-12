Carta a los vecinos del centro de Cuenca

Querido vecino del Centro,

Somos pocos, cada vez menos. Intentamos revertir esta situación, como intentamos que nuestro barrio, que es el barrio de en realidad toda la ciudad deje de presentar la imagen descuidada y pobre que el tiempo trajo y los políticos consolidaron. Como sabrás por nuestros comunicados, hace dos años y medio obtuvimos la promesa del concejal Adrián Martínez Vicente de crear una zona de aparcamiento para residentes, como todas las ciudades. Y de recuperar unos pasos de peatones sin los coches aparcados hasta el límite del mismo impidiendo la visibilidad necesaria para cruzar. Mentira.

Hace dos años Darío Dolz, Nelia Valverde y Miguel Ángel Valero se comprometieron públicamente a una actuación global inminente en el centro que diese la calidad a las calles que la ciudad merece: “Carretería, calle Colón, Sánchez Vera, Aguirre, José Cobo… y aledaños”. Mentira.

Hace un año se comprometieron a la rehabilitación del Parque San Julián. Nos consta que hay proyectos. Como del mercado. Eso, proyectos. Como del Palacio de Congresos, proyectos. Realidades, ninguna. Notas de prensa cada vez que se es crítico como única defensa por su parte. Notas de prensa cargadas de promesas, eso sí.

Hace un año surgió el primer Festival de Otoño encargado a una empresa privada sin ningún tipo de concurso. Hicimos saber de su descoordinación y de la superación continuada de los decibelios máximos. Un año más tarde en un ejercicio de consideración a sus ciudadanos, el festival privado se ha financiado muy por encima de su primera convocatoria con dinero público y condenado a los vecinos a convivir con ruido tres días a la semana durante cinco semanas. La localización de los escenarios parece responder solo a dos premisas: que cerca no viva ningún miembro de la Corporación y que los escenarios favorezcan la actividad hostelera de algún político y afines, a costa de lo que sea. Por supuesto, ha habido actuaciones de calidad, aunque en la mayoría de ellas, ésta ha brillado por su ausencia, además de que la preparación/adecuación de los escenarios y puesta en escena de las actuaciones ha sido bochornosa; en comparación con algo elaborado en el pasado, ese Otoño en las Hoces de Chelo García Cortés por ejemplo, deja a estas jornadas de animación en pírrica evidencia. Quizá ya no aspiremos a más. Queremos pensar que no hemos alcanzado ese punto. Quizá sí nuestros dirigentes. Nosotros, no.

Hace semanas escuchamos que el Ayuntamiento se había propuesto ahorrar con la decoración navideña. Ahora, tras adjudicar 1,8 millones de euros al 'Plan de sostenibilidad turística“ que el ayuntamiento puede trocear y adjudicar con facilidad, a su gusto en contratos menores, toca ahorrar. No se ahorra en ruido. Con sumo desagrado estamos recibiendo las quejas de innumerables vecinos con lo que denominan ”la Feria de la Navidad“ en el Parque de San Julián. En uno de los dos únicos espacios verdes de todo el centro (el otro es el Jardinillo) se agolpan atracciones al ritmo de reguetón. Amenazan con prorrogarlo hasta el 8 de enero. Eso sí, prometen un día sin ruido en cinco semanas, porque es una Navidad ”inclusiva“, dicta el programa. De nada sirve que, nuevamente, el concejal Adrián Martínez Vicente prometiese a la Asociación la no repetición de estas actividades siendo consciente, decía, de las enormes molestias ocasionadas a los vecinos y del destrozo perpetrado al Parque. De nada sirve tener un concejal de Patrimonio a la par Diputado de Patrimonio, Miguel Ángel Valero.

De nada sirve hacerles saber que la población del barrio es envejecida, que hay personas enfermas, personas en tratamientos, niños que necesitan dónde jugar, hacer sus deberes sin que sus cristales tiemblen. Encenderán Mangana del color que corresponda al día de las personas mayores, en su defecto. Y todos contentos.

Nuestra preocupación, por la falta de respeto a las promesas dadas y por no encontrar más proyecto para el centro de esta ciudad por la corporación que convertirlo en centro de ocio de cuarta categoría sin control nos lleva a dirigirte esta carta, y a invitarte a dirigirnos a nuestra dirección de correo: asociacion.centrodecuenca@gmail.com , un correo con los inconvenientes que este descontrol te supongan: cambios de ventanas como muchos nos habéis comentado, medicación para el malestar ocasionado por la presencia continuada de ruido etc etc.

Conscientes de la poca importancia de los vecinos del barrio para esta Corporación (será que no esperan votos de este barrio. ¿Tampoco el señor Gómez Cavero, por cierto?), hemos solicitado por registro oficial una reunión con los que creemos responsables de la dejación de funciones en el incumplimiento sistemático de la legislación y la vulneración de nuestros derechos: alcalde de la ciudad, concejal de espacios públicos, responsable de Medio Ambiente y el jefe de la policía local. Estamos investigando sobre la financiación del Festival de Otoño de todas las administraciones que lo han financiado y sus medidas de control. Y estamos abiertos, por supuesto, a vuestras sugerencias.