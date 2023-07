Cuando no hay cobertura ni para llamar al 112: “Cómo va a vivir alguien aquí, si no hay nada”

Sotoca de Tajo es una pequeña pedanía de Cifuentes, un pueblo de Guadalajara, en la que apenas resisten vecinos. Es otro de los ejemplos de cómo la despoblación se ha ido comiendo la vida en los pueblos: se contabiliza poco más de una decena de habitantes, mientras que en los años 60 llegó a haber más de 120 personas viviendo en el pueblo. No sólo está vacío, explica Begoña Rodríguez, vecina de la localidad, sino que en el pueblo no hay cobertura para nada, ni siquiera para llamar al teléfono de emergencias 112. “El aislamiento es completo. Yo tengo una segunda residencia, porque no se puede vivir de seguido y menos tal y como estamos desde la pandemia”, asegura.

El despliegue del 5G o por qué las zonas rurales también deben ser ‘smart’

La falta de cobertura no es algo histórico. Llegó tras la crisis sanitaria del coronavirus. “Antes sí que había, pero tras la pandemia se le dio cobertura a Ruguilla y Huetos, y nos hemos quedado sin nada”, afirma, refiriéndose a otras dos pedanías de Cifuentes. Describe cómo antes sí bajaban desde otros pueblos hasta Sotoca a llamar por teléfono. Ahora, hay que irse más allá de la carretera del pueblo y, si hay suerte, se consigue la cobertura. “Ya de por sí vive poca gente aquí, porque el invierno es muy duro. Empadronados siempre han sido pocos, pero cómo va a vivir alguien aquí si no hay nada”, reflexiona Begoña.

La vecina recuerda que todos pagan sus impuestos y, pese a eso, se ven obligados a barrer las calles, porque “nadie viene”. “Tenemos nuestras fiestas en agosto y no necesitamos nada más. Pero cada vez viene menos gente, porque nadie quiere dejar a nadie en el pueblo por el miedo de que les pase algo”, afirma. Ha acudido a varias instituciones, incluyendo empresas de telefonía, para ver cómo se puede solucionar la situación en la que se encuentra su localidad. “He llamado a Movistar y les he dicho que me busquen lo que sea, cobre, satélite, radio... y me han dicho que estoy totalmente sin cobertura en esta casa”, asegura.

Una “prioridad”

También escribió a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, incidiendo especialmente en que no hay acceso al Servicio de Emergencias 112. El gabinete de la consejería que contestó, recalcaba que este servicio no se encuentra “incluido dentro del ámbito del servicio universal”, según establece la Ley General de Telecomunicaciones. “Los operadores no tienen la obligación de prestarlo en todas las zonas donde se solicite. Y en el mensaje, al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, la Junta de Castilla-La Mancha resalta sus esfuerzos y acciones ”para conseguir que todos los servicios de telecomunicaciones lleguen a las zonas más rurales de la Comunidad Autónoma“. Es en estas zonas donde, ”por una parte“, los operadores ”no tienen interés en invertir al ser zonas de muy baja rentabilidad para ellos, y por otra las acciones ejecutadas por el Estado a nivel nacional no llegan, o si lo hacen, llegan con retraso“.

En el caso particular de Sotoca de Tajo, explican desde la Consejería de Desarrollo Sostenible que aunque se dispone de un equipo réflex para otorgar cobertura GSM a la localidad, “este tipo de equipamiento presenta limitaciones de capacidad para cursar tráfico, por lo que se producen bloqueos y pérdidas de llamadas en ciertos momentos de congestión del servicio cuando concurren simultáneamente múltiples usuarios, además de no permitir la transmisión de datos móviles”. Pero también adelantan que se está realizando un plan para reemplazar el equipamiento réflex existente en la región por estaciones bases con tecnología 3G/4G/5G. El caso de Sotoca de Tajo es una “prioridad”, dice el Gobierno regional.

En realidad, los equipos están instalados y en eso coincide también Marco Antonio Campos (PSOE), alcalde de Cifuentes. Pero aunque la instalación ya está hecha, todavía se tramitan los permisos para que su conexión sea completa. Campos recalca que en su localidad hay 11 núcleos de población, de los cuales 10 tienen cobertura. “Llevamos varios años en los que Sotoca se ha quedado sin cobertura de ningún tipo. Antes tenía Movistar”, recuerda.

“Se nos dijo que en verano iba a estar en funcionamiento, y parece que la cosa sigue yendo muy despacio. Las obras van más despacio de lo que nos gustaría a todos”, recalca. Por eso, pide que se acelere “lo más posible”, porque la situación no sólo afecta a vecinos y vecinas, sino también a la gente que viene de visita. “Todo el mundo necesita ocupar el móvil. El entorno puede parecer muy bucólico, pero no tener cobertura no es algo cómodo y se entiende que estén todos un poco desesperados”, asegura. Pero también recalca que ya se está viendo “ a luz al final del túnel” para que haya mejor cobertura. “Tener estas zonas negras nos perjudica y también al turismo”, concluye.

“Siempre ha habido vidilla”

“Yo vendría más, pero es imposible en invierno porque las casas no están preparadas para aguantar 6 o 7 grados bajo cero”, afirma Rodríguez. Vive en Guadalajara capital. “Pero siempre ha habido mucha gente tras la Semana Santa, eran seis meses al año en los que siempre ha habido vidilla”, reflexiona. “Pero si yo estoy sola en casa y me pasa algo, a lo mejor se dan cuenta cuando no me vean en un día o dos y dirán 'qué le habrá pasado a Begoña que no está'”, recalca. La única manera de coger cobertura para realizar una llamada, explica, es salir a la carretera porque se coge de la línea de la vecina localidad de Trillo. “Somos el pueblo más cercano en línea recta”.

Asegura que les han dicho que no hay cobertura “ni siquiera” para una línea a través de radio. “Al final la conclusión es que todo sale más caro. En vez de ayudar a la España vaciada, lo que hacen es que te gastes más dinero”, explica. Begoña nos atiende desde Cifuentes, donde ha ido a hacer recados y a comprar cosas básicas del día a día. “A nosotros el pan sólo nos llega un par de veces por semana”, concluye.

127 millones de euros para despliegue de 5G en zonas rurales

La semana pasada el Gobierno de España comunicaba que se destinarán 127 millones de euros para el despliegue del 5G en las zonas rurales de Castilla-La Mancha. Por un lado, se destinarán 63,3 millones de euros a llevar fibra óptica a las torres de telefonía móvil en municipios de menos de 5.000 habitantes. Por el otro, se destinarán 64,6 millones de euros a los municipios de menos de 10.000 habitantes en la región.

Es la resolución provisional de la convocatoria del programa UNICO Redes 5G Backhaul y el programa UNICO Redes 5G activas, que están financiados con fondos europeos 'Next Generation'.