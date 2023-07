El alcalde de un pueblo de la España vaciada que sufre por la falta de cobertura: “No he dormido de la preocupación”

Como tantas otras localidades, El Hoyo, una pedanía de la localidad de Mestanza en la provincia de Ciudad Real, casi en Jaén, suele atraer más población en verano. Es casi tradición de las familias volver a los lugares de origen en los meses más tranquilos del año. O así era hasta que, a principios de julio, el pueblo sufrió grandes problemas de cobertura que dejaron a la localidad prácticamente aislada. “Hasta el día 15 no hubo nada de servicio, ni fijo ni móvil, ni siquiera funcionaba el botón de teleasistencia”, asegura Elena Ruiz, cuyos padres viven en la pequeña pedanía. Desde el día 15, por otro lado, aunque ha vuelto la cobertura, funciona de manera “intermitente”. “Así estamos, hay días que hay, otros que no, va a ratos”, señala.

Ana Castillero, primera alcaldesa de la España Vaciada en Castilla-La Mancha: “Nadie va a regalarnos nada”

Mucha gente mayor vive sola y aunque tiene el botón de teleasistencia, en estos días no ha funcionado Elena Ruiz — Vecina de El Hoyo (Ciudad Real)

Lo que sí funciona es el Wi-Fi, pero no siempre tampoco, con el que se pueden hacer videollamadas para ver cómo están los ciudadanos que viven de forma permanente en el pueblo. “Yo sólo voy los fines de semana, porque trabajo fuera. El verano pasado podía teletrabajar, pero este año el servicio no lo permite. Incluso, la única oficina de Globalcaja que viene a la localidad, los viernes, tuvo que irse porque no había cobertura, servicios ni red y no se podía hacer nada. Así que el pueblo se quedó sin servicio y tuvieron que esperar una semana o ir a Puertollano, que es el gran núcleo más cercano, para poder hacer sus recados en el banco”, explica.

Elena explica que viven menos de 200 personas en la pedanía, “casi todo gente mayor jubilada”. “En verano la población aumenta mucho, en especial por la gente joven que llega con las vacaciones. Pero ahora la situación es muy complicada. Me preocupan mis padres, pero ellos por lo menos viven juntos. Si a alguno le pasa algo, sé que va a pedir ayuda, pero mucha gente vive sola y aunque tiene el botón de teleasistencia, en estos días no ha funcionado. ¿Y por la noche? Es muy complicado para ellos poder comunicarse con ellos”, asegura Ruiz. “Al final los afectados siempre somos los vecinos”, remata.

Desde la Consejería de Bienestar Social, explican que se ha comprobado que el servicio de teleasistencia funcionaba en esta semana de julio, la última. Son 16 los usuarios activos en la pedanía, y se ha testado que las pulsaciones del servicio funcionan sin problema. Sin embargo, eso ha sido durante la última semana, no en la primera o la segunda de este mes de julio, que es cuando apuntan los vecinos a que hubo problemas.

Elena lamenta que los responsables políticos no se hagan cargo de la situación, con la excepción de Ignacio Gutiérrez, el alcalde socialista de la pedanía. Está indignado, preocupado, furioso. “Hemos estado incomunicados totalmente, aunque ya llevamos tres días en los que se ha ido nada, y eso lo celebramos. Pero, ha sido un mes lo que hemos estado sin comunicación alguna y luego con cortes y en esta situación llevamos meses”, explica el edil. “Por supuesto que he denunciado, he hablado con Telefónica que tiene que tener por lo menos una treintena de incidencias sólo mías. También lo he llevado hasta Consumo”, asegura Gutiérrez.

Por supuesto que he denunciado, he hablado con Telefónica que tiene que tener por lo menos una treintena de incidencias sólo mías. También lo he llevado hasta Consumo Ignacio Gutiérrez — Alcalde de El Hoyo (Ciudad Real)

El alcalde asegura que en la pequeña pedanía, que se localiza en las estribaciones orientales de Sierra Morena, en concreto en la parte que se conoce como Sierra Madrona, llegó un momento en julio en el que no se podía contactar ni con el 112 ni con el servicio de Teleasistencia. “Le aseguro que hay más de cien vecinos afectados por esta situación. Figúrate, por favor, el problema que hemos tenido que es muy serio”. Está dispuesto a todo con tal de conseguir que esta situación no se repita. “Incluso a enfrentarme a mi partido. Les he dicho que ya no se puede aguantar, porque mi prioridad son mis vecinos”, asegura.

Le ha afectado personalmente, comenta. “No he dormido de la preocupación. Me sentía mal por mis vecinos, yo mismo me autoculpaba y me sentía responsable de la situación. Las noches eran lo que más me preocupaba. Imagínate que hubiera habido cualquier problema serio, pues yo me iba a la cama sin dormir. No ha habido ningún problema serio”, por suerte.

De todos modos, no está contento con la situación actual, que ha mejorado. Advierte de que “si tengo que irme a Bruselas a reclamar que tengamos la conexión que nos merecemos, lo haré”.

En su opinión, “es una situación realmente lamentable, la verdad. Ves que todos los días se habla de la España vaciada en la televisión. Yo entiendo que puede haber una avería y que se tarde dos días en solucionarlo. Lo que no entiendo es estar semanas preocupado, sin dormir, porque al fin y al cabo yo soy una persona y me siento responsable por los míos”, describe el edil socialista.

Además, asegura que también hay un problema en la economía del pueblo. “Ya se me han ido personas a pasar el mes de julio, y que podrían haber trabajado desde aquí, pero se han tenido que ir. Muchas otras personas tenían planeadas sus vacaciones para finales de julio y no han querido venir. Siempre pagamos las consecuencias los que vivimos en los pueblos”, remata el socialista.

