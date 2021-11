La mitad del camino hacia 2023

Han pasado 17 meses desde la elección democrática de los nuevos órganos en Podemos Castilla-La Mancha que iniciaron la nueva etapa y gracias al esfuerzo de todas y todos, en este tiempo hemos conseguido una transformación profunda de la organización para volver a ser herramienta popular de cambio y renovación.

En apenas un año hemos dado un vuelco en transparencia con el portal actualizado en clm.podemos.info y con las rendiciones de cuentas mensuales, hemos asentado la democracia interna con canales de participación vinculantes a la militancia -enlaces de círculos en el CCA, consulta sobre presupuestos y contrataciones, presupuestos participativos, Observatorio de la Ciudadanía- y hemos recuperado la interacción militante con numerosos espacios de coordinación entre los círculos y con los círculos. Además, la extensión organizativa empieza a dar ya sus frutos con la reconstrucción de círculos, redes provinciales y el aumento de la militancia. Estos cambios, comprometidos en la III Asamblea Ciudadana Autonómica, no son más que la punta de un iceberg que construimos día a día con nuestra acción militante y que se debe en última instancia a nuestro compromiso con la ciudadanía y con los valores políticos progresistas y de transformación social.

Para esto necesitamos volver a ser una fuerza no sólo útil, sino necesaria. Nuestra vocación de transformación social y política para la mejora de la vida cotidiana de la gente en Castilla-La Mancha así lo requiere. El primer paso ha sido reparar con hechos los errores de coherencia de la anterior etapa: derechos de las empleadas públicas, Fraguas, macrogranjas, Hospitalito del Rey, fuerte posicionamiento frente a las agresiones de Page, cuidado de los movimientos sociales, lealtad con estatal o trabajo de la unidad hacia la construcción de una confluencia amplia en CLM. Ahora, tenemos que seguir trabajando con los movimientos sociales de la región codo con codo para llevar a las instituciones soluciones a sus conflictos. Hemos presentado ya 7 proposiciones no de ley y varias propuestas para resolver problemas al gobierno de Castilla-La Mancha en materia de vivienda, ayudas sociales, despoblación, macrogranjas, agua, personal sanitario, hospitales, residencias de mayores, GEACAM o informáticas interinas del SESCAM, pero queda todo por hacer.

Situación política castellanomanchega y retos colectivos hacia 2023

Esta legislatura está marcada porque nuestra ausencia ha implicado la mayoría absoluta que ha gobernado en contra de los valores emancipadores. El principal objetivo político hacia las próximas elecciones es un cambio progresista en Castilla-la Mancha: acabar con el despotismo y las políticas de derechas del gobierno autonómico actual evitando a la par un gobierno del PP-VOX. Para ello es condición de posibilidad volver a crecer, ilusionar y recuperar la confianza de la gente progresista desmovilizada y en duda, e incorporar a los numerosos sectores progresistas a la izquierda del PSCM. La hoja de ruta es la construcción del frente amplio en Castilla-La Mancha y este I Encuentro Anual es su primera parada y semilla.

Estos dos años de mayoría absoluta han demostrado que el proyecto de región del PSCM está muy cerca del modelo de región que intentó el PP en los cuatro años de Cospedal: recortes, privatizaciones, agresiones al medio ambiente y conservadurismo. Tenemos que seguir confrontando día a día con propuestas y con los logros de nuestra Vicepresidenta Yolanda Díaz y nuestras Ministras Ione Belarra e Irene Montero nuestro modelo de justicia social, servicios públicos que nos cuidan, feminismo y de comunidad ecologista, tanto con el modelo del PSCM como con el del PP, y visibilizar sus similitudes. Que la ciudadanía de Castilla-La mancha vea con nitidez que hay dos bloques y dos modelos. Este Encuentro va de seguir construyendo el modelo progresista de comunidad que lucha por mejorar el día a día de la gente con coherencia y sin deudas con los poderes conservadores de la región -caciques, Iglesia, lobbies reaccionarios-, ni los fondos buitre, banca y especuladores internacionales.

