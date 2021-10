Desde el mundo rural, gracias a la Guardia Civil

Nos encontramos en el mes de octubre, mes otoñal, de caída de la hoja, de las primeras setas, pero, sobre todo, de alegría y satisfacción cuando se acerca el día 12 de octubre, festividad de nuestra señora del Pilar, patrona del Benemérito Instituto de la Guardia Civil.

Hablar de la Guardia Civil, es para mí, un sentimiento encontrado entre orgullo y pasión, un orgullo por tener grandes amigos en el cuerpo y una pasión porque aludir a la guardia civil es un acto de respeto por lo que representan.

Desde mi posición en el mundo rural, que tanta despoblación está sufriendo, al que tanto daño se le está haciendo, es muy importante que estén allí los agentes cuidándonos, agentes que también están disminuyendo considerablemente, pero los que hay, lo dan todo, día y noche.

Tan solo por ese motivo es más que suficiente como para darles las gracias por tanto que hacen por cuidarnos y cuidar nuestros pueblos, menciono por cercanía a las patrullas de Villalba de la Sierra y Tragacete de seguridad ciudadana.

No me puedo olvidar de otros servicios que dentro del cuerpo y con especialidades propias, también realizan otras funciones magnificas, como el SEPRONA de Villalba de la Sierra y Cuenca cuidando nuestro medio ambiente, controlando caza, pesca, cortas de madera, vertidos, entre otros cometidos propios, los agentes de tráfico controlando y cuidándonos en la carretera, donde ayudan en accidentes, con las nevadas y heladas rescatan a personas que se quedan tirados en la carretera, el servicio de Información, donde desde su discreción, no puedo olvidar y agradecer su arduo trabajo de investigación, los GEAS con su preparación ayudan en asuntos relacionados con problemas de accidentes en ríos y embalses, en definitiva hablar de la Guardia Civil es hablar de seguridad y tranquilidad.

Quiero daros las gracias porque si alguien tenía alguna duda de vuestra labor, estos últimos tiempos que estamos viviendo, fruto de la pandemia originada por la Covid-19, ha quedado muy clara, vuestra entrega por España, estando en primera línea de ataque, sin protección ante el virus, enfermando, pero siempre con esa entrega y honor que os caracteriza.

También quiero mencionar y trasladar mis respetos a todos los agentes caídos, ahora son ángeles que nos vigilan desde el cielo. Por todo ello y más, celebraremos el 177 aniversario de la Guardia civil, fundado en 1844 y su patrona Nuestra Señora del Pilar, que os proteja y os cuide.

¡Muchas Felicidades!

¡Viva España!

¡Viva la Virgen del Pilar!

¡Viva la Guardia Civil!