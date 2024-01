El Gobierno de Page habla de “vendetta”: “No puede ser que no se pueda opinar, ¿a dónde vamos?”

Ferraz ha reaccionado en tromba contra las palabras del presidente de Castilla-La Mancha ayer en Fitur, después de que situara al PSOE en “el extrarradio de la Constitución” por los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán. Las tensiones también se agudizaron por el encuentro que Emiliano García-Page mantuvo con sus homólogos autonómicos en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, todos del PP.

Tras las reprimendas que se llevó de numerosos dirigentes del PSOE -y que hoy continuaban- este jueves ha tocado el turno al entorno de Emiliano García-Page, que ha salido en su defensa. Hasta el punto de que se ha pedido “coherencia” al PSOE y en particular a Pedro Sánchez con lo que se decía allá por 2019 sobre la situación en Catalunya.

Primero su consejera portavoz en el Gobierno regional, Esther Padilla, también en el marco de Fitur, ha lamentado que “estemos en un punto en este país en que cuando te dejas ver o hablas con el adversario político, hay quien piensa que estás con él”, cuando García-Page, ha resaltado, ha tenido siempre la misma postura, “que es defender los intereses de Castilla-La Mancha”.

“Lo que ayer unía a cuatro presidentes de comunidades autónomas no era su forma de pensar, era la defensa de los intereses de sus ciudadanos, porque son regiones que están infrafinancidas. Lo que estaban haciendo era hablar sobre esa postura y defender que tienen que reclamar esa financiación”, ha afirmado la portavoz de Page.

En este punto, además, ha querido hacer valer la mayoría absoluta del presidente castellanomanchego, la única que el PSOE tiene en todo el país: “Es un respaldo que le han dado los ciudadanos. Y ese apoyo mayoritario nos permite hacer políticas sociales y progresistas que son bandera en el conjunto del país. El presidente no va a dejar de hacerlo, porque es su propia coherencia y es lo que valoran los ciudadanos”.

“Ojalá los cuatro presidentes que se encontraron y tuvieron una charla hubieran sido del Partido Socialista, hubiera sido un orgullo”, ha remarcado Esther Padilla. Y posteriormente, sobre los elogios y defensas que Page está recibiendo del PP frente las críticas de su propio partido, ha afirmado que el presidente regional tiene “unas convicciones socialistas muy fuertes” y sus valores están “fuertemente arraigados en su forma de hacer política”.

De hecho, ha concluido señalando que Page “sufre” cuando en algunas ocasiones critica algo que no le gusta y luego “el tiempo le da la razón”. “Puigdemont tensa la cuerda por intereses propios y eso el presidente lo sufre porque tiene fuertes principios socialistas que se ha dedicado a aplicar, ganando a la derecha y a la extrema derecha en un momento en que no es habitual que se gane como ha ganado él”.

Nacho Hernando reclama “coherencia” al PSOE y en particular a Pedro Sánchez

Casi en paralelo, pero durante una intervención en las Cortes de Castilla-La Mancha el consejero de Fomento salía en defensa de García-Page. “Me siento bastante emocionado con las palabras de la presidenta Ayuso de hoy”, decía Nacho Hernando.

“Quiero reconocerle que haya contribuido a que en lugar de que nos tiremos los trastos a la cabeza, podamos reconocer que independientemente de la distancia que nos separa en lo partidista, somos personas que queremos lo mejor para nuestros vecinos y vecinas y somos capaces de llegar a acuerdo”.

Se refería a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien en declaraciones a Catalunya Ràdio ha dicho que el Partido Socialista desprecia al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, por discrepar con los principios del partido y cree que es un “gran error” enseñarle la puerta de salida.

Ayuso ha afirmado que el verdadero desleal es el PSOE y respalda a Page por tener mayoría absoluta porque “cuando se gobierna para todos los ciudadanos y convences a gente que no es de tu espectro político, como le pasó a Joaquín Leguina o Felipe González”. Respecto a la pregunta de si el presidente podría unirse al Partido Popular ha afirmado que lo que le gustaría es que “se respetara cada uno como es desde su punto de vista” y lamenta que el Partido Socialista se esté “convirtiendo en una secta”.

