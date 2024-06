Pacto Verde, campo y despoblación: mensajes de los candidatos castellanomanchegos en la recta final para el 9J

Quedan poco más de 24 horas para que se cierre la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio y los partidos políticos apuran los actos y mensajes también en Castilla-La Mancha. Repasamos algunas de las propuestas, compromisos y peticiones de los integrantes castellanomanchegos en las listas electorales.

La candidata al Parlamento europeo por el PSOE Cristina Maestre pide el voto para revalidar su asiento en la Eurocámara con el punto de mira puesto en trabajar para conseguir una Unión Europea “más ambiciosa y más autónoma” en materia agroalimentaria, al tiempo que ha colocado como objetivo fundamental reactivar el reto demográfico para luchar contra la despoblación a nivel continental, toda vez que las iniciativas previstas para el último mandato quedaron en 'stand by' por la sucesión de crisis sanitarias y bélicas.

Ha señalado que ahora mismo, la situación en Europa, marcada por guerras y bloques comerciales, “hace aventurar una legislatura en la que se han de tomar decisiones importantes”.

La guerra en Ucrania y la dependencia de la UE a determinados productos como los combustibles fósiles o la dependencia de semillas e insumos agrarios ha hecho “abrir debates en torno a la autonomía estratégica”. Ahora, la voluntad es “avanzar para que Europa sea más ambiciosa y más autónoma”, para lo cual hay que potenciar lo agroalimentario.

“Vamos a trabajar para hacernos más autónomos, menos dependientes de países que abusan de su posición dominante, y eso se traducirá en los agricultores de Castilla-La Mancha”, ha señalado. Para ello, se apostará por “una reindustrialización verde que nos haga más autónomos mientras se cuida el planeta”.

La candidata ciudadrealeña ha puesto el foco en la importancia de la Política Agraria Común, que tiene “mucho peso en Castilla-La Mancha”. Tras un año de política en vigor, “se ha tenido que reformar porque la realidad va colocando las decisiones en su sitio”. Eso sí, “queda mucho por avanzar” y es necesario seguir trabajando en Europa para “hacer más rentables las explotaciones”.

El PP quiere “ofrecer soluciones” al sector primario

El candidato número 27 en la lista del PP a las elecciones europeas de este domingo 9 de junio, Santiago Sánchez, ha asegurado que acabar con la “incomprensión hacia el campo”, aumentar la competitividad y la I+D+i y mejorar la gestión de fondos europeos en Castilla-La Mancha serán las principales misiones que tendrán los 'populares' en la próxima legislatura europea.

En lo referente al campo, ha manifestado que pretenden “acompasar lo que debe ser el respeto y la protección del medio ambiente con la realidad de un sector que necesitamos que sea viable, que sea rentable y que tenga posibilidades de seguir creciendo en los próximos años”.

“Nosotros lo que queremos ofrecerles -al sector primario- son soluciones. Nosotros somos un partido europeísta que cree en el campo, que cree en los agricultores, en los ganaderos, en todo nuestro entorno del sistema agroalimentario, porque forma parte de nuestra identidad, especialmente para los castellanomanchegos. Y tenemos muy claro que desde Europa se puede generar el bienestar y las políticas de ayuda a la agricultura y la ganadería que nuestro campo necesita. Además, tenemos una hoja de servicios demostrada en cuanto a la defensa del sector del campo y a la defensa de las políticas europeas; hemos tenido dos comisarios de Agricultura”, ha expuesto.

Asimismo, ha lamentado que España tiene “un problema de competitividad” y Castilla-La Mancha “lo tiene por extensión”, algo que al final, ha dicho, se traduce en una pérdida de renta per cápita. Para mejorar ese problema, ha proseguido, “hay que influir y desarrollar políticas desde Europa que actúen sobre aquellos elementos que nos pueden hacer ganar competitividad”, poniendo el foco en la productividad.

Podemos apuesta por ingreso mínimo vital europeo

Por su parte, la candidata de Podemos al Parlamento europeo, la albaceteña Carmen Fajardo, ha planteado que el papel de su partido en las instituciones europeas pasará por conseguir una PAC “con un reparto más justo” de cara a conseguir que el dinero “vaya realmente a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, no a los terratenientes”.

