Debate electoral en Castilla-La Mancha: todos contra un Page que defiende la “moderación” y haber “cumplido”

Cuatro contra uno. Los cuatro partidos de la oposición contra el actual presidente y candidato socialista a la reelección. Esa ha sido la tónica que ha dominado el debate electoral celebrado en Castilla-La Mancha Media (CMM) entre cinco de los candidatos a la Presidencia de la comunidad autónoma. Emiliano García-Page ha sido el centro de todas las críticas, que ha combatido principalmente con datos de su gestión y alguna que otra ironía. Los tiempos medidos al milímetro y la dinámica de su estructura -en cuatro bloques temáticos- pactada entre todos los partidos participantes, han hecho el debate muy largo y poco dinámico, con poco 'cara a cara' y muy repetitivo respecto a las consignas que los candidatos ya han 'mitineado' o durante la precampaña y campaña electoral.

Es la segunda vez que la televisión pública lleva a cabo esta iniciativa, tras el debate celebrado en las elecciones autonómicas de 2019. En esta ocasión, bajo la batuta de los periodistas Óscar García y Sonia Trigueros, ha sido entre el presidente de la región y candidato socialista a la reelección, Emiliano García-Page; el candidato del PP, Paco Núñez; la candidata de Ciudadanos, Carmen Picazo; el de Unidas Podemos, José Luis García Gascón; y el de Vox, David Moreno. Tres de ellos repiten y dos se presentan por primera vez.

“Seguramente Emiliano García-Page crea que este debate debería ser para hombres de raza”, comenzó ironizando la única mujer del debate. Carmen Picazo, la candidata de Ciudadanos, continuó: “Hace falta tener raza para sacar adelante una familia con las pocas ayudas que hay en la región”, satirizó la política, arremetiendo también contra el candidato del PP, Paco Núñez, que “seguramente querría que estuviera haciendo la comida para mi marido”. Y de este modo, afirmaba: “Mujeres, no estáis solas.Jóvenes, no estáis solos. Familias, no estáis solas”.

En el primer bloque, el referido a la política general y a los pactos, Page ha comenzado agradeciendo la iniciativa a la televisión pública porque “ahora sí se pueden hacer debates”, recordando a las personas fallecidas por la pandemia de COVID-19 y agradeciendo el trabajo de todos profesionales sanitarios. “A pesar el dolor y de haber sido la legislatura más dura de la democracia, he cumplido. Todos los indicadores, económicos y sociales, están mucho mejor que cuando asumí la Presidencia, por lo que le pido a la gente que vaya a votar, y elija entre seguir con la moderación, la estabilidad, o volver a tiempos pasados de la mano del extremismo que duplica el extremismo”, ha dicho en referencia a un posible pacto de PP y Vox.

Problema “coyuntural”

A renglón seguido, el candidato del PP, Paco Núñez, ha dedicado su primera intervención a decir que Page “no ha dicho la verdad” porque “no ha cumplido”. “Hoy Castilla-La Mancha está peor que antes, es la cuarta región más pobre del país, la tercera con mayor esfuerzo fiscal y hay 10.000 parados más que hace un año. Si el candidato del PSOE pisara más la calle hubiera entendido que hay jóvenes que se tienen que ir, gente que no llega a final de mes y autónomos que trabajan solo para poder pagar”, le ha espetado.

“El problema de Castilla-La Mancha no es coyuntural, es estructural”, ha lamentado el candidato de Vox, David Moreno, que leyó gran parte de sus intervenciones y aludió constantemente a Castilla y León como muestra de la capacidad de su partido. Por su parte, José Luis García Gascón, candidato de Unidas Podemos apuntó a las protestas en las puertas de la sede del ente como un “ejemplo” de lo que ha pasado en los últimos cuatro años con el Gobierno de García-Page. “Necesitemos que confiéis en nosotras, en Unidas Podemos, porque somos la única opción progresista”, resaltó.

Los tres partidos que luchan por al menos un escaño en las próximas elecciones han atacado duramente al candidato del PSOE por su gestión, que la candidata de Ciudadanos tachó de “mediocre”. “Aquí apenas nacen niños”, lamentó. Por su parte, desde Unidas Podemos se mencionó constantemente a la ministra Ione Belarra para defender la necesidad de un gobierno de coalición con el PSOE, pero sin mencionar a García-Page como presidente.

