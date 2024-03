El alcalde de Fontanar dimite tras reconocer que insultó a una trabajadora, pero mantiene su acta de concejal

El alcalde de Fontanar que insultó y vejó a una trabajadora municipal, según reconoció el mismo tras la difusión de un vídeo en las redes sociales, ha dimitido formalmente este viernes, pero mantendrá su acta de concejal.

Víctor San Vidal ha pedido disculpas en dos ocasiones después de llamar “retrasada mental” a la mujer y ha relacionado los hechos con la situación de “estrés” que padece, además de asegurar que está siendo tratado por problemas de salud mental.

La dimisión se ha producido en un Pleno extraordinario del que se ha avisado al resto de los grupos municipales, PP, PSOE y Unidas por Fontanar con poco más de media hora de antelación. Una circunstancia que ha provocado que los tres concejales socialistas no hayan podido participar en la sesión plenaria porque se encontraban en su puesto de trabajo.

Así lo ha confirmado Miguel Toril, que fuera concejal del PSOE en la pasada legislatura y que sí ha podido estar presente en un tenso Pleno municipal al que han acudido varios vecinos de Fontanar y también la hermana de la trabajadora municipal afectada, que ya ha presentado denuncia por los hechos, en paralelo a las diligencias abiertas por la Fiscalía de Castilla-La Mancha contra el ya exalcalde de esta localidad de poco más de 2.600 habitantes.

Toril dice que “los concejales no ha sabido dar explicaciones aunque se las hemos pedido desde el público. Su respuesta ha sido el silencio, el que mantienen desde hace cinco días sin condenar los hechos”.

“Están privando a la gente de su libertad y a los concejales de la posibilidad de venir. Esta extrema urgencia no era necesaria”, dice Javier Vieco, concejal del PP que se mostraba indignado por la premura de la convocatoria. “Durante el pleno le he dicho al alcalde que no entendía un pleno convocado con menos de 30 minutos cuando hay diez días hábiles para elegir un nuevo alcalde. Nos han dicho que sabían que no estaba bien, pero que era lo que había”.

Vieco critica que San Vidal siga siendo concejal. “Nos han dicho que todo tiene sus plazos y sus tiempos. Así me lo ha comentado hasta en dos ocasiones el teniente de alcalde”, ha explicado, para lamentar “la caradura que tiene de seguir como concejal y que el resto se lo consientan”.

“Los vecinos le han abucheado y le han pedido la dimisión. También ha estado la hermana de la víctima. Hemos pedido que la mirase a la cara, pero se ha mantenido cabizbajo. No han tenido un gesto sincero con la trabajadora”, comentaba Vieco en declaraciones a elDiarioclm.es, que ironizaba con el hecho que de hoy el equipo de Gobierno haya colgado del balcón del Consistorio la pancarta por el 8M. “Han tenido las santas narices”.

Enrique Pérez, concejal de Unidas por Fontanar ha estado presente en la breve sesión en la que “han dado cuenta de la dimisión como alcalde pero mantendrá el acta de concejal” y cree que “es una vergüenza” porque “ha dimitido pero poco y además mientras siga siendo concejal le vamos a pagar entre todos los abogados”. En su opinión, San Vidal podrá “seguir haciendo a su antojo, porque el resto son marionetas”.

Sin fecha para el pleno que decida quién asumirá la Alcaldía, en la oposición dan por hecho que el cargo recaerá en Jesús Caballero, primer teniente de alcalde y “mano derecha” de Víctor San Vidal, según comentan desde los grupos de la oposición.

PSOE, PP y Unidas por Fontanar piden la dimisión de todo el equipo de Gobierno

Tras la sesión plenaria los tres partidos de la oposición mantienen su petición para que dimita el equipo de Gobierno al completo. Y todos apuntan a la misma razón: “No ha habido una condena firme de los hechos ni hay apoyo a la víctima. No tienen vergüenza”.

“Están enmascarando al alcalde. Ellos saben perfectamente por qué no dimite como concejal. Y si no tienen el valor de pedirle que se vaya, ellos tampoco tienen autoridad para seguir. No representan a los vecinos”, apunta Javier Vieco, quien asegura que “se están tomando todo esto a pitorreo”.

Unidas por Fontanar mantiene, además, su petición para iniciar una Comisión de Investigación que depure las responsabilidades.

Este medio ha tratado de recabar la opinión del equipo de Gobierno, sin que haya sido posible hasta este momento. 'Entre todos Fontanar', la formación del dimitido alcalde, cuenta con seis concejales por los cinco que suman entre PSOE, PP y Unidas por Fontanar.