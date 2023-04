El libro y el patrimonio: más coherencia en la gestión cultural

En vísperas del día del libro hemos de hacer balance de la política editorial que en nuestra región se realiza con respecto al libro y a nuestro patrimonio. La investigación, la divulgación o la consideración del libro como portante de información o como obra de arte ha de ser objeto de nuestra atención. Bibliotecas públicas o privadas, editoriales e imprentas son un patrimonio que no solamente crea riqueza, sino que también da calidad de vida y, como no, aporta valores intangibles a nuestra región.

Desgraciadamente, el panorama no ha cambiado mucho en los últimos años. Nuestra estructura editorial sigue siendo débil y precaria. Y salvo Almud Ediciones y alguna otra editorial local, no se publican de forma continua temas de ámbito regional. Tomen nota los gestores del patrimonio bibliográfico regional, los diputados de cultura de algunas diputaciones provinciales y los concejales de cultura de no pocos ayuntamientos, ya que la ausencia de una política activa de apoyo a la investigación y la divulgación o la interrupción de iniciativas ya emprendidas es algo harto frecuente en estas latitudes.

La administración regional a duras penas mantiene abierta la red de bibliotecas y archivos que está bajo su jurisdicción directa o con el estímulo hacia aquellos de ámbito local o particular. La última convocatoria de ayudas a la edición de libros por parte de la Junta de comunidades de Castilla la Mancha es de 2004 y, solamente, atiende al fomento de la lectura, la edición de libros electrónicos y de texto para escolares. Por su parte, el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha de la Universidad regional publica, más que nada, libros de interés local o de campos específicos. Y un baldón para la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sigue siendo la existencia en la biblioteca estrella de la red bibliotecaria regional, la del Alcázar de Toledo, de unos depósitos con miles de libros que no son prestables ni accesibles por estar alojados en un edificio ruinoso: la antigua Biblioteca del Estado del Miradero de Toledo. Situación que roba al mismo tiempo espacio para posible y mutilada ampliación del Museo de Santa Cruz.

Diputaciones como la de Cuenca y Toledo, curiosamente, hacen convocatorias a edición encauzadas a través de ayuntamientos y entidades culturales, pero las propias instituciones han dejado de realizar publicaciones, con lo que, cualquier investigación que abarque el ámbito provincial –precisamente el objeto de su administración-, queda desprotegida. Otras Diputaciones siguen manteniendo entidades que convocan ayudas y premios de investigación o editan trabajos sobre la provincia, como el Instituto de Estudios Albacetenses, el Instituto de Estudios Manchegos, la Institución Marqués de Santillana o el premio Diputación de Guadalajara.

Y en los ayuntamientos, hay de todo. Desde aquellos que siguen convocando y editando libros de investigación en el ámbito local, como lo hace meritoriamente Talavera de la Reina, a otros, como el de Toledo, que siguen sin convocar los premios ciudad de Toledo, mientras que, paradójicamente, realizan una campaña de lectura dando un bono a jóvenes para adquirir libros, apostando así por el titular de prensa y el populismo frente a políticas menos mediáticas pero necesarias.

El panorama lo salvan las pequeñas editoriales que apuestan por la publicación de ensayos e investigaciones. Es el caso, entre otras, la citada de Almud, la única editorial de ámbito regional que mantiene una edición de calidad sobre temas relacionados con la historia, el patrimonio y la creación literaria. O a nivel provincial la editorial Serendipia de Ciudad Real, Olcades y el Instituto de Estudios Conquenses, de Cuenca; aache en Guadalajara y Cuenca –Alfonsípolis-, o Ledoria de Toledo -lástima la desaparición este año de Ediciones Covarrubias-.

Hay que señalar la existencia de revistas de investigación que mantienen el interés investigador hacia sus áreas de atención, como las Reales Academias de Cuenca y Toledo a través de Académica y Toletum. Desde la Universidad de Castilla-La Mancha se editan Dókos, Cuadernos de investigación musical o de pedagogía Las revistas Ensayos y Multiárea o Ikara, la revista de geografías Iberoamericanas. Otros títulos de calidad investigadora son Archivo Secreto, del Archivo Municipal de Toledo; Al-Basit y Sabuco, las dos del Instituto de Estudios Albacetenses; Cuadernos de Estudios Manchegos, del Instituto del mismo nombre, Cuadernos de Etnología de Guadalajara por la Institución Marqués de Santillana. Otras veces son entidades culturales, como ocurre con la Revista Alfonsí, del Ateneo Artístico y Literario de Toledo, Beresit, de la Cofradía Internacional de Investigadores, Cuaderna, del colectivo Arrabal de Talavera de la Reina, o Besana, de la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid, Urbs-Regia o el Boletín de los Montes de Toledo que editan las asociaciones del mismo nombre. Tulaytula, de la Asociación del Toledo Islámico, o la Revista que edita la catedral de Toledo sobre esa institución, o, de carácter privado, la Revista Cuatro Calles, de la editorial Ledoria sobre el patrimonio cultural toledano o la revista Olcades, por la editorial del mismo nombre. De irregular aparición la revista Orisos de Valdepeñas.

Releyendo el artículo publicado en 1996 en Educación y Biblioteca por Alfonso González Calero bajo el título “Revistas de investigación y pensamiento” nos hemos dado cuenta que se han quedado muchos esfuerzos editoriales en el camino, como Los Anales seguntinos, la revista Ábside sobre la catedral de esa localidad, la revista Campo de Calatrava de Puertollano, Anales toledanos, de la Diputación provincial de Toledo, Anales Seguntinos, del instituto de estudios local, Carpetania, del Museo de Santa Cruz, Archivo Conquense o Sin Objeto, de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Stylus de Filología o Maet, de la Escuela de Arquitectura de Toledo.

Fuera de las instituciones o grandes poblaciones, se conocen iniciativas dispares. Alcázar de San Juan es ejemplar en este campo, edita la revista online de divulgación Salitre, y publica también la revista en papel Tesela, al igual que La Ventana Cultural, revista digital aparecida en localidad de La Solana. En la provincia de Toledo, mientras La Puebla de Montalbán mantiene regularmente la revista Crónicas, hay otras que solamente conocen los primeros números, como Calameo, de Madridejos o en la vecina Consuegra los Cuadernos de Historia y Cultura popular. Hay localidades que multiplican las iniciativas dispersando así la atención del interesado, como es el caso de Torrijos, que conoce la revista Cañada Real de la Asociación de Amigos de la Colegiata, el Instituto de Estudios Comarcales Señorío de Entre-Ríos con la revista de ese mismo nombre o la Academia de Historia y Arte de Torrijos con sus Jornadas periódicas.

Repetimos, más coherencia en la gestión cultural, continuidad en las políticas editoriales y, en aquellos lugares donde, por su patrimonio cultural o por la entidad de su población no lo hay, establecer de forma regular cauces de edición y difusión de su patrimonio cultural. Los medios digitales lo facilitan, sólo hace falta voluntad política para hacerlo.