“El señor Page está aquí gracias al PP”, zanjó Moreno. “Tras 26 años de gobierno del PSOE y otros cuatro del PP han mostrado su incapacidad”, zanjó el talaverano. García Gascón lamentó que “lo normal sería que se preguntase al PP si va a pactar con Vox, pero ya ha dejado claro que sí”. Eso sí, recalcó que “ahora la duda” es un presunto pacto entre Feijóo y García-Page. Picazo concluyó: “No queremos susto o muerte. Castilla-La Mancha se merece un proyecto laboral y no que nos desprecie”, advirtió.

En cuanto a los pactos, mientras que el candidato del PP ha augurado que si Unidas Podemos entra en el Parlamento, el PSOE “no tendrá problema en apoyarse en ellos otra vez para formar gobierno”, el candidato socialista ha bromeado con el hecho de que todos le critiquen y se “centrifuguen unos mensajes con otros”. “Para unos soy un rojo peligroso y para otros, casi un nazi”, ha remarcado entre risas. Eso demuestra, ha dicho, que él es el “único que está en condiciones de gobernar desde la centralidad, de manera transversal, gobernar para todos y no contra nadie”.

En su siguiente intervención ha sido cuando el candidato del PP, Paco Núñez, ha sacado a relucir las listas de Bildu, que ya se ha convertido casi en su tema central de campaña. Ha espetado a Page que su director de campaña, el diputado nacional Sergio Gutiérrez, “haya votado más de cien veces” con este partido en el Congreso. “Ya no cuela, ya le ha conocido toda la región”, ha remarcado. García-Page prácticamente ha ignorado estas declaraciones. Y ha vuelto a advertir de que el 28M o gana el PSOE y la moderación o lo hará Núñez “con Vox”, mientras que de Ciudadanos y Unidas Podemos, ha dicho “con todos los respetos”, prácticamente “no tienen ninguna posibilidad de obtener representación”.

La carrera profesional sanitaria ha sido de los temas que más han provocado los ‘cara a cara’ entre Page y Núñez. El primero ha recordado en varias ocasiones que fue el Gobierno del PP con María Dolores de Cospedal quien la quitó mientras que el segundo ha insistido en que no se ha recuperado en ocho años.

Otro enfrentamiento entre los dos se ha producido cuando el candidato del PP le ha espetado a Page que enero de 2020 votara en contra de una resolución, en las Cortes regionales, para que el PSOE rompiera todos sus acuerdos con ERC y Bildu por ser “agresivos para la unidad de España”. El presidente autonómico le ha reprochado por su parte al ‘popular’ que lleve ocho años “intentando ofenderme” y ahora “esté paseando por toda la región una foto mía con Otegi”. “Hasta utilizaron a ETA en pleno COVID”, ha agregado, mostrando una publicación del PP hablando de las mascarillas con una foto de etarras con pasamontañas.

En el segundo bloque, dedicado a la economía, Page ha vuelto a echar mano de los datos, insistiendo en que “a pesar de todas las cuestas” de la legislatura, Castilla-La Mancha ha creado más de 130.000 empleos, al tiempo que ha vuelto a prometer la creación de otros 100.000 en la siguiente legislatura. De nuevo Núñez le ha acusado de “faltar a la verdad”, argumentando que los castellanomanchegos dedican más de seis meses de su trabajo a pagar los impuestos.

Page le ha rebatido afirmando que la fiscalidad de Castilla-La Mancha es muy similar a la de Madrid y prácticamente la región “con menor presión” impositiva de España. En este punto, el candidato del PP, quien ha interrumpido al socialista en varias ocasiones, ha presumido de sus acuerdos con la Comunidad de Madrid y Andalucía, donde gobierna el PP, para crear “un eje de desarrollo estratégico para el sur de Europa”. “Usted habla de Ayuso (la presidenta madrileña), pero solo puede ofrecer el modelo de Castilla y León (donde el PP gobierna con Vox)”, ha contestado Page.

Poca interacción hubo más allá de entre los candidatos del PP y PSOE. El candidato de Unidas Podemos lamentó que las mayorías absolutas han traído a la región la “precarización de trabajadores y trabajadoras que dependen de la Junta” y aseveró que existe un 30% de “sobrecoste” por culpa de las privatizaciones en la región, a lo que volvió en repetidas ocasiones durante el debate. Se comprometió a revertir esta situación. Además, acusó a “las derechas” de estar “desbocadas” queriendo bajar impuestos. “¿Están dispuestos a destruir los servicios públicos?”.

