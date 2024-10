El PP cree que Page “ha salido de Moncloa con las manos vacías” tras reunirse con Sánchez

El PP castellanomanchego cree que tras la reunión que este viernes ha mantenido el presidente regional con Pedro Sánchez en la Moncloa “no se ha traído ni un solo céntimo para Castilla-La Mancha, ni un solo compromiso, ni una fecha certera, comprometida por el Gobierno de España”.

Así ha valorado la número 2 del PP regional Carolina Agudo el encuentro de Emiliano García-Page con el presidente del Gobierno de España. “Es triste pero después de la expectación que el propio García-Page había creado hoy ha salido de Moncloa con las manos vacías, pero pidiendo una subida de impuestos para todos los españoles”.

Al PP no le ha gustado que el socialista haya pedido una Ley de Armonización en España para evitar el dumping fiscal. Eso, según lo interpreta la formación es “pedir que suban los impuestos a todos los españoles y en eso coincide con el señor Rufián”.

El balance para el PP es “nada de nada” y le ha afeado que no le haya trasladado a Pedro Sánchez su intención de romper la disciplina de voto en el Congreso. “No le ha dicho a la cara que no cuente con los votos de los ochos diputados del PSOE en el Congreso para aprobar el cupo catalán” en relación a la financiación autonómica. Y por eso sostiene Agudo que la reunión solo ha servido para que “Page le haya pasado la mano por la espalda a Sánchez”. Para los 'populares', “esto no va de criticar, va de votar en contra”.

Sostiene que hoy Page “ha vuelto a hacer una obra teatral simulando un enfrentamiento con Pedro Sánchez que no existe”. Desde su punto de vista la reunión “ha sido un bluf”.

Además, ha acusado al presidente castellanomanchego de “menospreciar” al Consejo de Política Fiscal y Financiera después de que Page comentase en la rueda de prensa posterior a la reunión que “no debe ser el órgano definitivo para pactar la financiación autonómica” porque en su opinión la mayoría que ostenta el Gobierno de España no propicia el consenso. En este aspecto le ha afeado que no haya pedido la convocatoria “inmediata” de este consejo.

Sobre la cuestión del agua, Carolina Agudo ha asegurado que Page “no ha entregado” al presidente Sánchez el documento del pacto del agua de la comunidad autónoma suscrito por medio centenar de organizaciones y entidades y le ha acusado de “ningunearlas” porque prefiere “estas en las fanfarronadas y en los chistes”. Después le ha acusado de “enfrentar” y “menospreciar” a otras comunidades autónomas, “las de Levante”.

PSOE: ha defendido un modelo “justo” para que la región deje de estar “infrafinanciada”

Por su parte, el PSOE ha valorado positivamente la posición del presidente en su encuentro con Pedro Sánchez porque ha defendido temas “de importancia” para Castilla-La Mancha, pero, sobre todo, que tienen que ver con el desarrollo de la región.

En rueda de prensa desde Alcázar de San Juan (Ciudad Real), portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha señalado que lo que se ha hablado esta tarde en la reunión entre el presidente de Castilla-La Mancha y el presidente del Gobierno de España, es lo que Emiliano García-Page ha venido diciendo, y ha aplaudido lo claro que ha sido en sus planteamientos.

“La financiación autonómica es uno, pero el agua también es importantísima para el desarrollo de esta región, así como las infraestructuras y la energía a la que ha hecho referencia el presidente en esa reunión. Por tanto, aplaudir la clara defensa del presidente Page de los intereses de Castilla-La Mancha”, ha aseverado.

Así, Abengózar ha elogiado que “con altura de miras y firmeza”, el presidente de esta tierra haya pedido un cambio en la financiación autonómica.

Un modelo “justo y equitativo”, por el que Castilla-La Mancha deje de estar “infrafinanciada”, y esa financiación cubra, de verdad, “el coste real de lo que supone en una comunidad, con cinco provincias, con su dispersión geográfica, con su densidad poblacional, con el envejecimiento de la población, prestar servicios públicos en cada rincón de nuestra región”, ha expuesto.

Y lo mismo en materia de agua, donde Abengózar ha trasladado que el presidente Page ha defendido que se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo, que se cumplan las normativas europeas sobre caudales ecológicos y, por tanto, “que se empiece a plantear seriamente este país como alternativa al trasvase Tajo-Segura, la desalación”.

“Esa es la postura clara del presidente de Castilla-La Mancha y del PSOE regional, y el PP de Núñez no puede decir lo mismo”, ha asegurado, cuando “se sitúa en ese claro mensaje que lanzan los presidentes del Levante, de Murcia, de Valencia, de Pacto Nacional, y que, desde luego, nada tiene que ver con defender los intereses hídricos de Castilla-La Mancha, sino que está diciendo otra cosa”.

La portavoz socialista también ha lamentado los insultos del PP de Castilla-La Mancha, los días previos a esta reunión, y que los 'populares' “se sitúen otra vez en el lado radical, cero constructivo y del insulto, porque hemos venido viendo cómo insultaban al presidente de Castilla-La Mancha”.