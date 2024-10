Page dice que “es ilegal” instalar un centro de acogida de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real

La tarde del martes estaba reservada a las intervenciones de los grupos de la oposición durante el Debate sobre el Estado de la Región en las Cortes de Castilla-La Mancha. Es el primero de la legislatura y ha tenido un protagonista inesperado: el aeropuerto de Ciudad Real.

Hasta tal punto que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que su gobierno comunicará “por escrito mañana mismo” que los informes jurídicos de la Junta castellanomanchega “tienen claro” que “con la legislación actual” la posibilidad de instalar un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) en el aeropuerto de Ciudad Real es “ilegal” y además “no se enmarca en los usos previstos del Plan de Singular Interés” de la instalación aeroportuaria.

Un día antes se supo que el Gobierno de España había comunicado al Ejecutivo de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Bienestar Social que este aeropuerto, que es privado y que no tiene vuelos comerciales, se encontraba entre las instalaciones que se barajan como posibilidad para ubicar de forma “temporal” un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED).

“¿Puede el gobierno de España saltarse la legislación autonómica a las bravas?”, se preguntaba Page. Y él mismo respondía: “Probablemente puede, pero si lo van a hacer estamos dispuestos a debatirlo con las administraciones implicadas”.

La confusión inicial sobre la información acerca de este proyecto desencadenó ayer un intenso cruce de declaraciones que ha continuado este martes. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha lo calificaron de “barbaridad” y esta mañana el propio presidente regional Emiliano García-Page confirmaba desconocer el proyecto. Tanto el PP como Vox salían en tromba para rechazar la idea. Los populares hablaron de un “campo de concentración” para migrantes “sin condiciones humanitarias” a la hora de albergar a estas personas e incluso se la calificó de “Guantánamo manchego”.

El alcalde de Ciudad Real Francisco Cañizares ha llegado a decir que Tragsa ya había iniciado las obras y el desmentido no ha tardado en llegar. Desde varios ámbitos del Gobierno de España calificaban sus afirmaciones de “irresponsables” y de “polémica ficticia”.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones primero, la Delegación del Gobierno de España y la Subdelegación en Ciudad Real después, aclaraban que solo se está estudiando la posibilidad y que esta infraestructura es “una de cientos”, según decía también hoy la ministra portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La cuestión es que la polvareda generada ha salpicado también el Debate sobre el Estado de la Región en Castilla-La Mancha. García-Page no lo ha sacado a colación durante su intervención de la mañana, durante cerca de cuatro horas, pero ya por la tarde, en el turno de la oposición, el presidente del PP Paco Núñez lo abordaba directamente.

“Hay una pregunta clave: parece que conocían hace días la intención del Gobierno de hacer un campamento de inmigrantes ilegales y lo que querían era una portada nacional para el día del debate”, le espetaba Paco Núñez a Emiliano García-Page.

El líder del PP castellanomanchego ha llegado a afirmar que “ha habido empresas de seguridad en la zona viendo cómo se iba a hacer toda la instalación” y entonces le preguntaba: “¿Desde cuando sabía del campamento de inmigrantes ilegales? ¿Quién miente? ¿El Gobierno de España o ustedes?”.

Parece que conocían hace días la intención del Gobierno de hacer un campamento de inmigrantes ilegales y lo que querían era una portada nacional para el día del debate Paco Núñez — Presidente del PP de Castilla-La Mancha

“Deben ser los únicos que piensan en España que estoy compinchado con Sánchez en lo del aeropuerto de Ciudad Real”, ironizaba el presidente castellanomanchego. “En primer lugar a este gobierno nadie le ha informado, ni aunque lo diga la ministra portavoz, a la que alguien ha engañado o ha dado un mal dato”.

Page ha desmentido que el Gobierno de Castilla-La Mancha tenga información. “No es cierto, nadie ha llamado para explicar lo que se pretende hacer” y ha asegurado que fue la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien tras los rumores llamó al ministerio del ramo. “De forma bastante atropellada, cuando no muy ofensiva, se nos dice de todo, menos los que quieren hacer”.

En opinión de Page, “este es un terreno muy abonado para todo tipo de demagogia” y ha pedido que “se respeten las formas porque cuando son las que han sido, esconden un fondo muy sospechoso”. No cree que sea “un problema” el hecho de que el Gobierno regional “quiera estar informado de lo que quiera hacer el Gobierno central con una instalación que ha costado 32 millones de euros”.

