Menos palabras, más hechos

Estimado Hugo, Secretario de Estado de Medio Ambiente: menos palabras, menos artículos, y más hechos. Y agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Se ha terminado el tiempo de las excusas y pedir paciencia desde los despachos del Ministerio. Como alcalde de Sacedón, un municipio de esa España que sí enfrenta el Reto Demográfico, ya te lo he dicho en otras ocasiones, y te lo vuelvo a repetir. Porque es fácil prometer (de nuevo), lanzar balones fuera y remitir a un proceso planificador fraudulento que mantiene a ultranza el trasvase Tajo-Segura y la sobreexplotación de la cabecera. ¿Qué les dirías a mis vecinos que ven cada semana como Entrepeñas, ya de por sí a un nivel muy bajo, desciende más de medio metro? ¿Son más importantes los negocios de la agricultura intensiva en Murcia que las personas de aquí, los de la España vaciada, los que tu Ministerio dice representar y defender? Para ti y tu Ministerio sí, lo estáis demostrando, y más si cabe este verano, donde era vital mantener unos volúmenes de agua que permitan sobrevivir a nuestros ciudadanos y al débil entramado económico que a duras penas sobrevive.

Como sabes, Sacedón se ubica –cuando no vaciáis el embalse –a orillas de Entrepeñas. Desde el 1 de junio hasta el 15 de agosto, la cota del agua ha bajado 5 metros, el embalse ha perdido el 25 % del volumen almacenado lo que ha supuesto que la lámina de agua se haya reducido en 350 hectáreas. Tu Ministerio ha aprobado trasvasar en este tiempo 114 hectómetros cúbicos, mientras que en las cuencas del Segura y Júcar se almacenaban a 1 de agosto, según datos oficiales, 254 hectómetros cúbicos. ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo es posible que se esté vaciando la cabecera del Tajo y no haya demanda en la cabecera del Segura? ¿Por qué tu Ministerio incumple y contraviene la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, que estipula que el agua se mantendrá en la cabecera y no en la cuenca receptora? ¿Por qué habéis vuelto a dejar Entrepeñas y Buendía en situación hidrológica excepcional, con menos del 35 % de su capacidad total?

Nos remites a la nueva planificación en curso. ¿Conoces el Esquema provisional de Temas Importantes del Tajo que se encuentra en información pública? Supongo que sí. ¿Me puedes decir por qué ni el trasvase Tajo-Segura, ni la problemática de la cabecera del Tajo, se consideran Temas Importantes? ¿Por qué seguís considerando Entrepeñas y Buendía como cabecera del trasvase y no del propio Tajo? ¿Cómo pensáis cumplir las cinco sentencias del Tribunal Supremo? ¿Pretendéis mantener eternamente la cabecera en el 25 % de llenado y al Tajo aguas abajo muerto?

Ya no sirven las palabras. Necesitamos agua e inversiones. Llevamos esperando 13 años el abastecimiento de nuestros pueblos desde la presa de Morillejo. Necesitamos que los municipios que se quedaron en su día fuera del sistema, tengan una solución rápida y efectiva. Que las localidades que dependen de camiones cisterna, vean solucionado ya el problema. Y que las inversiones compensatorias pendientes, según las propuestas ya remitidas a la Dirección General del Agua del Ministerio desde este pasado invierno, se ejecuten. No más dilaciones y entretenimientos.

Como ribereño y como alcalde de Sacedón no se me puede pedir más paciencia, mientras se vacían los embalses, y se reducen las salidas hacia el Tajo para aprobar trasvases máximos, como este mes de agosto. Mis vecinos quieren un trato igualitario, no ser considerados de segunda categoría y menos importantes que otros, meros supervivientes a duras penas de una hidrocolonia saqueada una y otra vez. Se acabó. Tu obligación es cumplir la ley, y adaptarla a la normativa europea de aguas y a las sentencias del Tribunal Supremo. Y ni lo estás haciendo, ni los documentos que nos presentas y apruebas van en esa dirección.