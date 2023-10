Feijóo: “El punto de partida de los independistas será el punto final de Pedro Sánchez”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy en Toledo que “quizá [Pedro Sánchez] pueda formar un gobierno, pero nacerá roto” y que “quizá pueda lograr la Presidencia durante un tiempo, pero será un presidente dimitido porque habrá incumplido su principal deber: velar por la igualdad de los españoles. Él ostentará la Presidencia desde la deshonra, y por eso será un presidente dimitido”.

En una plaza del Ayuntamiento de Toledo que no ha logrado llenar, Feijóo pareció dar por hecho que Sánchez volverá a gobernar durante la clausura de un acto “en defensa de la igualdad de todos los españoles” -y contra una hipotética amnistía-, según explicó el propio partido.

“Dicen los independentistas que la amnistía es su punto de partida. Yo digo que el punto de partida de los independistas será el punto final de Pedro Sánchez”, decía Feijóo en un acto del que ha dicho que “es más que una convocatoria de un partido político. Nos convocan 45 años de democracia que no estamos dispuestos a que nos arrebaten. El derecho a progresar en libertad e igualdad de oportunidades que es irrenunciable”.

El líder nacional del PP ha rechazado “someterse” a las minorías en la conformación del Gobierno de España a las que, sin embargo, ha dicho “respetar” para a renglón seguido decir que “el independentismo no quiere a su tierra ni a su gente, solo quiere a su ideología. Y Pedro Sánchez solo se quiere a sí mismo”.

También ha apelado a ese PSOE que no es “el de Pedro Sánchez” porque en su opinión “no rendiría honores a quien ha de responder ante la Justicia ni dejaría que insulten a los socialistas que construyeron el Partido Socialista Obrero Español” y tampoco “le daría la espalda a la decencia. No le daría la mano a Bildu”.

Ha lamentado que “al PSOE ya no le quede amor propio” y acusa a la formación socialista de “absoluta ausencia de integridad y de verdad”. En este aspecto ha vaticinado que “algún día mirará atrás y verá que le avergüenza”. Cree Feijóo que el PSOE de Pedro Sánchez basa su estrategia en “equivocaciones” y presume de haber ganado “limpiamente” las elecciones, para contraponer que “nadie sabe cuándo va a ser la sesión de investidura del candidato que ha perdido las elecciones”.

“El PSOE es el partido más desunido de España” y sostiene que muchos de sus votantes no les darían hoy su apoyo de nuevo. “Si vinieran a Toledo estarían solos, ni siquiera estaría el PSOE de Page”.

Ha criticado la ausencia del presidente castellanomanchego, entre otros, en el acto de esta semana en el Senado buscando el posicionamiento de los presidentes autonómicos contra la amnistía al independentismo. “Los presidentes del PSOE no han ido al Senado porque no tienen nada bueno que decir sobre su partido. Por eso hablan mucho y no hacen nada”.

No cejará en su intento de que el debate siga en las instituciones y el PP aprovechará su mayoría del Senado. “Tras escuchar a los presidentes autonómicos que representan al 70% de los españoles ahora lo vamos a llevar ahora al pleno de la Cámara”, ha anunciado.

En paralelo ha pedido nuevas elecciones para el 14 de enero. “Hagámoslo”, decía, porque en su opinión hay una necesidad de “aclarar” la posición de cada partido y conocer también qué piensan los españoles. “No quieren que opinemos todos”, aseguraba y aprovechaba para contraponer los ‘valores’ del PP. “Somos un partido de Estado que no va a caer en la tentación de atajar ningún camino. En lo que de mí dependa tendremos la España de ciudadanos libres e iguales”, concluía.

Paco Núñez: “Page es cómplice”

Para el presidente del PP de Castilla-La Mancha Paco Núñez que acompañaba a Feijóo en el acto el PSOE practica “un fraude de ley” con sus votantes y sitúa a García-Page como “cómplice” de esta postura. “Esta semana hemos visto como García-Page se ha hecho una enmienda a la totalidad de sus palabras no acudiendo al Senado. Optó por no ir y ofrecer una versión cobarde”.

Y se lo recordaba, ha dicho, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso durante la sesión en el Senado. “Page ha decidido claudicar”, le afeaba, resaltando la asistencia de los presidente autonómicos del PP a posicionarse contra una hipotética amnistía. “Aquí estamos huérfanos, nuestro presidente decidió no ir”.

En su andanada contra García-Page, Núñez le ha acusado de “utilizar el Parlamento de Castilla-La Mancha al servicio del socialismo de Sánchez” y eso, añadía, “lo vamos a impedir”.

Una a una se ha referido a las veces en las que el presidente de Castilla-La Mancha ha hecho declaraciones rechazando el posible pacto del PSOE con los independentistas catalanes para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. “Antes de que se rompa España se romperá el PSOE, dijo Page. Hoy le digo yo que entre sus obligaciones está cumplir con su palabra. Hay que defender a España y Castilla-La Mancha por encima de todo. Cuando un político pierde su palabra, pierde toda la credibilidad”.

La alusión de Núñez a José Bono, “un gran político de esta tierra”

En ese punto Núñez ha querido citar las palabras de José Bono, sin mencionar su nombre, para alabar su postura. “Ya lo dijo un gran político de esta tierra: el que quiere comer aparte es que quiere comer más”, decía Núñez en alusión al expresidente de Castilla-La Mancha a quien ha puesto de ejemplo frente a Emiliano García-Page.

“Pido abiertamente que haya unas nuevas elecciones generales, sabiendo que el PSOE propone abiertamente una amnistía y un referéndum”, ha dicho Paco Núñez en su breve alocución.

Más pronto que tarde Feijóo será presidente del gobierno y es inevitable que en Castilla-La Mancha también gobierne muy pronto el PP Paco Núñez — Presidente del PP de Castilla-La Mancha

“Estamos listos”, decía también al dirigirse a Alberto Núñez Feijóo “para seguir acompañándote en tu proyecto de rigor y eficacia que propones para España”.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha cree que “más pronto que tarde Feijóo será presidente del gobierno” y en su opinión, es “inevitable que en Castilla-La Mancha también gobierne muy pronto el PP”, aunque sin referirse a sí mismo como candidato.

El alcalde de Toledo Carlos Velázquez abrió el acto para pedir que “Toledo sea un muro de contención contra el independentismo” y en su caso ha apelado al PSOE toledano a posicionarse y en particular, sin mencionar su nombre, a Milagros Tolón que le precedió en el cargo al frente del Ayuntamiento y que hoy es diputada en el Congreso. “Quiero saber qué va a hacer. Tiene que responder el PSOE de Toledo.¿Van a elegir la igualdad ante la ley o van a votar a favor de la amnistía?”, ha preguntado.