“El señor Page da datos falseados”, advirtió el candidato de Vox, que aseguró que la “realidad” es que la comunidad autónoma se ha “endeudado”. “Cada niño que nace en Castilla-La Mancha nace con una deuda de 7.500 euros que hay que agradecer al gobierno de Emiliano García-Page”, remató. “El modelo de la coalición progresista nos lleva a la ruina”, aseveró y defendió que “el dinero debe estar en los bolsillos de los ciudadanos”.

Carmen Picazo se indignó frente a las promesas de empleo. “Es tomarnos el pelo. Yo quiero empleos, pero de calidad, no sus paguitas ni sus subvenciones. El empleo los crean autónomos y empresas y hay que dejarlos en paz y dejar de asfixiarlos”, resaltó. “El modelo es justo lo contrario a lo que quiere el régimen socialista, que funciona a base de subvenciones y enchufes”. Apeló directamente a Emiliano García-Page: “¿Se cree de verdad sus datos cuando hay entidades públicas que nos dicen lo contrario?”, espetó.

Ciudadanos y Vox han encontrado un punto en común al alegar bajar la “burocracia” de las personas emprendedoras. Mientras, desde Unidas Podemos recalcaban que “la proyección social y los derechos laborales impulsan la economía”.

En educación y sanidad pública, el tercer bloque temático, los partidos tenían mucho que decir y eso se notó también entre los candidatos. Todos iban de hospitales a centros educativos y volvían a empezar. Gascón ha criticado que el PP saliese a defender la sanidad pública “cuando han sido ellos los que la han destruido”. Además, añadió que “esto también lo está haciendo el gobierno de García-Page”. Por su parte, el candidato de Vox ha apelado a la “imposición ideológica” y ha asegurado que si gobierna derogará las leyes que “buscan adoctrinar”. También propuso “quitar burocracia”. Carmen Picazo lamentó que “con un gobierno mediocre, Castilla-La Mancha es una región mediocre” y apeló a cambiar “radicalmente” las políticas sociales y educativas. “Necesitamos una revolución sanitaria, educativa y social”.

El candidato de Unidas Podemos señaló que la labor es recuperar “recortes y privatizaciones” que se han “agudizado” pero que también hay que mirar “más adelante” y señaló propuestas ya conocidas de la coalición: dentista y ópticas gratuitas, o psicólogos en atención primaria. Carmen Picazo se centró en que la “revolución educativa” debe partir de la libertad de elección de los centros educativos. “Creemos que usted no cree de verdad en la educación”, apeló a Page, a quien preguntó también si va a defender “la igualdad entre educación pública y concertada”. “Porque yo sí”, remató.

Vox volvió en repetidas ocasiones a su propuesta a favor de los centros de educación especial, asegurando que “no permitiremos que desaparezcan” porque “las personas con capacidades diferentes tienen necesidades diferentes”. También advirtió a Emiliano García-Page que tendría que haber “priorizado” la construcción del Hospital Universitario de Toledo durante la pandemia. “La sanidad tiene las peores cifras de toda España y son los propios profesionales los que piden auxilio”.

Entre regiones “mediocres”, “herederos” de Cospedal y botellas con agua del Tajo

Page se ha mostrado molesto con esa apreciación de Carmen Picazo y ha negado que Castilla-La Mancha se una “región mediocre”. “En estos años durísimos nos hemos dado cuenta de que se necesitan los servicios públicos más que nunca. Hoy gastamos tres millones al día más en sanidad, hemos doblado en gasto por estudiante y encabezamos la reducción de listas de dependencia. Crearemos además más plazas para sanitarios y docentes”, ha anunciado.

Núñez también ha negado ser el “heredero de Cospedal” a lo que Page ha dicho que, efectivamente, “el heredero soy yo, que soy el que la he sustituido”. Y tras todo ello, el candidato del PP ha sacado de nuevo a relucir el debate sobre la reforma del ‘solo sí es sí’ espetando a Page que haya permitido que “salgan violadores a la calle”. “No le voy a aceptar que me diga eso, porque soy el primer presidente que alegó contra esa ley y dijo que iba a dar problemas”, ha contestado el socialista.

