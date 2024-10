Page arremete contra el cupo catalán y advierte: “O es de todos y entre todos, o no habrá financiación”

“El acuerdo de financiación que haya en España o es de todos y entre todos, o no habrá”. Son palabras de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, durante la celebración del séptimo Debate sobre el Estado de la Región en el que interviene como presidente autonómico, el primero de la vigente legislatura. No es ninguna novedad. El socialista lleva ya mucho tiempo reclamando un modelo de financiación que sea “justo” para la comunidad y afeando a los independentistas sus propuestas que considera “egoístas” y “populistas”.

“La financiación es un tema muy serio y un modelo de gestión que lleva tanto tiempo retrasado, requiere un debate sereno, y no al albur de la coyuntura y tampoco por la política de hechos consumados”, resaltó Page. Y es que aunque la economía castellanomanchega va creciendo, “en algunos aspectos ganando escalones respecto a la media española”, en otros todavía cabe acelerar y mejorar. “Sin duda”.

“En financiación, se acabó el populismo y la política de hechos consumados”, advirtió García-Page, en varias ocasiones. “El acuerdo de financiación que haya en España, o es de todos y entre todos, o no lo habrá. Es tan sencillo como eso”, recalcó. Así lo ha defendido durante los últimos meses y también en su reciente reunión con Pedro Sánchez, la primera en seis años.

Page predice que va a ser “difícil” y “duro”. “Me tocará aguantar muchos ataques, pero es para lo que me he metido en política y es para lo que defiendo la camiseta de la región”, zanjó.

“La unidad de España nunca ha estado tan vinculada a la igualdad”

Ha advertido una y otra vez de que no cejará en su empeño, porque tiene “un convencimiento absoluto de que la unidad de España nunca ha estado tan vinculada a la igualdad”. “El objetivo de mi vida es combatir todo tipo de privilegios”, insistió. Por lo menos, desde el “punto de vista del compromiso político”.

Por eso, lamentó que se quiera romper la igualdad, y, además, “tomándonos el pelo”. “Esto riza todos los rizos”, reprochó. Y de este modo, insistió en que “igualdad es lo mismo que unidad” y criticó, una vez más, que “los mismos que quieren romper la unidad de España, son los mismos que quieren hacer uso del egoísmo y tener más que los demás. ”Por lo tanto, nunca ha ido más unida la igualdad con la unidad“.

Y todo este discurso, puntualizó, no es una defensa “patriotera ni demagógica”, sino que es “lo que siente y lo que sentimos todos”. Regiones como Castilla-La Mancha, añadió, son producto del “esfuerzo de que nadie se quede atrás”, de que en el Estado de España “no haya regiones de primera ni de segunda”. Para Page, estos planteamientos son “de perogrullo”, pero también quiere dejarlo “claro” en la sede parlamentaria.

“El principal aspecto para denominar a un país como soberano es, precisamente, que compartamos la riqueza”. Está preparado, advirtió, para seguir recibiendo insultos y que “me llamen de todo los independentistas”. “Pero desde mi última visita a la Moncloa y las últimas declaraciones del verano, todavía no he encontrado un solo argumento en contra. Insultos, todos. Pero un argumento de razón, no lo he encontrado”, concluyó.

Finalmente, hizo un llamamiento por revisar de una vez por todas la financiación autonómica, apuntando a que la brecha entre “lo que se queda el Estado y las autonomías”, se ha “ampliado muchísimo”. “Los ingresos del Estado han crecido el doble que los de las comunidades autónomas”, afirmó. “¿Y quién gana sin que haya modelo? Nosotros estamos sufriendo, junto con Murcia, PP, Valencia, PP y Andalucía, PP”, recordó.

El presidente regional ha reclamado una “reestructuración de la deuda” para las comunidades infrafinanciadas y señaló también que se va a instar al Gobierno de España a realizar un proyecto de armonización fiscal. Ya lo dijo a la salida de su reunión con Pedro Sánchez y hoy lo ha repetido antes las Cortes castellanomanchegas. “Esto es unidad de España”, insistió, “evitar la competencia entre las comunidades autónomas”.

“Si en vez de ser los independentistas catalanes los que dicen que como son más ricos se lo quieren quedar y dar poquito, el planteamiento lo hiciera la Comunidad de Madrid, la que tiene más renta de España, estoy convencido de que toda la izquierda de España y todos los miembros de Gobierno, incluso las terminales territoriales vendrían diciendo que eso rompe la igualdad de España”, explicó. Pero él lo dice, “lo haga quien lo haga”.