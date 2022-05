El día de los museos

Ayer se celebró el día internacional de los Museos. Para ello la Viceconsejería de Cultura preparó numerosos actos en distintos espacios museológicos de la región. Quizá, la eclosión de convocatorias o la gratuidad de entrada a los recintos quiera tapar la pésima gestión que de los museos está realizando la propia consejería.

La propia Ley 2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La Mancha no está siendo cumplida por la institución que tiene que velar por su cumplimiento. No ha publicado aún la Carta de Servicios de los Museos que están bajo su titularidad o gestión, documentos que deben informar a la ciudadanía sobre los servicios que ofrecen y los compromisos que asumen en la prestación de dichos museos.

No se han confeccionado (ni hecho la certificación oportuna del carácter “oficial” como institución museística de cada uno de ellos) los registros y directorios de Museos de Castilla La Mancha, ofreciéndose hoy como tales los que no son sino meras colecciones museográficas o centros de interpretación, generando una confusión en su gestión y, sobre todo, en la oferta que ofrecen a los ciudadanos, perplejos al encontrar bajo el título de “Museo” toda una serie de variables. El resultado de tal situación es que los ciudadanos que frustran sus expectativas en la visita de algún recinto que se hace llamar “Museo” pueden pensar que en la región todo aquello que lleve ese título no merecerá su atención.

Tampoco la región controla los bienes custodiados por los museos, colecciones museográficas o centros de interpretación que no son de titularidad o no son gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de carácter público o no, inventarios, catálogos y estado de conservación que según la citada Ley deben ser tutelados oportunamente, así como la aprobación de sus Planes de Gestión (¿Los tienen hechos?).

Lo triste es que, independientemente de la falta de desarrollo normativo, los museos y colecciones museográficas que están bajo la tutela de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han sufrido en los últimos años un recorte en sus medios presupuestarios, técnicos y humanos de los que aún no se han recuperado, no pudiendo cubrir los objetivos que cualquier institución museística aspira a lograr. Además, la falta de autonomía de los directores o directoras de los centros hace que su gestión no tenga la agilidad y el alcance necesario, cuando no, como pasa con el Museo de Santa Cruz de Toledo, cercene su propia capacidad de llevar a cabo su Plan Museológico y donde, eso sí, intentan con calzador con “Miradas Cruzadas” introducir una simbiosis imposible entre éste museo y la colección de Roberto Polo-CORPO.

Todos los días deberían ser “Día de los Museos”. Soñemos hoy, el día después de esta fecha, que los museos de Castilla-La Mancha sean centros donde la identidad colectiva está salvaguardada y donde la generación de creación artística sea continua, que sus puertas abatibles hagan que la ciudadanía comparta en ellos recuerdos comunes y salgan llenos de propuestas colaborativas.