Fajardo ha reivindicado que la política europea “también debe apoyar más la incorporación de jóvenes y mujeres al campo”, además de comprometerse con el sector ecológico y con el objetivo de frenar “la especulación en el campo”, aplacando “la entrada de productos de otros países con condiciones medioambientales y laborales que son totalmente insuficientes”.

En el capítulo más propositivo, Fajardo ha señalado que también desde las instituciones europeas se puede abordar el acceso a la vivienda, “un derecho básico”. “Las casas son para vivir, no para especular, y llevamos en el programa un parque público de viviendas europeo, medida que también proponemos para Castilla-La Mancha”, ha enfatizado.

Podemos también dará la batalla para la recuperación del tren convencional a su paso por la provincia de Cuenca o iniciativas para aflojar las listas de espera sanitarias, además de conseguir “la eliminación de las privatizaciones y una educación universal” hasta la universidad. Otra de las propuestas estrella desde el programa de Podemos es la instauración de un ingreso mínimo vital europeo que ronde los 750 euros al mes, además de la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.600 euros.

Vox apunta a los fondos de cohesión

De otro lado, el candidato número 7 en la lista de Vox a las elecciones al Parlamento Europeo, Pedro Narro, ha asegurado que su partido trabajará para que se aumente el presupuesto europeo que llegue a Castilla-La Mancha desde los fondos de cohesión y la Política Agraria Común (PAC), así como las cuantías dirigidas a la lucha contra la despoblación y el reto demográfico.

Castilla-La Mancha “se juega mucho en esos fondos”, cuya negociación va a empezar “dentro de muy poquito”. “Nosotros ya estamos trabajando para que no solamente se aumente el presupuesto sino que se dirijan mejor todas esas medidas, líneas de actuación y reglamentos”, ha explicado.

Especial mención ha hecho Narro de los fondos necesarios en la región para la despoblación, destacando su importancia para poder “afrontar con garantías uno de los principales retos que tenemos aquí, en Castilla-La Mancha”.

En este aspecto, ha recordado que la Unión Europea “redactó hace unos años una visión a largo plazo para las zonas rurales”, pero ha asegurado que “esa visión no sirve, porque no tiene en cuenta que la agricultura, la ganadería y la caza son los motores económicos de las zonas rurales y así tienen que ser considerados en las grandes políticas de la Unión Europea”.

Ciudadanos: el Pacto Verde “no puede ser una imposición”

Finalmente, la candidata número 3 de CS a las elecciones al Parlamento Europeo, Mariana Boadella, ha abogado por “renegociar” el Pacto Verde en la próxima legislatura del organismo europeo para solucionar el “problema de velocidad” que, a juicio de su partido, ha habido en su aplicación. Ha manifestado que hay que “escuchar” a los sectores más implicados en este Pacto Verde, ya que “se ha querido ir a una velocidad que hay sectores en el campo que no es que no quieran, es que no pueden seguir esa velocidad”.

A juicio de Ciudadanos, el Pacto Verde “no puede ser una imposición, como proponen unos”, ni tampoco “se puede volar por los aires” porque Europa necesita “ser más sostenible”. “No hay otra opción”, ha remachado.

“Y lo que hay que buscar es ese término medio que precisamente Ciudadanos propone, que hagamos el medioambiente, la vida y el desarrollo rural compatibles”, ha abundado, insistiendo en que “se trata de negociar, de trabajar y de escuchar”, algo que Ciudadanos “lleva haciendo diez años” en las instancias europeas.

Boadella ha desgranado otras propuestas para el campo que su partido defiende en esta campaña electoral para las elecciones europeas, como es reducir la burocracia, algo que “no solo beneficia al campo, sino que beneficia a toda la sociedad”. Del mismo modo, también apuesta por “renegociar” unas importaciones “que no tienen los controles suficientes”, exigiendo más vigilancia en los productos que llegan a la Unión Europea procedentes de terceros países.