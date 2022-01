El despido, nuestra asignatura pendiente

Ha sido un año muy complicado por las graves repercusiones que ha tenido la pandemia del COVID-19 en el ámbito laboral de nuestra comunidad autónoma, pero no podemos olvidarnos de la otra cara de la moneda. Comenzamos 2022 con un acuerdo fruto del esfuerzo y la firmeza, de la unión de voluntades para mejorar los derechos y condiciones laborales de los trabajadores. De todas aquellas personas que han hecho posible, gracias a su esfuerzo, dedicación y compromiso, que la crisis económica y social motivada por la expansión del virus no haya sido mucho peor.

La reforma laboral acordada entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal hará posible la recuperación de la negociación colectiva, algo clave para nuestra organización. Un logro de todos y todas que, sin duda, propiciará la estabilidad del empleo, limitando la contratación temporal y fortaleciendo la figura del contrato indefinido.

Hemos conseguido un gran avance, pero todavía tenemos importantes asignaturas pendientes. Una de ellas, el despido. Lamentablemente, despedir en nuestro país sale barato y ello conlleva que miles de profesionales se vean en la calle cuando no lo merecen. Nos encontramos a medio camino de lograr plenamente un empleo de calidad y con derechos, y ese es nuestro principal propósito para este nuevo año.

En nuestro sindicato somos muy conscientes de que vivimos momentos de incertidumbre y muchos son los castellanomanchegos y castellanomanchegas que están padeciendo los efectos del coronavirus. Pero una cosa está clara, no habrá reactivación económica y social si no salimos todos juntos de la crisis y si no la enfocamos de manera justa y equilibrada.

UGT Castilla-La Mancha mira este 2022 con ilusión y con ganas de trabajar duro para lograr un acuerdo general de salarios, trabajo con derechos y de calidad y que no se deje de lado a los colectivos vulnerables. Precisamente vamos a centrarnos mucho en las mujeres y los jóvenes, para que los últimos datos del paro continúen y mejoren todavía más.

Nuestro caballo de batalla es y será el empleo de calidad, acabar con los contratos precarios y avanzar en las mejoras salariales. Defendemos que los salarios suban en consonancia con el crecimiento económico; y exigimos que el SMI se sitúe ya, como mínimo, en 1.000 euros al mes, este año, y que el Salario Mínimo de Convenio crezca en 2022 hasta los 1.100 euros.

La voluntad de UGT en Castilla-La Mancha es seguir avanzando en el marco del Diálogo Social mirando hacia un futuro en el que todos y todas tengamos derecho a un empleo digno y de calidad.

Es lo que se merece el conjunto de trabajadores de nuestra región después de dos años muy duros. Todos ellos y ellas siempre encontrarán a su lado a nuestra organización, defendiendo, en cada momento, sus derechos laborales desde el convencimiento de que todo lo que gane un solo trabajador, lo ganamos todos.

El futuro de Castilla-La Mancha lo hacemos entre todos y UGT siempre trabajará por que sea el mejor posible, sin abusos, injusticias o discriminaciones. El momento ha llegado, ahora y siempre por los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras.