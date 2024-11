No aprendemos

Si se toma cualquier manual de actuación en catástrofes de hace años, de las primeras cosas que se recomiendan es que las autoridades políticas no asistan al lugar de impacto y se queden en sus despachos con el poder de decisión para poder activar cualquier estructura o medios que fueren necesarios. Sólo acceso a técnicos especialistas y personal coordinado de apoyo. Los extras, consumen recursos y estorban.

Pero claro, hacerse la foto desde el primer momento… Era una tentación demasiado grande como para dejarla pasar. No había espera a que el asunto esté ya resuelto o al menos encaminado para acercarse a brindar su solidaridad. Pero las oposiciones de turno, pronto aprendieron a criticar a los más altos cargos si no aparecían y también ya la propia gente espera su asistencia para “brindar su apoyo y ver las cosas de primera mano”. Al final, un estorbo para el trabajo la presencia de los mandatarios, su séquito y los periodistas.

Ver a Feijóo en la zona de impacto con la única tarea de criticar al Gobierno central es realmente penoso. Lo que Page ha solucionado en sus viajes a Letur y Mira es todo eso. Pero, en fin, la foto que no falte.

Y el que lleva tiempo haciéndose la foto ha sido Mazón. Alguien dijo sobre los populares valencianos que sus políticas son aún más dañinas que su corrupción y razón no le faltaba. Si tiene mínima conciencia (se duda mucho de ello), no podrá dormir oyéndose decir una y otra vez que se desmantelaba la Unidad Valencia de Emergencias por tratarse de “un chiringuito” mientras se forraba de euros a la Fundación toro de lidia, por poner solo un ejemplo de lo que para ellos no es un chiringuito.

Efectivamente, el problema no es ya que roben, sino lo que sus políticas hacen con el medio ambiente, el urbanismo, la costa, la educación, la sanidad y la atención ante las catástrofes. Ahora toca poner todos los altavoces mediáticos a su disposición para mentir, mentir, mentir una y un millón de veces hasta convertir en verdades las cuestiones que, de haber justicia, deberían llevarlos a la cárcel.

Por último, ante esta enorme catástrofe que asola principalmente a València y sin olvidar a las buenas gentes, a nuestros paisanos de Letur y Mira, desde este humilde colectivo queremos expresar nuestra más profunda solidaridad con todas las personas afectadas que lo han perdido todo en esta tragedia, uniéndonos al dolor de familias y amigos que han tenido la terrible desgracia de perder a algún ser querido. Nuestro abrazo para todas y todos.

(*) El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Eva Ramírez, Elías Rovira y Javier Sánchez.