Para el que fuera portavoz del Gobierno de Page, hoy consejero de Fomento, “que hoy Ayuso haya puesto la voz de alarma sobre que no se debe despreciar a un presidente que gana con mayorías absolutas… Para mí prestigia la política”.

Ha sido durante la sesión plenaria en las Cortes de Castilla-La Mancha, cuando se debatía sobre la carretera M-111 hasta la provincia de Guadalajara, en la que el consejero de Fomento ha sacado a relucir el Plan de Infraestructuras de Madrid y las “conversaciones fluidas” con la vecina comunidad autónoma, en particular en las provincias de Toledo o Guadalajara.

No sé si estoy en el extrarradio del PSOE. Lo que sé es que estoy muy a gusto donde estamos y con la conciencia bien tranquila Nacho Hernando — Consejero de Fomento de Castilla-La Mancha

Hernando ha subrayado el hecho de que Ayuso considere “un completo error” el desprecio a las personas que “han ganado elecciones”. En este punto el consejero ha dicho suscribir totalmente las palabras de la presidenta madrileña.

“Suscribo sus palabras. Me conocen y no me he puesto jamás de perfil. No sé si estoy en el extrarradio del PSOE. Lo que sé es que estoy muy a gusto donde estamos y con la conciencia bien tranquila”.

A renglón seguido ha considerado que “lo que sí es estar no ya en el extrarradio de la moralidad sino del absoluto abismo es que tengamos que ver como respuesta a las declaraciones del presidente Page informaciones de digitales de tirada nacional sobre la situación personal o sentimental de las personas que expresan una opinión. Eso sí que está más allá del extrarradio de la moralidad”.

Su intervención era aplaudida por la bancada socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. “No puede ser que no se pueda acordar, que no se pueda opinar. Que vivamos en una España en la que sea imposible sentarse entre PP y PSOE o cualquier partido que forme parte de las instituciones. ¿A dónde vamos?”, se preguntaba.

Ha rechazado la “dinámica” de que “expresar cualquier opinión” provoque “una vendetta de tipo personal”.

También ha reclamado “coherencia, la misma que ha tenido el presidente Page en algunas declaraciones” en alusión, decía, “a que tengamos claro en este país que el terrorismo no es como el colesterol. No lo hay bueno o malo. Es lo que dice un juez o las leyes”.

Y directamente ha apuntado a la necesidad de “coherencia” refiriéndose expresamente a las palabras del presidente Sánchez en 2019 “cuando decía que le preocupaba que los CDR asienten el terrorismo en España y que más le preocupaba la banalización del concepto terrorismo que hacen algunos políticos”.

Hernando ha dicho coincidir con Pedro Sánchez en esas apreciaciones. “Coincido también hoy con esas declaraciones, pero porque coincido con el presidente Page”, matizaba.

También el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido hoy al encontronazo verbal en el PSOE para censurar que se “humille” al presidente de Castilla-La Mancha, cuando a su juicio “es evidente” que ese partido está “en el extrarradio de la Constitución”. A su entender, es “sorprendente” que el PSOE “considere razonable ser un poco terrorista” y le parezca “muy mal criticar un poco” al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Ferraz no le abrirá expediente

La dirección del PSOE no tiene intención de tomar medidas disciplinarias contra el presidente de Castilla La Mancha y secretario general en esta comunidad por sus críticas contra el partido y la Ley de Amnistía pactada con las formaciones independentistas.

No contemplan por tanto abrir un expediente a Page, según trasladan a Europa Press fuentes de Ferraz, a pesar de las declaraciones que han desatado un enfrentamiento público entre el barón socialista y los principales dirigentes del PSOE.

En los últimos años el PSOE ha expulsado de sus filas al expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, en diciembre de 2022, por considerar que había pedido el voto para la candidata del PP a las elecciones de Madrid celebradas un año antes, Isabel Díaz Ayuso.

El pasado mes de septiembre expulsaron al exsecretario general del PSOE de Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, bajo la acusación de reiterado menosprecio a las siglas del partido por sus declaraciones sobre la posibilidad de que Sánchez pactase con Junts una Ley de Amnistía para favorecer al expresidente catalán Carles Puigdemont.