A renglón seguido aseveraba: “Ni se nos ha informado, ni se nos ha tenido cuenta, ni se nos ha dado información detallada a esta hora” y como había hecho el alcalde de Ciudad Real, del PP, en horas previas, decía saber que “algunas organizaciones sociales han dicho que este no es modelo”.

Alguien no está haciendo bien las cosas en esta materia y quiero pensar que no es la ministra del ramo ni el presidente, porque me hubiera comentado algo Emiliano García-Page — Presidente de Castilla-La Mancha

Después ha asegurado que la región “colaborará siempre para tratar a los emigrantes con humanidad pero el modelo por el que apostamos es el de los ucranianos. ¿Alguien ha creado problemas con ucranianos o con inmigrantes de la guerra de Irak? Se les ha atendido”.

Otra cosa, argumentaba, es que “si alguien piensa que la manera de poner un centro de internamiento de inmigrantes en una instalación de explotación de aviación comercial. Si alguien piensa que llevar a migrantes a hangares es una solución, a nosotros no nos lo han contado”.

Hace unos días estuve con el presidente, hablamos de la inmigración, y a mí nadie me ha dicho nada. Estoy convencido de que el presidente no lo sabía Emiliano García-Page — Presidente de Castilla-La Mancha

La falta de información al respecto le hace pensar en “que algo sospechoso o inconfesable se está planteando. Hace unos días estuve con el presidente, hablamos de la inmigración, y a mí nadie me ha dicho nada. Estoy convencido de que el presidente [Sánchez] no lo sabía”.

Page zanjaba que “si se pretende tratar con humanidad a los inmigrantes tratando con distancia y opacidad al Gobierno de Castilla-La Mancha, no pueden ir bien las cosas. Alguien no está haciendo bien las cosas en esta materia y quiero pensar que no es la ministra del ramo ni el presidente, porque me hubiera comentado algo”.

Desde Vox, el presidente del Grupo Parlamentario David Moreno ha dicho no creer las afirmaciones del presidente. “Pregúntele a la gente cuál es su opinión y no tome el pelo a los castellanomanchegos diciendo que no sabía nada”, espetó Moreno que ha calificado de “centro de ilegales” la idea para el aeropuerto de Ciudad Real. “Es un proyecto que estaba encima de la mesa desde el 1 de octubre”, aseveró el diputado regional. “¿No se lo dijo Pedro Sánchez?”, preguntaba en relación con la reunión mantenida por ambos presidentes el día 4 de octubre.

“Usted llega aquí como si nada. Usted o se lo ha callado o Pedro Sánchez no se lo dijo”, sentenció. De todos modos, para el portavoz de Vox, García-Page es “cómplice del efecto llamada de la inmigración ilegal”, una “verdadera invasión” que “empobrece los salarios en beneficios de los más poderosos”, decía el diputado de extrema derecha, sin salirse de su argumentario habitual respecto a las personas migrantes.

Núñez propone a Page pedir “juntos” la dimisión de Pedro Sánchez

Paco Núñez ha terminado proponiendo a Emiliano García-Page plantear una propuesta conjunta para instar al Gobierno de España “a que no salga adelante el posible campamento de inmigrantes ilegales en Ciudad Real”. Y todavía más, de salir adelante, la propuesta pasaría por pedir “juntos” la dimisión de Sánchez.

“Si Pedro Sánchez sigue adelante, ¿va a retirar el apoyo que le da para continuar como secretario general? ¿Va a retirarle el apoyo si sigue con este ataque permanente a la Constitución y la defensa de España?”.

El presidente de Castilla-La Mancha no ha respondido de forma directa y lo que sí ha dejado caer que a su Gobierno no le “vale” que el Ejecutivo central diga que es “una solución de emergencia hasta Navidades”, desvelando así incluso detalles sobre la supuesta “temporalidad” de la instalación.

García-Page también ha dicho que el aeropuerto de Ciudad Real “se hizo con la mejor intención”, aunque ha reconocido que quizá no “de la mejor manera” y recordaba que se ha planteado “muchas veces” al Gobierno de España que apoyen la infraestructura “porque puede ser viable y no queremos renunciar a una instalación que nos ha costado muchos disgustos y dinero”.