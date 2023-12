Instrucciones para destruir a la izquierda (con indicaciones específicas sobre cómo hacerlo en Castilla-La Mancha)

¿Se aburre mucho y no sabe qué hacer? ¿Desea aprovechar el ascenso de la extrema derecha para terminar de rematar a la izquierda? ¿Le importa un bledo lo que pase en su país y en el mundo? ¿Le apetece desanimar para siempre al electorado progresista? ¿Querría sacar el líder carismático que lleva dentro y no sabe cómo hacerlo? ¿O preferiría convertirse en un simpático disidente? ¿Le gustaría asaltar los cielos desde el sofá de su casa? ¿Le molaría acabar definitivamente con cualquier posibilidad de confluencia? No lo dude. Esta es su oportunidad. Siga estas sencillas instrucciones y se cumplirán sus más íntimos propósitos.

1. Funde una organización para unir a la izquierda e invierta el 90% de su tiempo y su energía en confrontar con sus propios compañeros y compañeras.

2. Anteponga su ego a todo lo demás.

3. Anteponga su tribu (partido, tendencia, sensibilidad, grupúsculo…) a lo que su ego haya dejado intacto, si es que ha dejado algo.

4. Convierta los espacios igualitarios en estructuras piramidales.

5. Critique a la casta y luego adopte sus modos de vida.

6. Prescinda de organizaciones provinciales para imponer a dedo las candidaturas a Cortes.

7. Omita las primarias conjuntas. Son imprevisibles.

8. Culpe a los demás de sus fracasos. Niegue sus propios errores.

9. Acepte acuerdos de coalición inaceptables y, una vez conseguidos los escaños, denuncie los acuerdos por inaceptables y sálgase de la coalición.

10. Lance una legión de hooligans a insultar a la contraparte.

11. Tilde de traidor a cualquiera que discrepe.

12. Coordine lo mínimo si llega a coordinador o coordinadora de su formación.

13. Promueva una campaña de escucha controlada, no vaya a ser que en los actos públicos hable quien no debe.

14. Una vez concluida, actúe como siempre se ha hecho: adopte decisiones unilateralmente y comuníquelas a las organizaciones satélites para su correspondiente acatamiento en tiempo y forma.

15. Ignore a las bases. Convóquelas cada cuatro años para repartir folletos y aplaudir en los mítines.

Y si vive en Castilla-La Mancha, aún lo tiene más fácil: designe como candidatos a personas de otras regiones, obvie la opinión al respecto de propios y extraños, pacte con el socialismo ultraconservador de Page, difunda el rostro de su rival en sus carteles electorales, boicotee a sus inscritos si no son de su cuerda, acepte nombramientos digitales supuestamente coyunturales (por ejemplo, unas elecciones generales) y aférrese al cargo indefinidamente, aplace la convocatoria de una asamblea durante meses, meses y más meses…

¡Y ya está! ¡Así de fácil y barato es destruir (dividir, desactivar, desmoralizar) un espacio de izquierdas! Tampoco tiene mucho mérito: se lleva haciendo toda la vida. No se parte de cero. Hay mucha experiencia acumulada. Pero, en fin, no nos pongamos dramáticos. Por el mismo precio también puede usted construir un espacio democrático, igualitario, participativo y motivador.

No es tan difícil: basta con añadir un “no” delante de cada una de las propuestas arriba consignadas. ¿Quién sabe? Todo es posible. ¿Qué nos impide soñar? Como escribió Shakespeare, los seres humanos “estamos tejidos con la misma tela que los sueños, y nuestra corta vida no es más que un sueño”.

* El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Eva Ramírez, Elías Rovira y Javier Sánchez.