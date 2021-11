A mis compañeros, que me levantan cuando creo que está todo perdido

Hoy 4 de noviembre cumplo 19 años trabajando en el SESCAM. No, no voy a celebrarlo, no tengo ganas. Tenía 24 años cuando entré, no tenía ni idea de qué era ser funcionario, interino, temporal… Solo tenía la ilusión de empezar a trabajar y por fin ser independiente.

Por aquel entonces, mis compañeros con más años trabajando que yo ya empezaban a hablar de crear las categorías, el primer paso.

Sin embargo pasaron los años, y sigues ahí, sin que nada se mueva, ni las categorías, ni las oposiciones, nada. Tu trabajo no se mueve, pero tu vida sí. Quieres formar una familia, un hogar, pero no sabes qué hacer, no sabes si seguirás en ese puesto, en esa ciudad o si tendrás trabajo si sale una oposición, pero siguen pasando los años…

Las diferentes administraciones han tenido olvidado al servicio de Informática, lo hemos intentado casi todo. Se ha hablado con todo el mundo y todos decían lo mismo, o es que hay elecciones y no se pueden meter en eso ahora, o ya habían sido y simplemente decían “sí, no os preocupéis, que lo vamos a solucionar”, y así una legislación tras otra. Bueno, todas no, tengo muy en la mente la legislatura de “la señora de cuyo nombre no quiero acordarme…” y de aquellas elecciones pendientes hasta el último voto pues tenía el informe de nuestra externalización preparado.

Por fin respiras, y comienzas la lucha, de nuevo, para que reconozcan, simplemente, que tu puesto existe. Y a la vez, siempre en paralelo, tu vida. Me harto de pensar que mi vida no es mi trabajo, pero ¡ay! cuantas cosas de nuestras vidas dependen de ese trabajo. Decides comprar una casa, formar una familia. Todo parece tranquilo, pues tú sigues de interina, en tu estabilidad “imaginaria”, y ya han pasado simplemente 13 años.

Hoy, 19 años después de aquel primer día, ya no tengo 24, eso está claro, pero tampoco tengo la energía, la cabeza ni las fuerzas de un estudiante recién salido, ni tampoco su preparación. Pues le has dedicado casi 20 años al SESCAM, a sus programas, su infraestructura, sus incidencias….De repente, salta la noticia durante el verano, el Gobierno central obligado por sentencia del Tribunal Europeo tiene que hacer fijos a los interinos de más de 3 años. ¡No me lo puedo creer! No llevo tres, llevo casi 19 en la misma plaza, sin que haya salido a oposición nunca. ¡Cumplo los requisitos!

¿Y qué hace el SESCAM? Un día después de que empiece a tramitarse la ley, publica las primeras oposiciones de tecnologías de la información en 30 años, esto sí que no puedo creérmelo, no sé qué adjetivos poner, bueno sí, los que todos tenéis en la cabeza.

Pero en unos meses, si nada cambia, si nuestra lucha no encuentra la victoria, tendré que sentarme delante de un papel que juzgará esos 19 años de dedicación, y no será para ganarme un puesto de trabajo, sino para no perder la que hasta ahora ha sido mi vida.