Finalmente, en un último bloque dedicado a agricultura, ganadería, agua y medio ambiente, García-Page ha presumido de conocer la región “como nadie” y de haberla defendida en Europa y España “con mucha soledad política”. Paco Núñez, en este punto, ha afirmado por su parte que no existe un plan autonómico para luchar contra la sequía, y que existen “graves problemas” debido a los pozos sin legalizar.

García Gascón repartió algunas botellas con agua del Tajo, interrumpiendo la rigidez del debate por un momento pero también siendo fuertemente reprochado por los periodistas moderadores. “Esta agua es de uno de los ríos más contaminados que tenemos en nuestro país. Plomo, mercurio, glifosato”, enumeró, acusando al PP y al PSOE a partes iguales. También afirmó que la coalición impulsará una Ley de Cambio Climático y llamó la atención de la situación de las macrogranjas. “Falta agua y estamos en contra del trasvase, también a la llanura manchega”, explicó.

El candidato de Vox señaló que la situación de los ganaderos es “dramática” insistiendo en la “excesiva burocracia”. “Necesitan que se les deje trabajar en paz”. Moreno lamentó que la región podría haber sido “la huerta de Europa” pero que las “políticas del PSOE” tienen a agricultores y ganaderos “arruinados”. “Si el campo se une y nos da su confianza conseguiremos darle la vuelta”.

La candidata de Ciudadanos explicó que “ojalá hubiera siempre debate de cuestiones importantes”. “Hay que tomar soluciones y si es por consenso mucho mejor”. Desde la formación naranja han apelado a “revitalizar el campo” con “agricultura moderna y digital”, leyendo también que “sin explotaciones sostenibles no tendremos futuro”. “Queremos una Castilla-La Mancha verde y libre”. Tanto Vox como Ciudadanos denunciaron también la posibilidad de “expropiar tierras” en la Ley de Agricultura Familiar, la última aprobada en la legislatura.

Minutos de oro

David Moreno ha explicado en su minuto de oro que se vio a “políticos de siempre haciendo las promesas de siempre”. “A partir del 28 de mayo sólo hay un partido que vaya a cumplir lo que dice, sólo hay un voto seguro”. “Vox es la única alternativa entre cuatro años de abandono y la posibilidad de solucionar los problemas concretos de los castellanomanchegos”, resaltó. “Es el momento de recuperar lo nuestro y cuidar de nuestros vecinos”.

Por su parte, Page ha querido pedir el voto a todos “de corazón”, pensando en “lo que le conviene” a Castilla-La Mancha y en favor de un “gobierno moderado”, que gobierna “para todos y contra nadie”. “El aval de lo que he hecho sirve para justificar que sin en medio de lo que hemos tenido hemos sico capaces de llegar hasta aquí, los próximos años nos merecemos lo mejor. Les garantizo honradez, que no hay demasiada en la clase política en España y también autonomía para defender esta tierra, que no lo pueden decir todos”, ha concluido.

Paco Núñez ha dicho que el debate ha “constatado” que es “el fin de una era” y el “inicio de un ciclo político”. “Tenemos un equipo, ilusión y una garantía, los castellanomanchegos no somos menos que nadie, ha llegado el momento de dejar de mirar con ahelo la buena marcha de otros territorios. Es un momento histórico. Os garantizo mi honestidad; está en juego Castilla-La Mancha y España”.

Carmen Picazo apeló a no votar “lo fácil” y a “liberarse”. “Yo no te pido que hagas lo fácil, te pido que hagas lo mejor para ti. Piensa en la educación que quieres para tus hijos y la sanidad que quieres para tus padres”, insistía en su minuto de oro. “Lo importante no es quien gane el domingo, lo importante eres tú y lo que quieres para los tuyos. Libérate, haz lo que piensas, yo confío en ti, vota Ciudadanos”, finalizó.

“Estoy dispuesto a tirar del carro de esta región, con vosotras y vosotros, para defender los intereses de nuestra tierra”, comenzó el candidato de Unidas Podemos. José Luis García Gascón pidió el voto para “avanzar en esta etapa progresista que se abre”. “Somos la única garantía progresista”, insistió. Y prometió que “nos vamos a dejar la piel para llevar estas medidas progresistas que hemos llevado a cabo desde el gobierno de coalición”. “No vamos a permitir que nadie nos diga que no podemos elegir la mejor opción para la gente en Castilla-La Mancha. Vamos a ser fundamentales para una mayoría progresista”, remató.