Page denuncia “un intento de relativización del terrorismo”: “Estamos en el extrarradio de la Constitución”

No quiere ser un “comentarista del día a día” pero Emiliano García-Page ha vuelto hoy a referirse con dureza a las negociaciones entre PSOE, Junts y ERC para conformar la futura Ley de Amnistía. Concretamente, el presidente de Castilla-La Mancha ha rechazado el pacto para que se incluya en la amnistía los delitos de terrorismo siempre que no se hayan vulnerado los derechos humanos. Según su interpretación, esto es un “intento de relativización” del terrorismo y con ello “estamos en el extrarradio de la Constitución”.

Page se ha pronunciado así durante su asistencia a la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Al principio se ha mostrado más cauto al desconocer si se trata de la redacción definitiva, “porque vamos de cambio en cambio hasta el cambio final”. “No sé si sería más prudente esperar al texto final o a la última exigencia que tenga Puigdemont”, ha dicho.

Pero después ha arremetido de nuevo contra el expresidente catalán, al que ha acusado de querer “acabar con la credibilidad de la política en España”. “Estoy viendo que realmente el independentismo catalán no busca solo la amnistía, busca la impunidad”, ha añadido.

Dicho esto, ha dicho sentirse “aliviado” de ver el texto de la enmienda porque “todavía no se les ha ocurrido a los independentistas, no ya que les perdonen todas las tropelías y atropellos que hicieron, sino plantear una ley que además mantenga la inmunidad para los próximos atropellos que quieran hacer”.

“A Puigdemont le beneficia todo lo que vaya fatal”

“Puigdemont no tiene límites y le interesa que al Estado español se le rompan las costuras”, ha recalcado Page, añadiendo que además “quiere obligar al sistema político español, al Gobierno y a las instituciones a romper el consenso, le beneficia todo lo que vaya fatal, quiere que todo esto sea un carajal”.

Preguntado insistentemente por el tema de esta enmienda pactada, Emiliano García-Page ha dicho que “no hay terrorismo bueno ni terrorismo malo” y que “terrorismo significa tener intención de generar terror”. “Hubo mucha gente organizada en aquellos días, en Barcelona, en Catalunya, que quiso generar terror social, y eso lo tienen que decidir los jueces no los políticos”. Por lo tanto, ha afirmado no sentirse cómodo con “ese intento de relativización del terrorismo”.

En cuanto al voto de los diputados del Congreso del PSOE castellanomanchego tras sus numerosas críticas a la amnistía, ha insistido en que “se deben a sus votantes” y no a los “virreyes ni barones regionales”. “Supongo que muchos están sufriendo pero no soy quien para dar órdenes: a mí hace mucho tiempo que no me hace caso ni 'el Siri' del teléfono”.

Finalmente, sobre el margen de cesión del Partido Socialista en estas negociaciones, ha indicado que desconoce los compromisos previos con Junts. “Sé que el PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente, tiene muy claro lo que es la Constitución y probablemente estamos muy en el límite, en el extrarradio de la Constitución, a punto de piar la frontera constitucional. Me gustaría que no se pase nunca”, ha concluido.