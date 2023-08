En los límites de la ley, la ética y de la estética

En el último mes estamos asistiendo a la eclosión de proyectos de intervención urbana cuya tramitación estaba “durmiente” (stand by, en terminología anglosajona) y ahora, tras la renovación en el gobierno municipal, afloran. Hemos insistido en que los intereses especulativos en la ciudad han atravesado regímenes y partidos, se han acomodado a todos los escenarios económicos y sociales y han esquivado, en lo que les ha sido posible, las legislaciones que regulan el ordenamiento urbanístico.

Por ello, no nos sorprende que el proceso de gentrificación y la explotación hostelera y hotelera del casco histórico toledano continúe en velocidad de crucero. Y, desde luego, el que todavía esté en vigor el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Toledo del 1987 (PGMOU-86) y el Plan Especial del Casco Histórico (PECHT) de 1998, sobre los que se han hecho modificaciones a la carta, es harto significativo del interés / desinterés por cumplir plazos de renovación o cambio de proyectos o ejecutar lo que los propios planes exigen.

No, no hay transparencia por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento al no querer informar del número de licencias de uso turístico de inmuebles o transferencias de aprovechamiento urbanístico, ya sean camas alquiladas, apartamentos, apartahoteles, hoteles o cualesquiera nombres bajo el que se realice. Nos enteramos cuando salen, por ser información pública prescriptiva, los proyectos de ampliación o creación de nuevos hoteles y hostales que actualmente se suman al medio centenar con los que cuenta ya el casco histórico de Toledo. La aprobación del PERI de la calle de la Plata, construcción de hoteles en la Cuesta del Corchete, la calle Trastámara o en la de Juan Labrador, modificación de uso del cigarral de El Carmen, del cigarral de Mirabel, ampliación de los hoteles de Santa Isabel y de Carlos V.

Bajo un Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM) se urbanizará y edificará un hotel junto al puente nuevo de la Cava, en la carretera de Navalpino. Ya se levantó no muy lejos hace unos años el Hotel de El Bosque, interpretando, más bien retorciendo, la legislación para su regularización, inmueble que impacta de forma brutal sobre el paisaje de la ciudad, como han admitido las propias administraciones que en su día permitieron su construcción.

Otro tanto ocurrirá con el proyecto de construcción de un inmueble en los Molinos de San Sebastián, junto a los restos arqueológicos de baños árabes de Suso y Yuso, así como de las tenerías que aún permanecen en dichos “rodaderos”. Indica la propiedad que mantendrá los restos de las tenerías “protegidos” bajo cubierta, y tomará las medidas oportunas para su puesta en valor, contemplación, estudio y divulgación. Desde luego, y a juzgar por cómo ha tratado los restos de tenería desde su excavación, nos tememos lo peor. Por lo pronto la propiedad se compromete a la “preservación de vistas de los restos de los baños y de las tenerías, tanto por los técnicos municipales como por los técnicos de la Consejería de Cultura”.

Mal presagio es que la Viceconsejería de Cultura no siguió la tramitación del expediente 11/07/2008 que ella misma inició de la declaración de bien de interés cultural, con categoría de monumento, al conjunto de los baños y tenerías de San Sebastián, ni ha querido tramitar la declaración de BIC que se le ha pedido desde la Plataforma Toledo, Sociedad, patrimonio y cultura sobre el conjunto de los restos arqueológicos ni ha dado explicaciones sobre ello.

Nos preguntamos si la Consejería de Educación, Cultura y Deporte es consciente de que se está modificando sustancialmente, no sólo la estética, sino la esencia de lo que es una ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Creo que el Ayuntamiento debería dejarse de tapujos y negociar directamente con Puy du Fou la gestión y explotación del parque turístico en que se está convirtiendo el casco histórico, eso simplificaría las cosas.