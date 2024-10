Page plantea a Sánchez la negociación “multilateral” de la financiación y una ley de armonización fiscal

Han pasado seis años desde el último encuentro oficial entre el presidente de Castilla-La Mancha y Pedro Sánchez. Este viernes el presidente del Gobierno de España ha recibido a Emiliano García-Page dentro de la ronda autonómica que se prolonga ya desde hace varias semanas, previa a la Conferencia de Presidentes prevista para diciembre.

Page ha explicado a la salida de la reunión que ha planteado a Sánchez que la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica “debe ser multilateral”. Un modelo en el que “no haya regímenes, más allá de los que de por sí recoge la Constitución. Es más creo que tanto el régimen especial vasco como navarro tendrían que sentirse muy amenazados por las pretensiones de los independentistas catalanes”.

El encuentro se ha prolongado durante más de dos horas, retrasando la comparecencia de García-Page que estaba prevista para las cinco y media de la tarde.

“No sería entendible tirar tanto de la cuerda como para que se rompa”, ha insistido sobre la negociación de la financiación. “Ninguna comunidad autónoma y desde luego no Castilla-La Mancha, va a tener como base el documento firmado entre el PSC y ERC”. En su opinión, solo “está bien como documento para la gobernabilidad de Catalunya”.

Dice no haber salido con más información que antes del encuentro sobre la financiación catalana pero también que le ha trasladado a Sánchez su opinión al respecto: “Es un concierto como la copa de un pino que se mira en el espejo del cupo vasco. No me voy a apear y me resulta de todo punto inadmisible”.

En dos ocasiones ha dicho haber planteado al presidente del Gobierno de España un debate multilateral entre las comunidades autónomas“ para intentar ”cuadrar el círculo“ a sabiendas de que ”no es fácil“, con la gobernabilidad de España - y de Catalunya- de por medio.

“Se trata de reforzar los mecanismos de igualdad, de cohesión del sistema impositivo español con progresividad y blindar el Estado del Bienestar que es el santo y seña del partido en el que milito”.

Ha sido un encuentro “cordial y respetuoso”, comentaba, tras se preguntado por el ambiente de la reunión aderezada desde hace meses por la posición crítica por parte de Page en relación a cuestiones como la ley de amnistía o la llamada financiación singular para Catalunya.

“El PP dirá que poco más esperaban que viniese con una bomba lapa para dejarla colocada. Estamos acostumbrados a escuchar bobadas”, aseguraba después de que ayer el portavoz del PP en el Congreso Miguel Tellado tildase a Page de ser “uno de los personajes más peligrosos del sanchismo y del PSOE”.

Plantea una Ley de Armonización para “evitar el dumping fiscal”

También ha explicado durante la rueda de prensa posterior que su gobierno remitirá un documento de trabajo al Ejecutivo español para plantear una Ley de Armonización Fiscal. “No sé si gustará a los nacionalistas. A los independentistas nada. No sé si encajará”, reconocía, pero sostiene que se trata de “evitar el dumping fiscal: pedir por un lado y regalar por otro”.

Y eso, abundaba, cree que es “coherente” para garantizar las competencias y los servicios de las comunidades autónomas.

“La riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanomanchegos, la riqueza de Catalunya no es de los catalanes. Es de todos”, ha reiterado, en un mensaje que ya le hemos escuchado en varias ocasiones.

Eso, insistía, “si alguien está buscando que pasemos a distribuirla entre 17, como supuesta solidaridad, no es un modelo federal que siempre ha defendido la izquierda”.

Ha tirado también del “precepto de la izquierda” que pasa por que “paguen más los que más tienen”, en varias ocasiones frente al “privilegio”. “No hay singularidad posible para abordar la sanidad o la educación de nuestro hijos. Ningún territorio puede querer quedarse con toda la riqueza que tiene, porque entre otras cosas lo tiene es gracias a la generosidad de generaciones enteras de toda España”.

