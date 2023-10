Lo municipal es política

Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vence el sueño, el día a día de ciudadanos y ciudadanas está impregnado de política e incluso la posibilidad o no de del descanso reparador también lo está. Y por supuesto la lucha contra la violencia hacia las mujeres es política desde el momento que se niega que exista o que no se mueve un dedo para intentar revertir el terrorismo machista.

Intentar despolitizar la lucha de las mujeres feministas por conseguir los derechos que son para todas indica un desconocimiento cerril del movimiento feminista y arremeter contra las feministas que se concentran contra la violencia porque no han cedido a tus deseos de notoriedad en una pancarta, es bastante pobre como argumento.

El feminismo es un movimiento político y social en el que llevan trabajando desde antiguo millones de mujeres por todo el mundo y que acoge como uno de sus objetivos la lucha por erradicar la violencia hacia las mujeres, por lo tanto nunca estará alejado de la política, es mas, pretende impregnar toda la política y a todas las políticas (tanto a las líneas políticas que se proponen para transformar las sociedad como a las mujeres que participan en política).

Prueba de lo imprescindible que es esta permeabilidad del feminismo en todos los ámbitos, lo encontramos en las acciones y declaraciones que están sirviendo estos días para que PP y Vox de Toledo se despachen a gusto contra las mujeres de la Plataforma 8M y pongan en evidencia sus propias carencias y desconocimiento de la trayectoria del movimiento feminista, sus objetivos y sus luchas.

Resulta muy osado acudir a una concentración o manifestación sin conocer la trayectoria que siguen las convocantes con las que no has tenido nunca contacto ni interés en sus reivindicaciones y pretender colocarte en el lugar principal sin que genere algún tipo de respuesta, a no ser que la intención de todo esto sea provocar precisamente la respuesta que genere réditos periodísticos y entrevistas que tapen la inacción propia. En cuyo caso es lógico que te indique que no puedes colocarte en la cabecera porque aunque se seas cargo público no todo está a tu servicio y dedicarte a la política no te da pase de oro para cualquier ocasión.

Sabemos que la política municipal es la mas cercana a la ciudadanía porque se hace mas en las calles que en las instituciones, pero no deja de ser política y los y las representantes de los partidos llegan con sus propuestas o sus negaciones en materia de violencia de género a las vecinas que la sufren. Por eso intentar despolitizar para aparecer como gestores no cuela, los y las representantes municipales electos lo son por un partido político con sus prioridades y sus omisiones y durante el tiempo de su desempeño deben intentar ejecutar su programa en el ámbito municipal sin cortinas de humo, sin declaraciones pomposas y sin enfangar la lucha por la erradicación de la violencia machista que en este año se cobra la 50 mujeres asesinadas. Dejen de sentirse ofendidos y ofendidas en los medios y pongan sus propuestas para las mujeres sobre la mesa que buena falta hace, porque no se gobierna a golpe de rueda de prensa aunque se haya contratado a una decena de periodistas.