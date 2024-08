Vuelta al cole... con asignaturas pendientes

Comienza el curso, las niñas y niños empiezan a preparar las mochilas con el material necesario para afrontar la nueva etapa educativa con éxito. También nuestras políticas y políticos se preparan para enfrentar el nuevo curso y nosotros, queríamos ayudarles a preparar sus mochilas para intentar que todas y todos superemos la nueva etapa con éxito. Aunque quizá el Gobierno de Castilla-La Mancha debe examinarse aún de algunas asignaturas pendientes.

Primero de todo, necesitamos sanidad pública de calidad, los centros de salud de Castilla-La Mancha, (como los de casi todo el territorio nacional, por otro lado) están saturados, el personal sanitario afronta su trabajo por encima de sus posibilidades, las listas de espera en verano se ralentizan todavía más, necesitamos que se refuerce la sanidad.

No solo la salud física necesita refuerzo, nuestra región necesita urgentemente actualizar y ampliar la asistencia de salud mental. Las enfermedades mentales son ya la principal causa de muerte no natural entre los jóvenes y hace solo unos días en nuestra región vimos las tristísimas consecuencias de una grave enfermedad mental sin el correcto seguimiento.

Quizás si la psiquiatría pudiera abarcar la cantidad de pacientes con los que cuenta, si pudiera atender como es necesario a cada uno de esos pacientes, dándoles el tratamiento y terapia que precisen, se evitarían graves situaciones que ponen en peligro a enfermos y a quienes conviven con ellos, directa o indirectamente.

Otra materia pendiente, la educación. Hace pocos meses, el profesorado de la región protagonizaba movilizaciones pidiendo que se reviertan las medidas tomadas, allá por el 2011 por el gobierno de Cospedal, es decir, que se vuelva al horario de 18 horas lectivas en secundaria y 23 en primaria e infantil, que se reduzcan las ratios de alumnado en el aula y que desaparezcan las “falsas vacantes” que condenan al profesorado interino a la inestabilidad y al paro en verano, siendo además, una práctica a todas luces ilegal y casi podríamos decir fraudulenta.

La reducción de las ratios de alumnado es absolutamente urgente y necesaria, si queremos un buen futuro para nuestra región. Menos alumnos por aula, se traduce en mejor calidad de enseñanza, en una enseñanza adaptada a las necesidades de cada alumno o alumna, asegurándonos que cada pequeño castellano-manchego, pueda acceder al mejor futuro posible y por lo tanto, asegurando la prosperidad de la región. Señor García Page, si quiere, puede verlo así, no es un gasto, es una inversión a futuro.

Quedan otras muchas asignaturas pendientes, la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, empezando por el reconocimiento de la memoria de quienes se dejaron la vida luchando por la libertad con la nulidad de las sentencias de la represión franquista. La exhumación de Milans del Bosch y Moscardó del Alcázar de Toledo (aunque para ser honestos, esta depende del Ministerio de Defensa).

Ahora que empiezan a pasarse los calores del verano (o no…) no nos olvidemos de la lacra del cambio climático, nuestra región destaca por sus medidas, pero no precisamente de forma positiva. Señor García-Page, no siga suspendiendo en esta tarea que nos afecta a todos y todas, nuestra tierra siempre ha sido de secano, el regadío no ayuda. La apuesta del gobierno por apoyar las macrogranjas, el biometano o la promoción de macroproyectos como el Centro de Datos de Meta en Talavera de la Reina o el parque de ocio en la cabecera del Tajo, dañan la biodiversidad y los espacios naturales de nuestra región. Ecologistas en acción ya le recordó todo esto y más cuando le otorgó un accésit de sus premios Atila por la destrucción del medio ambiente, por favor, no sigan destruyendo nuestra región con sus políticas, pónganse a trabajar por el bien común y la recuperación de los espacios naturales, no ponga trabas a proyectos que lo intentan como los planes de recuperación de especies en peligro de extinción o la ampliación de la Red Natura 2000.

Podríamos seguir y seguir, pero sabemos que ya es mucho pedir y que habría quien diría que pedimos la Luna, quizá si, por eso, si en este curso escolar, nuestro Gobierno consigue recuperar al menos estas cuatro materias, sería un buen comienzo.

Por último, queríamos recordar al recientemente desaparecido alcalde Manuel Pérez Castell, una buena persona que supo modernizar y embellecer Albacete. Gracias por todo, que la tierra te sea leve…

(*) El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Eva Ramírez, Elías Rovira y Javier Sánchez.