Debemos volver a ser fundamentales en las luchas sociales y políticas de nuestra región, aportando para el cambio en nuestro país con el apoyo a nuestro partido a nivel estatal. Ahora nos encontramos a la mitad del camino y tenemos otros 17 meses para lograr los grandes retos de este momento político y para nuestro partido en Castilla-La Mancha. Nuestra acción política va a ser fundamental y necesitamos unir fuerzas en todos los niveles apoyándonos mutuamente el día a día en el ámbito municipal, autonómico y estatal. Por primera vez esto es posible en Podemos por el apoyo del partido a nivel estatal y el compromiso con los proyectos municipalistas. Necesitamos a la gente de nuestros círculos haciendo municipalismo todos los días y también dando la batalla del relato diario y apoyando las contiendas autonómicas y estatales, porque si somos un movimiento unido somos imparables.

Qué hace Podemos CLM hacia 2023

La mayoría progresista ya existe como fuerza social y política pero no se reflejaría en las Cortes porque el sistema electoral de Castilla-La Mancha no es democráticamente representativo. Hay que advertir a Page que, si no quiere ser cómplice de los gobiernos de derechas del futuro, debe revertir el golpe de Estado electoral de Cospedal que él mismo calificó como tal en 2014, aumentando para ello el número de representantes y una circunscripción única autonómica.

Nuestra labor, con independencia de lo anterior, es lograr entrar en las Cortes ante cualquier escenario. Para eso debemos movilizar y recuperar la confianza de las cerca de 40.000 personas que apoyaron a Podemos en 2015 y en la actualidad serían abstencionistas. No quieren votar absolutismo de derechas de Page y todavía no hemos recuperado su ilusión. La clave está en la unidad social y política no ya de Podemos sino de toda la izquierda, y en construir una ilusión contagiosa con hechos, propuestas y formas de hacer coherentes; ampliar nuestra identificación con sectores más allá de los concienciados políticamente; reforzar, unir y trabajar como herramienta de los movimientos sociales y lograr también el objetivo de sentir los dolores del pueblo no organizado para llevar sus soluciones emancipadoras y mejorar su día a día desde las instituciones.

Desde los círculos tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en hacer municipalismo continuo. Necesitamos construir confianza progresivamente con las vecinas y vecinos diariamente: mapear los colectivos del pueblo, participar y apoyar sus actividades, estar día a día en la calle, conocer los problemas y necesidades de las vecinas y vecinos, encontrar propuestas de solución, llevarlas al Ayuntamiento y trasladar públicamente ese trabajo en medios locales, redes sociales y boca a boca. Proyectar desde ya el perfil más apoyado por el municipio que tengamos como candidato o candidata a alcaldesa.

De la derrota a la victoria en la tierra que anticipa los grandes cambios mundiales

Muchas de las grandes revoluciones exitosas se han construido culturalmente partiendo de las raíces históricas de sus luchas precedentes con la lógica del aprendizaje y el paso de la derrota a la victoria, algo muy en la esencia de nuestro partido inserto hasta en nuestro nombre. No permitamos que se diga que esta tierra es conservadora por mucho que se hayan empeñado el caciquismo turnista del siglo XIX, los 40 años de represión franquista en el campo y el clientelismo bipartidista de las últimas décadas. Somos la tierra de la primera revolución moderna, la tierra escenario literario del fin del régimen feudal con El Quijote, la tierra del Manifiesto de Manzanares, la tierra donde Podemos echó a Cospedal y entró por primera vez en un gobierno autonómico.

Como dijo Gramsci, tenemos que educarnos porque necesitaremos toda nuestra inteligencia; agitarnos porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo; y organizarnos porque necesitaremos toda nuestra fuerza. Gramsci también nos dejó la lección de que los cambios políticos se construyen sobre cambios culturales. Nuestras artistas universales José Luis Cuerda, Pedro Almodóvar y Rozalén nos están señalando el camino con su valentía, compromiso y amplitud. De la derrota a la victoria hacia 2023.

En Castilla-La Mancha, Podemos.