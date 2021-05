Estado de la Región en nuestro Patrimonio

Ante la celebración del Día de la Región se impone balance de actuaciones y, en nuestro caso, lo hacemos sobre la gestión de nuestro Patrimonio Cultural a lo largo de estos últimos años, resaltando más lo que falta por hacer que lo hecho, puesto que, aun achacando a los efectos de la pandemia la rémora en la gestión cultural, son más las sombras que las luces las que atisbamos en este rápido recorrido en el balance de dicha gestión.

Ya hemos señalado la falta de adecuación de las estructuras administrativas de la Viceconsejería de Cultura para afrontar los retos y las necesidades que plantea una gestión que, por otra parte, no tiene un Plan definido siquiera para la legislatura. Es significativo la falta de respuesta a la sentencia que condenaba a la Viceconsejería por el acoso laboral que sufrió una de sus trabajadoras, muestra que pesa más el debe que el haber.

No sólo no hay proyecto ni plan de gestión del Patrimonio Cultural, sino que el desarrollo normativo y reglamentos que la propia Ley 4/2013, de 16 de mayo de Castilla-La Mancha dispone no se han hecho, como tampoco la Ley de Museos, por lo que las normas existen, pero no puede ser aplicable en muchos de sus artículos.

Dejación absoluta de responsabilidad por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en cuestiones clave de nuestro patrimonio tan sensibles como la protección del entorno de Toledo (las vegas del río) o del conjunto monumental, al no exigir el desarrollo normativo y la puesta al día del Planes Especiales del Casco Histórico de Toledo (PECHTO) y el de ordenación, mejora y protección del Casco antiguo de Cuenca y sus hoces (PECA). Tutela que es exigible a la Consejería de Cultura, responsable de la aplicación de la ley, ante la inoperancia en este caso del ayuntamiento toledano o del conquense.

Son así instituciones ajenas a la Administración, como la Universidad de Castilla-La Mancha la que realiza propuestas como la de 'Claustra', proyecto para dar viabilidad a la supervivencia de los conventos de clausura, a la vez que propone una protección de su integridad patrimonial. O del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha que es la única institución –junto a la editorial Almud-, la que se preocupa por la investigación y difusión del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha.

Hay que señalar también las luces, como la aprobación de la Ley de Mecenazgo Cultural en 2019, o la cada vez mayor digitalización de la difusión de nuestro Patrimonio Cultural o el anteproyecto, redactado por la Consejería de Fomento, de la Ley de protección, gestión, ordenación y fomento del Paisaje de Castilla-La Mancha que creemos que va más allá de la declaración de 'sitio histórico', fórmula que por otra parte había tenido poco recorrido hasta el momento.

Luces y sombras en la gestión patrimonial a la hora de proteger los bienes inmuebles –aunque aumentan las declaraciones, también lo hace la lista 'roja' de 100 monumentos en peligro que nos muestra Hispania Nostra para la región-, la falta de un inventario y catálogo de bienes muebles, o la débil gestión que proporciona para la protección de los bienes de carácter inmaterial declarados hasta el momento. Se han debilitado enormemente las políticas de gestión archivística y bibliotecaria. Por no hablar de la desastrosa política cultural en lo que se refiere a la creación contemporánea, por mucho que se haya titulado a cinco centros de la región como generadores de sinergias en dicho campo.

Claro, que si el Gobierno regional presenta este balance, el papel de la oposición no es más brillante. En la última legislatura sólo cinco preguntas orales han sido formuladas por el Partido Popular, dos Carolina Agudo Alonso antes de ser elegida senadora por designación de la Cámara regional, puesto en el que realizaba [una casi nula, volcada como está en asuntos sociales y agrarios] la labor de portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Cultura y Deporte, y tres por su compañero de partido Benjamín Prieto Valencia, presidente del partido en Cuenca, relativas al Plan Estratégico de Cultura, a la difusión del patrimonio y a las medidas contra el expolio patrimonial o por sus declaraciones al Liberal de Castilla sobre la materia. Mientras que de la actividad de la diputada y miembro de la Comisión de Cultura por Ciudadanos, María del Carmen Picazo, nada ha transcendido. Hemos de pensar que si el debate parlamentario es activo, puede invitar a que la política en esta materia sea más eficaz.

Esperemos que la “multiplicación por diez” del presupuesto de Cultura publicitado por el presidente de la región para los próximos años no quede casi todo en la 'cabeza del león', sino que el cuerpo que lo soporta: la infraestructura del Patrimonio Cultural. Dejemos de promover fuegos de artificio que, como el humo, se desvanece y apenas crea sinergias tan necesarias hoy en día para nuestro Patrimonio.