Palomas urbanas: ¿Volverá el maltrato en septiembre?

Se acerca septiembre y eso significa que, probablemente, el Ayuntamiento de Ciudad Real, a pesar de las denuncias y el rechazo ciudadano, intentará volver a instalar las jaulas de captura de palomas en las azoteas de la ciudad. En teoría se hizo un alto en verano debido a que, en veranos anteriores desde el 2014, los animales permanecían días al sol sin posibilidad de resguardarse y morían de calor. Solamente la denuncia por posible maltrato animal y la exposición a la opinión pública logró este respiro para las pobres aves al menos en período estival.

Hoy nos despertamos con un artículo en un periódico local alarmando a la población sobre la peligrosidad de las palomas, que suponemos va dirigido a justificar el uso de las jaulas de captura y la eliminación de aves de las formas más crueles, como la caza, cetrería y tiro de pichón, que no suponen sólo maltrato para las palomas sino para las rapaces que se mantienen cautivas y se emplean como mera herramienta de disfrute del cazador. Respondiendo a este artículo alarmista, en cuanto a las palomas una cosa es el riesgo real y otra el riesgo percibido. Mientras que el riesgo real de zoonosis (contagio de animal a humano) es mínimo debido a la fisiología de las aves en contraste con la humana, el riesgo que percibe la población es desorbitado. Esto es debido a que mucha de la información en webs de ayuntamientos, artículos de prensa e internet en general, viene del negocio del control de plagas. Como negocio que es, hay que crear una demanda, y la alarma social se la proporciona.

Sí, las palomas pueden ser molestas para algunos, sí defecan y ensucian como toda ave y resto de seres vivos, pero ni son un peligro, ni es legal su captura con jaula trampa ni está justificada por razones de salud pública, ya que la OMS afirma que no suponen un riesgo desde hace décadas, pero la literatura al respecto parece no ponerse al día muy convenientemente. Según el informe de la Universidad de Basilea, en seis décadas no han llegado a 200 los casos de zoonosis por palomas en el mundo, y se trataba principalmente de personas inmunodeprimidas que no guardaban la más mínima higiene. Para la población general no hay riesgo y, para la vulnerable, hay medidas de prevención como la limpieza, el uso de mascarilla o guantes al manipular excrementos, y el lavado de manos, tan conocidos ahora debido al COVID.

A pesar de que los artículos alarmistas exponen el supuesto problema de las palomas, nunca inciden en las posibles soluciones, sino que tiran la piedra y esconden la mano. Mucho menos exploran lo que supone para los animales el rechazo que crean los bulos sobre el contagio de enfermedades y los métodos crueles, obsoletos y contrarios a la ley que muchas veces se emplean para calmar el pánico en la población.

El Ayuntamiento de Ciudad Real y la Concejalía de Sostenibilidad tienen en su mesa desde el 2018 proyectos de gestión de la población de palomas que son acordes a la ley, son éticos y no suponen el sufrimiento y exterminio de aves que, o son o fauna silvestre o aves domésticas, no plaga como piensan muchos. Como fauna o animales domésticos, las leyes como la Directiva de Aves de la UE y el artículo 337 del Código Penal contemplan su bienestar, por lo que exigen el control no letal. Lo que no hay es voluntad de mejora y cambio. El Ayuntamiento de Ciudad Real prefiere entregar los animales a prácticas cuestionables de una extrema crueldad que suponen un gran sufrimiento y que no solucionan el problema de las palomas a largo plazo. En lugar de esto se pueden instalar tolvas de maíz con nicarbacina (efectivo e inocuo para las aves y el medio ambiente) en la azotea del ayuntamiento y otros edificios públicos.

Se pueden instalar palomares en zonas verdes para atraer a los animales y cambiar las puestas de huevos por otros falsos para evitar la cría, se puede reforzar la limpieza viaria con las máquinas que nos han costado 700.000 euros y que apenas se ven en la ciudad. La gestión ética de aves requiere un poco de esfuerzo y dinero pero, sobre todo, sensibilidad hacia los animales que falta a muchos gestores en nuestro ayuntamiento, a pesar de que conocen la gestión ética de palomas muy de cerca por ciudades como Barcelona, en las que han sido un éxito rotundo.

No hace falta maltratar animales en jaulas para matarlos posteriormente para reducir su población algo que, para colmo, se ha demostrado ineficaz ya que las palomas recuperan población rápidamente e incluso la doblan para compensar. Es de una extrema crueldad dejar nacer a las aves para matarlas con escasas semanas de vida, atraídas a las jaulas de captura del ayuntamiento por hambre, y acabar tiroteadas o despedazadas. Todo esto causa rechazo social, y va contra las leyes de fauna y bienestar animal que ya mencionamos ¿Imaginan que matáramos a los gorriones porque defecan sobre los coches en muchas calles, y arman escándalo al anochecer? ¿A las cigüeñas por construir nidos gigantescos en el patrimonio, defecando también en él? ¿A los cernícalos y otras rapaces por dispersar fragmentos putrefactos de presas y defecar en cornisas e iglesias? ¿Por qué las palomas reciben todo el rechazo y maltrato cuando estas aves han sido esenciales en la historia de la humanidad, como ningún ave ha sido, llegando a salvar cientos de vidas en las dos guerras mundiales?

¿Volverán las jaulas y el maltrato a Ciudad Real, o avanzaremos para ayudar de verdad a los vecinos, respetando también a los animales? Lo veremos en septiembre.

Por una gestión ética de aves urbanas. Limpieza, tolerancia, no jaulas de captura.