Y por eso sostiene que “distribuir la riqueza como si fuera una cuota no es solidaridad. Eso es darle la vuelta al modelo constitucional y al modelo federal que algunos vemos tras el Estado autonómico”.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera no puede ser el órgano definitivo para pactar la financiación autonómica

A Page le han preguntado sobre si el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es el foro adecuado para la negociación de la financiación autonómica o si apuesta otro formato. “No me importa que sea a nivel de presidentes la conversación. No doy por válido el documento de los independentistas. Ni para estudiarlo”, decía, para aclarar que en todo caso el CPFF “no puede ser el órgano definitivo para pactar porque la mitad de los votos la tiene garantizada el Gobierno de España en sí mismo”. Por eso sugiere que “antes de ese consejo tenemos que haber hablado. La reforma es para todas las comunidades”.

“Urge” aplicar nuevas reglas de explotación al trasvase

Emiliano García-Page ha entregado al presidente del Gobierno de España un documento con 190 asuntos “pendientes” con la comunidad autónoma. “Sobre muchos de ellos no ha dado tiempo a hablar”, reconocía, pero sí sobre el agua.

En concreto ha dicho que “urge aplicar” las nuevas reglas que han de regir las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Un compromiso pendiente y que tenía que haber estado ejecutado en febrero. Era el plazo previsto (e incumplido) tras aprobarse los planes hidrológicos de las demarcaciones intercomunitarias, para el tercer ciclo de planificación. En el caso de la cuenca del Tajo la normativa exige respetar los caudales ecológicos del río.

“Es insultante que se quiera desecar cualquier río o desviarlo de su curso, me vale para cualquiera, no solo para el Tajo”, ha comentado. “En España lo primero para solicitar agua que se reste a otros territorios es al menos agotar toda la capacidad de desalación que hay y además defiendo que haya más desalación”.

También ha exigido dar solución a un problema histórico y enquistado en el Alto Guadiana a través de la llamada tubería manchega. Han hablado de ella. No solo en lo que tiene que ver con el acceso al agua para dar de beber agua de calidad a 350.000 personas o para solventar “el problema de explotación de los acuíferos”, sino porque el Gobierno castellanomanchego espera poder usar el agua en la zona para el desarrollo industrial.

Sobre la cuestión del agua, Page no ha ocultado en distintas comparecencias públicas que Castilla-La Mancha necesita más agua, no solo para beber, sino también “para regar y mucho más”.

¿Y el pacto nacional del agua que plantea el PP?, le han preguntado, aludiendo a las peticiones de los presidentes de la Región de Murcia y de la Comunitat Valenciana que en sendas reuniones justo antes del castellanomanchego han pedido hablar de agua en la Conferencia de Presidentes.

“No tengo problema”, ha dicho García-Page. “Llegará un tiempo en que la Mancha necesitará agua del mar” y ha bromeado con el hecho de que Castilla-La Mancha no lo tenga. “Si lo tuviéramos no podríamos sombrillas sino desaladoras”.

Han hablado de energía la energía -en particular la procedente de fuentes renovables-, apuntando que la red eléctrica española “necesita un acelerón urgente” y que lo mismo ocurre con las infraestructuras, especialmente el AVE a Lisboa. “Conviene acelerar hacia Talavera y Extremadura. Las infraestructuras tampoco han tratado por igual a los territorios. Hay que equilibrar el este y el oeste del país y están en tiempo de descuento”.

Después ha cargado contra la liberalización de autopistas, “que se hicieron en tiempos de Álvarez Cascos” y añadía, “no sé con qué órgano del cuerpo, pero no con la cabeza”, ironizaba.

Entre los periodistas, también se ha suscitado interés por si la conversación había incluido la cuestión del próximo cónclave socialista de noviembre. “No, no lo hemos hablado. Estamos en la Moncloa y venimos a representar a todos los ciudadanos, no solo a los que militan en mi partido”.